Las “Voces Ciudadanas” se adueñan de El Nuevo Diario TV

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La plataforma digital El Nuevo Diario TV, sigue fortaleciendo su parrilla con la integración de una propuesta televisiva que promete ser la insignia de esas voces que representan la pluralidad de ideas y opiniones de una ciudadanía responsable y comprometida con los intereses de la República Dominicana.

Voces Ciudadanas, así fue nombrada la propuesta que marcará la pauta televisiva todos los viernes a las 8:00 de la noche, de la mano de los comunicadores Rómulo Vallejo, Angélica Adrián y José Manuel Caraballo, quienes tienen como lema principal robustecer la democratización de las ideas.

El proyecto no solo está destinado al análisis de los temas más relevantes del acontecer cotidiano, sino que también compartirá escenario con las voces nacionales que construyen valores y aportan a su fortalecimiento en la sociedad.

La representante por Santo Domingo Este en la Cámara de Diputados, Juliana O’neal, inauguró el espacio televisivo al ser la primera invitada del programa “Voces Ciudadanas”, donde manifestó que, aunque recientemente anunció que a mediados de este año regresará a la música, continuará en la política, mas no dijo desde qué cargo.

Precisó que por el momento se encuentra enfocada en el trabajo que ha venido haciendo en su diputación y también está fortaleciendo su estructura política, por lo que se ha dado a la tarea de visitar todo el municipio.

Al ofrecer su parecer sobre la administración del municipio, la diputada expresó que la presente gestión ha sido “desastrosa” y de darle una puntuación sería -1, ya que a su juicio el alcalde Manuel Jiménez, aunque en un principio mostró la intención de transformar la demarcación, no ha podido lograr una buena ejecución.

Puntualizó que respeta mucho a Jiménez en el mundo del arte, sin embargo, las expectativas que tenía con él han ido en picada porque muchas cosas que había prometido al llegar al cargo no las ha ejecutado.

“Desde el inicio todo ha estado mal y yo creo que él no ha podido recuperarse de eso, y lo lamento mucho porque a mí también me encasillan, me dicen ‘ah porque tú eres cantante, el alcalde también era cantante y lo ha hecho mal’; yo entiendo que he hecho un trabajo bueno y que nos hemos puesto siempre a la orden”, expuso.

Señaló que tiene tres años en la Cámara de Diputados y nunca se había detenido a atacar una situación con la ferocidad con la que ha llamado a las autoridades del municipio para que solucionen los principales problemas de la demarcación, sin embargo, se ha visto en la necesidad porque la situación es “inaguantable”.

