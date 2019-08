Las ventas de cigarrillos se reducen un 10% en Japón, según estudio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JAPÓN.- Las ventas de cigarrillos se redujeron sustancialmente en Japón en el año 2019, pasando de un 2% en el período 2011 y 2015 a un 10% entre 2015 y 2018, según un estudio presentado por la Sociedad Americana del Cáncer (SAC).

En el estudio se evidenció que la reducción ocurrió meses después de ser introducido en este mercado los productos de tabaco calentado como el IQOS, señalando que la aparición de esta nueva sustitución al cigarrillo posiblemente generó estos efectos en las compras y ventas del tabaco tradicional.

Inicialmente IQOS fue introducido en 12 de los 47 territorios de Japón en septiembre de 2015, donde meses posteriores la venta de cigarrillos en estas zonas disminuyó, pero se carecía de pruebas contundentes que adjudicaran el hecho al producto.

Sin embargo, en abril de 2016 se introdujo el dispositivo en las 35 regiones restantes donde luego se reflejaron mayores niveles de descenso. En ese orden, los Heatsticks del sistema IQOS crecieron rápidamente, teniendo una participación del 17.4% en el mercado de cigarrillos / tabaco calentado para el 2019.

Una nota de prensa señala que los resultados de este estudio reflejan que las personas están realizando cambios a nuevas opciones más positivas para su salud ya que, cambiar completamente a IQOS, aunque no está exento de riesgos, causa menos daño que continuar fumando. Además, brinda otros beneficios como menos olor, no contaminación del aire, no genera cenizas, tiene una reducción del 90% de agentes nocivos, entre otros.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el pasado mes de abril la comercialización de IQOS en Estados Unidos y confirmó que IQOS, el sistema de tabaco calentado eléctricamente de Philip Morris International (PMI), es apropiado para la protección de la salud pública. La decisión de la FDA es el resultado de la evaluación integral de la solicitud previa a la comercialización de productos de tabaco (PMTA), sometida a por PMI la Agencia en el año 2017.

“IQOS se introdujo en República Dominicana a mediados de 2018, sin embargo, aún no se ha realizado un levantamiento nacional para determinar si lo sucedido en Japón está ocurriendo a nivel nacional. Aun así, con la presencia del producto en el mercado local, tomando como referencia los estudios internacionales, se espera que los índices de transición de cigarrillo tradicional a productos de tabaco calentado aumenten, para así beneficiar a la salud pública nacional”, concluye la nota.

