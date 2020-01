Las tres patas de la mesa

A propósito de los pedidos de aumento de penas por parte de algunas personas de la sociedad civil, que piden medidas ejemplarizadoras contra la delincuencia, pudiéramos decir de manera figurativa que nuestra sociedad es como una mesa de tres patas, estas son: el sistema de justicia, la sociedad y las políticas públicas, son tres elementos importantes a tomar en cuenta, cuando la sociedad pide aumento de penas frente a un crimen atroz, tal vez por rabia o frustración, creyendo que con esto se resuelve el mal, permítame diferir de su opinión.

Conocer que pasa cuando un menor es privado de su libertad, y lo que ocurre en las cárceles, podría estar lejos de ser un castigo para algunos jóvenes, las cárceles se convierten muchas veces en un reforzador positivo (un estímulo que hace que la conducta se repita), ya que ahí tienen, tiempo de ocio, comida, estatus, sentido de pertenencia y aprendizaje que les entrega las herramientas para salir a las calles con más fe, y mucha experiencia.

A propósito de las recientes muertes atroces, combinadas con el clamor popular de la gente que pide justicia, pero que desconoce la realidad social que presentan los menores en conflicto con la ley, como si eso resolviera el problema, sin saber que a esta mesa le faltan dos patas más que son, las que hacen que el plato de la delincuencia se sirva frio como un postre envenenado.

Creemos que lo ideal para sofocar esta conducta sería, primero: prestar atención a las razones multifactoriales y sociales que producen estos comportamientos violentos, no solo recrudecer el código del menor, es también crear programas dentro de las cárceles, para que a los menores no les sean vulnerados sus derechos, que existan programas de apoyo que incluyan, trabajo colaborativo, deportes, formación vocacional, entre otras actividades, para contribuir con su reeducación.

La segunda cosa a tomar en cuenta son las políticas públicas gubernamentales que deben y pueden aportar para la mejora de esa generación que vive expuesta al aprendizaje y la búsqueda de paradigmas inapropiados en los barrios, donde a diario las violaciones, abusos y violencias se dan y son realidades de las que uno no se entera, por una especie de complicidad y temor que existe entre las victimas y los victimarios, por si usted no lo sabía, esto es el día de a día de mucha gente y los casos que no salen a la luz.

Finalmente, el código del menor que es la herramienta que usa el poder judicial para sancionar la conductas y violaciones, debería ser revisado, esto es con el interés de mejorar lo que sea necesario para alcanzar la reinserción de estas personas a la sociedad, y asegurar la participación de un equipo multidisciplinario que aporte a la sana reestructuración cognitiva de los menores en conflicto con la ley.

Mejores políticas públicas, medidas que construyan aspectos integrales y la reingeniería de los entornos sociales, con el objetivo de eliminar a mediano plazo, estas conductas que nos palidecen y producen estupor, para así poder legar a las generaciones futuras una sociedad con fundamentos y patas firmes, que ofrezcan sustento diario para la posteridad.

Gunter Lorenzo MA.

Psicólogo Clínico y Costumbrista

