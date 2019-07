Las telenovelas en RD

Desde la pasada semana circula en los medios de comunicaciones locales la noticia del proyecto de ficción para la pantalla chica titulado “La Última Esposa”, una telenovela que se estrenará en enero del 2020, escrita por Martín Hahn.

Esta producción llega en un momento que su consumo y difusión local lo amerita, ya que las estadísticas reflejan que los enlatados como las series y novelas son los productos más visto en el país, ocupando los horarios “Prime Time” de los principales canales.

Muchos se han cuestionado porque este tipo de audiovisuales han sido poco explotados, habiendo suficiente calidad técnica e histriónica, aparte de cualquier colaboración extranjera que nunca ha faltado para trabajos dentro y fuera de la isla.

Lo que bien sabemos es que ya son varias las telenovelas de facturación local que hemos visto proyectarse, los que contradice la mala información que se ha dado con la noticia de la realización de “La Última Esposa”, donde sus productores difundieron todo el fin de semana que esta sería la primera serie dominicana, olvidándose de esfuerzos que desde la década de los 70´s se han estado haciendo y presentando.

La empresa Pro Capital, sus publicistas y algunos medios de comunicaciones debieron dar página a la izquierda, aunque sea dar una búsqueda sencilla en Google, y así no ignorar obras como María José de 1979, la primera telenovela dominicana, la cual se realizó en coproducción entre VeneVisión (Venezuela) y Color Visión (República Dominicana).

María José puso en el mismo escenario a Nuryn Sanlley, Estela Cuesta, Ana Hilda García, Elvira Grullón; el primer actor Augusto Feria; el cantante Fernando Casado; la bailarina Mirian Bello, Chelo Rodríguez, Daniel Lugo, Mary Soliani, Elio Rubens, Martín Lantigua, y a Fernando Christophoris.

Otra telenovela fue “Trópico” en el 2007, una realización de Venevisión International, Iguana Productions y Antena Latina, donde los espectadores disfrutaron del desdobles de Scarlet Ortiz, Víctor González, José Luis Rodríguez “El Puma”, Ivonne Beras, Nuryn Sanlley, José Guillermo Cortines, Mía Taveras, Mildred Quiroz y Javier Delgiudice.

Hay muchos otros títulos que podríamos mencionar, pero lo dejaremos en “Amor de Conuco” del 2001, donde recordamos las actuaciones de Richard Douglas, Karla Hatton y Mildred Quiroz a ritmo de la canción que lleva el mismo nombre en voz de Juan Luis Guerra.

El hecho de que nuestro país no sea referencia en la creación de audiovisuales o no tengamos una industria potable en el cine o la televisión, no quiere decir que nunca se haya realizado una actividad de este tipo, lo mismo diría con comunicadores de poca memoria o publicista que solo les importa la propaganda mediática, donde existen lectores capaces de recordar las obras de sus mujeres y hombres a lo largo de la historia.

Anuncios

Relacionado