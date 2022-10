Las rodillas de Victor Oladipo preocupan en Miami

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Existe una firme preocupación por el estado de salud de Victor Oladipo a medida que los Miami Heat se preparan para su debut de temporada. De acuerdo con el periodista del The Miami Herald, Anthony Chang, el escolta no pudo participar en el entrenamiento de este martes debido a unas molestias en la rodilla izquierda y es posible que no pueda jugar en la noche de apertura.

En South Beach abordarán esta situación con cautela, pues Oladipo se ha sometido a dos cirugías en su rodilla derecha en poco más de tres años. Aunque esta dolencia afecta a su otra rodilla, en el seno de la organización se especula con que puede estar relacionada con su historial previo de lesiones.

«Todavía hay un poco de descompensación y mucha carga en la otra pierna cuando hace ejercicios de aceleración», afirmó el entrenador Erik Spoelstra. «Sé lo mucho que quiere estar ahí fuera ahora mismo, pero todavía estamos viendo este panorama de una forma general y no queremos saltarnos pasos. Queremos asegurarnos de que su cuerpo se sienta bien, que responda bien y que cosas como esta no persistan.»

Después de renovar su contrato con los Heat por una temporada y once millones de dólares este verano, Oladipo aspira a disfrutar de la regularidad y continuidad necesarias para volver a sentirse jugador. Pero, de momento, parece que su deseo competitivo tendrá que esperar un poco más.

Relacionado