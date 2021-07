Las redes sociales y su impacto en la gestión gubernamental

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores y uno o más lazos o relaciones definidos entre ellos, en la actualidad contamos con distintas redes sociales las cuales en el buen uso de las mismas deberían enfocarse cómo una forma de comunicación que tiene la capacidad de favorecer la comunicación entre las personas y ayudar a su integración y participación en la vida social activa. En tal sentido, resulta necesario considerar el grado de incidencia que tienen las redes sociales en la gestión gubernamental, es decir, cómo las redes sociales son la herramienta para la movilización social ante situaciones de interés colectivo.

En República Dominicana el gobierno puede manejar la crítica y responder las distintas opiniones de los ciudadanos. La opinión ciudadana no debe restringirse bajo ningún concepto, pero de igual forma no puede ejecutarse una gestión gubernamental bajo la estricta opinión pues siempre existirán sectores que presenten criterios a favor y otros en contra.

Las repercusiones y el potencial tanto en positivo como en negativo que puede tener el uso de estas redes sociales lleva a la administración pública a plantear el accionar de su operación, pero de igual forma saber dirimir cuando las opiniones son fundadas o cuando las mismas presentan un fin inescrupuloso, basado en infundados rumores propalados con fines nada bondadosos por adversarios políticos.

Así pues, la implicación en actividades sociales y cívicas motivadas por las redes sociales depende también de factores como la cercanía o empatía del usuario con la situación. No obstante, la simple cercanía o empatía del usuario con la opinión en cuestión no puede ser considerada base suficiente para la acción gubernamental, resulta necesario el cuestionamiento por la autoridad competente bajo un escrutinio claro y preciso de lo contrario no puede ser la única base para el accionar gubernamental la simple opinión.

La Republica dominicana tiene una norma que rige el uso de las redes sociales por las instituciones públicas; es la NORTIC E1:2014 Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales publicada por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) junto con la Dirección General de Comunicación (DICOM).

La Dirección General de Comunicación (DICOM) es el organismo creado mediante el decreto No. 490-12, en donde se le atribuye a este órgano las funciones de diseñar, coordinar, y dirigir toda la política de comunicación del Gobierno con la sociedad dominicana.

En tal sentido, resulta necesario para las instituciones gubernamentales el uso de las distintas redes sociales de manera prudente y sobretodo con el fin de darle respuesta al ciudadano que pudiera generar un criterio errado ante las interacciones de los distintos internautas.

Noel R. Báez Paredes

Docente/Consultor Jurídico

