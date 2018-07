Las redes sociales como herramienta de comunicación política

El ejercicio político es tan complejo, que una de las expresiones que mejor lo define, es la siguiente: “En política, dos + dos no es igual a 4.” En el quehacer electoral se imponen las circunstancias antes que la razón, es una actividad tan compleja que tiene como objetivo la conquista de reivindicaciones sociales, no es sorprendente que converjan tantas manifestaciones emocionales. Hace tiempo, un conocedor del activismo proselitista me profirió las siguientes palabras: “La pasión en política es importante para granjear lealtades y enardecer a los seguidores. Pero, las decisiones importantes se toman con frialdad; corazón caliente y cabeza fría.”

Una de las principales herramientas que tiene todo candidato, es el discurso. Con este, busca además de proyectar su imagen y proyecto, tocar las fibras sentimentales del elector. La democracia se precisa con la famosa premisa, cito: “Un hombre, un voto.” Por tanto, apelar a las pasiones del votante no es un error, es una forma de lograr que se identifique con el ideal, de no ser capaz de producir empatía con los electores puede decirse que es una aspiración condenada al fracaso.

Pero, la dificultad de todo candidato es la propagación de su mensaje. Con el pasar del tiempo, los medios de comunicación tradicionales se han vuelto difíciles para entrar para dirigentes políticos con anhelos electivos y sin el bagaje proselitista que facilita la incursión en programas televisivos o radiales. Es ahí, donde las redes sociales se han vuelto la herramienta para quien carece de fondos o relaciones para introducirse en ellos.

Según el consultor político, Jorge Imhof, establece lo siguiente respecto las redes sociales, cito: “Las apariciones de los candidatos en los medios, sobre todo audiovisuales, siguen siendo el canal ideal para formar posición frente a su oferta y su propuesta. Las redes son, por sus características, el espacio de discusión y defensa de esa posición y el storytelling sigue siendo el mejor canal para trabajar las emociones y establecer, desarrollar y fortalecer vínculos desde él.”

Es decir, las redes son mejor mecanismo para lograr esa conexión con las emociones de los ciudadanos. Por más ilógico o paradójico que parezca, no es sorpresa para nadie que las red social aleja de la interacción cara a cara, pero para los candidatos facilita la comunicación directa con los ciudadanos y aunque, el mensaje se coloque de forma general, cada quien lo interpreta desde su propia óptica. Las redes sociales son una faringe para el debate y tendrán que escuchar, responder y analizar con altura, las voces sublevadas que puedan brotar a lo largo de todo el proceso electivo y al concluir este, no sólo cuando se acercan los comicios, sino a cada momento.

No solamente, provee una forma de fácil y directa para conectar al candidato con los votantes, sino que además, se ha constituido en un medidor de la reacción social al momento en que los diversos aspirantes realizan declaraciones o actos para medir fuerza ante sus contrincantes. Un candidato que no genere un alboroto con sus actuaciones en las redes sociales, no tiene un futuro prometedor.

Un candidato incapaz de proyectar su imagen y acciones por medio de las redes, no tendrá nada que buscar a futuro. Incluso, es una forma de acercarse a los célebres millineals. Puede ser la herramienta perfecta, para aplicar la estrategia de la espora pública. En la XI cumbre de comunicación política, el consultor Jorge Imhof, expresó: “Si no asumes riesgos en tu comunicación es difícil que puedas generar alguna emoción.” Con notas de prensas, uso anticuado de las redes y realizar declaraciones constantes sobre temas de momento; un político no puede conectar con los votantes y tampoco sin ser fiel a su discurso o peor aún, sin uno propio mucho menos.

Hace tiempo Katie Stanton, vicepresidenta de Global Media de Twitter, destacó la importancia del papel que tiene Twitter para llevar la política a una franja de edad que muchas veces no se informa por los medios tradicionales. Ayuda a que sean conscientes de los problemas y de lo que está en juego, a que conozcan a los candidatos y lo que representan. Es una herramienta fundamental para animar a votar a audiencias jóvenes, para hacerles saber que importan y que su voto cuenta.

La incoherencia de todo político queda expuesta en las redes, por lo tanto la importancia de no cambiar de postura ante las problemáticas nacionales o respecto a temas controversiales del momento. Es decir, de usarlas de manera inadecuada, pueden constituirse en un arma de doble filo. Cabe destacar, que los medios tradicionales serán utilizados más para la información y las redes para la defensa de los candidatos.

Quien no asume riesgos al momento de comunicar, es muy difícil que genere pasión. Podemos ver el caso de los tristemente célebres twetts del Presidente Trump y en el país no es secreto para nadie, que el expresidente Fernández con la publicación de la foto de un libro en sus famosos martes de lectura causa estragos y suposiciones que colman la opinión pública.

Concluyo con la siguiente frase de Jorge Imhof, cito: “Como dicen en el mundo de la comunicación política, si lo que difundís en las redes no llega a los grandes medios, sólo estás tomando un trago con amigos.”

Por; Jesús M. Guerrero

