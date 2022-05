Las redes explotan tras darse a conocer las conversaciones de Christian Nodal y Belinda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – Aunque ya no sigan siendo pareja, Belinda y Christian Nodal siguen dando de qué hablar y no precisamente por sus proyectos profesionales. Esta semana, los cantantes se vieron envueltos en un revuelo mediático después de que Belinda Schüll, madre de la también actriz, aplaudiera a la gente que llamó “naco” a Nodal en las redes sociales.

Nodal no se quedó callado y decidió responder a través de su Twitter con una fotografía que mostraba que su exnovia le pedía dinero para sus padres y también para arreglarse los dientes.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí”, escribió junto a la imagen de los mensajes de Belinda. “Cuando me cansé de dar se acabo todo”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

¿Qué opina Belinda de lo sucedido? “Belinda está trabajando muy duro en España”, dijo una fuente cercana a la ojiverde. “Ella no está poniendo atención a todo esto”.

People en Español se puso en contacto con Nodal, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta del cantante.

Relacionado