Las protestas de los jóvenes dentro y fuera del país

¿La Primavera Dominicana?

Poeta, historiador y Embajador de la paz en el mundo.

Comienzo por aclarar que este artículo tiene un propósito eminentemente pedagógico, cuyo único fin es conocer el alcance y profundidad de estas manifestaciones, únicas y por tanto históricas para el presente y devenir del pueblo dominicano.

¿Por qué la Primavera Dominicana? por el antecedente de la llamada Primavera Árabe, ocurrida en el lapso de 2010 a 2012. Los gobiernos del mundo Árabe se habían caracterizado por ser autoritarios, con secuelas de violación de los derechos humanos, corrupción y marginalidad.

Pero la mecha de incendio ocurrió el 17 de diciembre de 2010 en Túnez cuando un vendedor ambulante fue despojado por la policía de sus mercancías y cuentas de ahorros y éste decidió inmolarse. Las protestas no se hicieron esperar especialmente por jóvenes con el uso de las redes sociales, con estudios básicos, superiores y universitarios. Estas protestas se expandieron por todos los países árabes, logrando un efecto dominó. Estos hechos dieron al traste con el derrocamiento de varios gobiernos y / o cambios de las viejas estructuras, en todo el mundo Árabe.

El caso dominicano. Jóvenes esencialmente de educación y clase social media y alta, frente a la suspensión de las elecciones el 16 de febrero, se entendió como un golpe a la democracia, de manera que usando las redes sociales se comenzaron a convocar en la Plaza de la Bandera, frente a las instalaciones de la Junta Central Electoral, con el agravante de que el segundo día de convocatoria le lanzaron bombas lacrimógenas, ( grave error la juventud no se desafía) misma que aún las autoridades no señalan los culpables y fue la gran chispa que expandió las protestas a todos los pueblos del país y allende los mares.

Es sintomático que estas concentraciones no poseen un líder o figura central que los convoque, no reciben pago para ir a dichas actividades, son de diversas procedencia política y sólo los une el propósito común de defender la preservación de la democracia, según sus argumentos.

El orden, la disciplina, el entusiasmo y el amor con que organizan y se movilizan es digno de encogió. Ya quisieran las organizaciones políticas poder lograr tanto y tan bien hecho. Verbigracia: llevan fundas y recogen las basuras, no tiran piedras, no queman gomas, no maltratan a los policías que los vigilan, todo lo contrario dan de comer y beber a estos seres que tantas necesidades padecen.

La creatividad, sentido del humor e innegable inteligencia de estos jóvenes, sin dudas es la parte más emblemáticas de estas jornadas, sobre todo sus expresiones en pancartas y cartulinas, en espontáneas frases, en las canciones creadas para tal fin.

no sé si algún fotógrafo o camarógrafo se ha dedicado a compilar la mayoría de estas expresiones, que daría la creación de un libro, de alto valor sociológico.

El alcance de estas manifestaciones no lo sabemos aún, pero la forma masiva de expresarse de casi todo un país, con actividades día a día y hasta hora tras hora como el cacerolazo, ir vestido de negro, etc. es obvio que estamos ante un hecho sin ningún precedente en la historia nacional. Señores nuestra más vieja casa de estudios, mi añorada UASD, hoy protesta, sólo yendo vestido de negro, es decir, sin: tirar piedras, hacer disparos, quemar gomas. Lo digo y aún no lo creo.

Quizás el antecedente más próximo fue la formación de la Trinitaria integrada por jóvenes, el mayor de los cuales no tenía 26 años.

Independientemente de lo que ocurra con estas luchas que ningún político dominicano se flote las manos, pues pienso que se trata de un despertar de la juventud Dominicana y sin dudas crearán un precedente, ellos nos están diciendo que si usted forma parte de un partido político sea como dijo Juan Bosch, para servir al pueblo, ya el otro Juan desde el inicio mismo de la República nos lo dejó dicho: La política no es una especulación, es la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles.

Por Juan Colón

