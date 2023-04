Las Peluches en femenino y Poderosos en masculino ganan en inicio voleibol playero

EL NUEVO DIARIO, VICENTILLO.- El equipo las Populares se impuso a las Peluches en la rama femenina y los Poderosos a Team Cobra en masculino, en los partidos de apertura este viernes del torneo de voleibol de playa del Festival Deportivo Hato Mayor/Vicentillo en su versión 27.

Se celebra en las canchas de arenas del Rancho Doña Callita y reconoce con su dedicatoria al ex selección nacional Amaury Martínez y también tuvo reconocimientos especiales para Angelita Brayan, Zenaida Núñez y Marialuz Cruz.

Las veteranas Flor Colón, Ysairis Restituyo y Ginette del Rosario se impusieron 21-13 para la categoría máster, mientras que en el libre masculino los Poderosos, Lizandro Pérez, Tolinson Aquino y Yonathan Mercedes fueron los ganadores antes el Team Cobra, 21-8.

Otros resultados

En otros resultados las Auténticas vencieron 21-16 a las Maestras en femenino máster,

En masculino libre, E.S. Sport superó 21-8 a los Wakanda; Cabarate a The Warriors, 21-7; Los Clásicos a The Average, 21-13; Mensura a Guerrero 21-18; Móvil On a San José de Ocoa, 21-5; Puñal-3 a Banreservas-1, 21-13 y Los Poderosos a los Clásicos, 21-13.

En la categoría libre femenina Esquina Girl se impuso 21-18; Panas-Fit 21, las Comadres 8; Auténticas 21, Costera del Este 6; Banreservas-1 21, Esquina Girl 19 y E. Sport 21, Team Cobra 10.

La ceremonia

El arquitecto José Manuel Ortega tuvo a su cargo las palabras de bienvenidas, donde ponderó el evento y lo que significa para el desarrollo del municipio de Vicentillo; el alcalde de Hato Mayor del Rey, Amado de la Cruz, quien reiteró que el voleibol de playa de Semana Santa, es un valor agregado a la hospitalidad del municipio.

El diputado Saury Mota tuvo palabras de motivación y Alexis García, presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, las palabras de exhortación deportiva.

En sus palabras, Rubén Darío Cruz, presidente del Comité Organizador agradeció el apoyo de las autoridades y consideró que el deporte merece muchos aliados con Amado de la Cruz y otros funcionarios que apoyan el evento sin ver banderas políticas.

La atleta selección nacional de playa, Bethania Almánzar hizo el juramento deportivo, mientras que Amaury Martínez el saque de honor, que fue recibido por Zenaida Núñez y Marialuz Cruz, quienes también recibieron reconocimientos especiales.

