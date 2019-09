Las multas injustificadas

Anteriormente nos habíamos referido a los abusos que venían cometiendo en nuestras calles la mayoría de los agentes de la (DIGESETT), lo que muchas veces nos dio la impresión de que se trataba de un truco para recaudar fondos, ya que el 90 por ciento de las multas que se les aplican a ciudadanos serios, honestos y responsables no tienen ninguna justificación.

Muchos ciudadanos e incluso veteranos de las Fuerzas Armadas, con su licencia oficial, después de un retiro honroso como el caso nuestro, también han sido víctimas de estas mismas prácticas abusivas por cuestiones simples como la falta de un cinturón cuyo vehículo no lo tiene por pertenecer a un modelo atrasado en estado de deterioro y los agentes de Digesett le solicitan la cedula de identidad para ponerle la multa. Una vez lo hicieron con migo frente a mi casa.

El Gobierno debe de tomar serias medidas al respecto, ya que aunque la actuación irregular de estos agentes aumenta el Presupuesto de la Nación, también lesiona a los sectores más vulnerables que en su mayoría se buscan el sustento de cada día a través del concho y en otras ocasiones del transporte de mercancías.

Ahora mismo, los ingresos de la DGII en lugar de aumentar por este concepto van a disminuir, debido a que el parque vehicular que transita por las diferentes vías en su mayoría corresponden a personas de escasos recursos, que lo toman a crédito, otros no disponen de los recursos para pagar la placa, el seguro y la reparación de vehículos que transita una sola vez al mes, por su avanzado estado de deterioro con modelos muy atrasados de los años 1970 al 1980, que son más del 80 por ciento del parque vehicular.

La situación de la mayoría de los ciudadanos en los actuales momentos es crítica económicamente hablando, y en su mayoría pagamos la placa, pero no el seguro, no tenemos dinero para el mantenimiento de un vehículo, como en mi caso del 1999 con 80 años de edad, lo que hacemos es que lo dejamos en la marquesina para embellecer la casa y no lo usamos.

Algo que nos llama poderosamente la atención y deja muy mal parada a las autoridades recaudadoras del Gobierno es el hecho de que una persona con una o dos multa presente en el sistema 99 multas. Mire, hermano, se lo digo sinceramente, yo mejor no saco el vehículo de la marquesina.

A estos Amet no le importa las condiciones ni la situación de vulnerabilidad de las personas, mujeres, jóvenes y envejecientes pasan por un calvario frente a estos arrogantes y prepotentes.

Todo esto nos hace mucho más difícil retener el poder a la alta dirigencia del PLD, que toda vía continuamos a lo interno en la lucha no por retener el poder sino por lograr una derrota en las próximas elecciones que como quien dice son mañana, sin posibilidades de retornar al poder jamás como ha sucedido con el resto de las organizaciones política que promovieron la división. No nos lamentemos. Yo luche por la vuelta de Danilo, el mejor gobernante y no hicieron nada para aceptarlo. Dejaron todo para último momento y nos salió caro.

Autor: José Guerrero

