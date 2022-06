Las miserias del sistema penitenciario dominicano

El Régimen legal Penitenciario en la República Dominicana está sustentado a través de la constitución y la ley de régimen penitenciario. Un régimen que armoniza las penas privativas de libertad y los derechos fundamentales. El legislador dominicano en el texto de la ley establece como su principal fin, que mediante las penas privativas de libertad se llegue a la protección social y la readaptación del condenado, para restituirlo a la sociedad en voluntad y capacidad para respetar la ley. Es preciso que esto ultimo sea visto no como un objetivo del régimen penitenciario, sino que sea un resultado tangible de este.

La constitución de la Republica establece en su articulo 8 que la finalidad principal del estado es la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan al individuo perfeccionarse progresivamente. En este fundamental articulo y en todos los pactos, convenciones, seminarios y congresos internacionales de derechos humanos suscritos con la Republica Dominicana es que, el legislador se inspira para establecer en el régimen penitenciario todo un catalogo de derechos que permitan como ya dice el citado articulo 8 de nuestra carta magna, proteger los derechos de las personas, y mantener los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente, en este caso, para ser devuelto a la sociedad en capacidad de respeto a la ley.

Para un estudio mas detallado de los principales derechos de los reclusos es imprescindible comenzar con un análisis del articulo 8 de la constitución, en el que se establece como derechos individuales y sociales: Inviolabilidad de la vida. En el cual el estado deja garantizado que no se castigara a nadie con torturas, ni con la pena de muerte.

Que la causa y modo de privación de la libertad sólo se ejecuta con una orden motivada y escrita por un funcionario judicial, salvo delito flagrante.

Que la prisión sin causas o Formalidades legales es Nula.

Establece que el plazo de toda detención es de 48 horas.

Establece que las condiciones de traslado de los detenidos debe ser por una orden motivada y escrita por una autoridad competente.

Principio de Non bis in Ídem, No dos veces por los mismo, nadie podrá ser juzgado dos veces por la misma causa.

Establece como fundamental el respeto al procedimiento de ley en el juzgado de las personas.

Establece el derecho que tiene toda persona a ser oído, a no declarar contra si mismo y el derecho de defensa.

La libertad de transito, principio por el cual toda persona tiene derecho a trasladarse libremente de un lugar a otro.

El Principio de igualdad, principio por el cual, toda persona tiene derecho a un trato igualitario, prohibiéndose diferencias en el tratamiento o discriminación fundadas en perjuicio de raza, religión, color, nacionalidad, clase social u opinión política. Pero antes de entrar de lleno en enumerar un catalogo de principios y garantías que protegen a nuestros reclusos consagrados por nuestro sistema penitenciario, quiero hacer hincapié en lo que debe ser su trato que es fundamental para garantizar la ejecución de estos derechos.

Lo primero que quiero decir es que lo fundamental en el trato, no es solo que sea igualitario sino que sea un trato correcto.

El trato correcto no es mas que el conjunto de actividades desarrollas en los recintos penitenciario en respeto de los derechos de los recluso, mediante el cual se busca como fin ultimo del proceso la preparación de la persona para su reinmersión social cuando salga en libertad.

De esta definición, se pueden desprender tres componentes:

La Atención: Que es el conjunto de actividades y programas cuyo objetivo es satisfacer las necesidades básicas de los reclusos, aquellas que ellos no pueden satisfacer por si mismos por el hecho de estar privados de libertad. En estas necesidades se incluyen básicamente las necesidades de alimentación, vestimenta, salud y seguridad. La importancia de esto es capital, ya que de no cubrir estas necesidades el estado en la practica esta agravando la pena.

La Custodia: La custodia consiste, en el conjunto de acciones y procesos que permiten mantener al recluso en el lugar al que fue asignado por orden de un tribunal o disposición de este sin que se fugue.

En términos genéricos, la función de la custodia debe garantizar, al interior del penal, la condiciones de vida que permitan a cada recluso el ejercicio de los derechos no conculcados por la pena de privación de libertad.

La Asistencia: La función de asistencia se cumple a través del ejercicio de los derechos no conculcados por la pena, de todos lo derechos que sea posible desarrollar en la situación de reclusión.

Entre los derechos cuyo ejercicio el estado debe posibilitar a todos los reclusos se pueden citar:

-Derecho al trabajo.

-Derecho a la educación o instrucción.

-Derecho al libre ejercicio de su religión.

-Derecho al deporte, la recreación y la cultura.

-Derecho al contacto con el mundo exterior.

-Derecho a la información.

-Derecho a la relación con su familia.

El tratamiento penitenciario, definitivamente, no puede confundirse, ni consiste en una especie de intervención clínica terapéutica destinada a sanar a un enfermo, a transformar a un hombre malo en uno bueno, a un transgresor en un ciudadano respetuoso de la leyes. Esa acepción de tratamiento ha probado su fracaso, a pesar de lo cual sigue utilizándose en el lenguaje corriente.

Hoy se entiende que el tratamiento penitenciario es, la forma en que el sistema trata al interno, la forma en que se relacióna con el, la forma en que lo maneja. En otras palabras, es el conjunto de actividades que se desarrollan en el interior de una cárcel. Ya que hemos citado cuales son los principales derechos de los cuales debe gozar toda persona establecido por la constitución y como debe ser el trato de toda persona privada de libertad.

Todo recluso tiene derecho:

A un trato igualitario.

Respeto a su integridad física, quedando prohibido ejercer contra ellos torturas, maltratos, vejaciones o humillaciones

a su seguridad individual quedando, en consecuencia, prohibido al personal de vigilancia el uso de la fuerza o de la violencia, salvo en los casos en que circunstancias especifica en la ley lo permitan.

Todo recluso tiene derecho de interponer sus quejas ante el alcalde o quien haga sus veces cada vez que se considere que ha habido victima de una arbitrariedad y de no ser atendía a presentarla ante la Dirección General de Prisiones.

Derecho a salida luego del cumplimiento de un tercio de la pena y sujeto a las condiciones en la ley.

Derecho a que en el establecimiento penitenciario haya un ambiente de higiene que le permita conservar y mejorar la salud física y mental.

Al aseo personal, para lo que deberán existir instalaciones adecuadas para tales fines.

A un alojamiento o dormitorio dentro del establecimiento penitenciario

A vestimenta uniforme sin que en ningún caso sea degradante o humillante. Fuera del establecimiento el recluso usara sus ropas personales y en caso de no tener, deberá proporcionárseles.

A cama individual con ropa adecuada y limpia

A recibir alimentación adecuada en cantidad y calidad para el mantenimiento de la salud.

A salir diariamente al patio o dependencias al aire libre por un plazo no inferior de una hora.

A que se le sean devueltos a su egreso, el dinero, objetos de valor, ropas, y otras pertenencias que quedaron en el deposito a su ingreso al establecimiento.

Derecho de todo recluso a que se le mantenga debidamente informado de los acontecimientos mas importantes de la vida nacional e internacional, permitiendo la circulación de periódicos, libros, revistas, así como a través de charlas, conferencias, programas de radio y televisión.

A formular y dirigir peticiones y quejas a la dirección del establecimiento, autoridades administrativas y judiciales.

A recibir visitas de sus parientes, abogado, amigos con la frecuencia que dispongan los reglamentos.

A despachar y recibir correspondencia

A que se de aviso a sus familiares o a la persona que indique, de su ingreso, traslado o egreso de un establecimiento penitenciario.

A ser escuchado previo a la aplicación de una medida disciplinaria en su contra.

A comunicarse y mantener contactos con representantes de su religión, pudiendo permitírseles participar en los servicios religiosos organizados en el establecimiento, y tener libros de instrucción religiosa.

Derecho de asistir al lecho de enfermedad grave o funerales de algún pariente del recluso, siempre que fuese autorizado por el director del establecimiento.

Derecho de toda reclusa de conservar su hijo en el establecimiento penitenciario por el tiempo estrictamente necesario, debiendo a tal efecto habilitarse dependencias apropiadas en el penal.

Derecho de todo recluso encausado ( o preventivo) a que se le presuma inocente debiendo ser tratado en consecuencia.

Derecho del recluso preventivo, a usar, si es su deseo, sus propias prendas de vestir y ropa de cama, así como también a ser atendido por su propio medico y su dentista.

Derecho de todo recluso egresado a recibir asistencia y protección moral y material a fin de poder desarrollar normalmente su vida en libertad.

PROHIBICIONES DENTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.

Están prohibidas las torturas, maltratos, vejaciones o humillaciones contra los reclusos.

Toda forma de discriminación entre los reclusos

Prohibición absoluta de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

Prohibición en el establecimiento penitenciario de programas que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

Prohibición absoluta de que funcionen cantinas, pulperías, ventas o negocios en poder de los reclusos

De los juegos de azar y toda apuestas de dinero o especies en los juegos de destreza física y mental.

El personal de vigilancia no puede apelar a la fuerza o a la violencia en el tratamiento de los reclusos, salvo en los casos en que fuere estrictamente indispensable para evitar una fuga u otras circunstancias.

Prohibición al personal penitenciario de exigir, cobrar o recibir de los reclusos, familiares o amigos, derechos, gratificaciones o regalos de ninguna especie.

En la política penitenciaria establecida por el estado se contempla que es una obligación fundamental del estado, el mantener los recintos carcelarios en las debidas condiciones de higiene para la conservación y mejoría de la salud física y mental del recluso. Atendiendo al clima, al volumen de aire y a la ventilación.

Además en todo recinto carcelario según la ley debe existir un baño y ducha adecuadas, debe haber un comedor e instalaciones de agua potable, como también terrenos e instalaciones para la practica de actividades deportivo-recreativas. Y deben diseñarse y construirse lavanderías, bibliotecas, cocinas y enfermerías.

Al crear todas estas medidas el legislador piensa que las personas allí recluidas enfrentan el mismo entorno día y noche, siete días a la semana, durante meses y años. Su vida entera se desarrolla en ese espacio, por lo que su diseño debe cumplir las múltiples funciones que para los ciudadanos libres cumple el variado espacio de la ciudad o el campo. Es obligación del estado también el proporcionarles a los reclusos trabajo apropiado a fin de procurarles una justa remuneración que les permita atender las necesidades de sus familias y formar un fondo de reservas para su egreso. Así mismo el estado hará lo que este a su alcance para enseñarle una profesión o labor que le permita ganarse la vida decorosamente en libertad. El trabajo de los recluso será un medio de tratamiento penitenciario y no un castigo adicional. Y su objetivo la búsqueda de la rehabilitación del recluso y no un beneficio pecuniario del estado.

Nuestro texto legal nos habla de que solo los reclusos pueden portar uniforme y estos no pueden ser degradantes ni humillantes. Estos tiene que ser proporcionados por el estado.

En las ocasiones en que el recluso salga del establecimiento e independiente de su calidad procesal, podrá usar ropas propias o de su elección. La razón principal por la cual la administración penitenciaria debe preocuparse de la vestimenta de los reclusos tiene que ver con el autoestima y la dignidad de estos últimos. Si además de estar recluidas, perdiendo su libertad y con condiciones poco gratas, una persona debe vestir harapos, probablemente la situación se le hará insoportable. Otra razón no menos importante es el de identificar rápidamente a los reclusos cundo estén en contacto con otras personas, para prevenir fugas.

Para el estado dominicano y los estándares mínimos del trato del recluso, el ejercicio del derecho de petición es algo fundamental en todo establecimiento carcelario. Por lo cual el régimen legal contempla que todo recluso tiene derecho a formular peticiones y quejas a las autoridades del establecimiento en el que están recluidos, así como las demás autoridades administrativas y judiciales.

El ejercicio del derecho de petición es, para los reclusos, la única manera de plantear sus necesidades, problemas y quejas en forma no conflictiva.

De acuerdo con las políticas del Estado Dominicano, los reclusos tienen derecho a recibir visitas de sus abogados, de personas relevantes para su protección y rehabilitación y de sus parientes o amigos de buena reputación. La visita a los reclusos es el mayor acontecimiento en la vida de un penal; puede afectar en la vida de un pena; puede afectar tanto la seguridad del mismo, como el desarrollo de los programas de apoyo a la reinserción, y en la actualidad constituye además una oportunidad para que los reclusos reciban, de sus familiares o amigos, alimentos u otros bienes que puedan requerir para su subsistencia.

El Estado Dominicano reconoce el derecho de los reclusos a recibir correspondencia y paquetes del exterior, con las limitaciones que derivan de su situación de reclusión y de las necesarias medidas de seguridad que se deben observar. Es preciso no confundir que la revisión de los paquetes por las autoridades competentes no incluye la lectura de estos, por la violación del derecho de correspondencia, de privacidad y de intimidad, establecidos en la constitución dominicana. La revisión de los paquetes es algo vital para la seguridad del establecimiento.

Es política del Estado Dominicano permitir y facilitar el libre ejercicio del derecho a la libertad de culto proclamada por la constitución de la Republica.

Por otra parte, quienes practican regularmente una religión en prisión suelen mostrar un mejor comportamiento que los demás reclusos. Por esas rezones, además del imperativo constitucional, la practica de las religiones debe no solo permitirse sino reforzarse.

En el chequeo inicial al ingreso del estado de salud de los reclusos, se deberá llevar a cabo con el objeto de delimitar las responsabilidades en caso de que los reclusos lleguen golpeados o heridos a su ingreso al penal, con el fin de prestarles la atención medica o sanitaria que puedan requerir en forma mas o menos inmediata, para separa o segregar a reclusos con necesidades especiales (enfermedades infectocontagiosas, subprograma SIDA).

Las funciones del área de salud en un establecimiento penal son las siguientes:

El mantenimiento del penal en condiciones de higiene ambiental que sean dignas y aceptables y que permitan prevenir enfermedades o epidemias.

La atención regular de salud a quienes la requieran (enfermedades y prestaciones normales o habituales, tanto medicas como dentales)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CARCELARIO ( Las miserias carceriarias)

Al entrar en la descripción del sistema carcelario actual, parecería que la ley sobre régimen penitenciario describe el régimen penitenciario de otro país, puesto que la crisis carcelaria que nos arropa abarca todos los puntos ya anteriormente abordados, nuestra insuficiencia administrativa en materia carcelaria va desde la violación del principal de los derechos, hasta el deterioro absoluto de los servicios básicos y reglas mínimas de higiene. Por lo que me parece apropiado citar en este punto al Dr. Guillermo Moreno, que se refiere en este aspecto de la siguiente manera: ” las cárceles Dominicanas no son mas que un deposito de seres humanos a la espera de que el ineficiente aparto judicial penal tenga a bien decidir su suerte”.

Esta definición me parece la mas atinada y apropiada para describir en pocas palabras la realidad por la que atravesamos los Dominicanos.

Conviene Precisar que la gran mayoría de la cárceles fueron construidas en la década de los 40 y según la Dirección General de Prisiones “Casi el 100% de las cárceles presenta serias deficiencias en los sistemas sanitarios, eléctricos y de agua potable”. Todo esto se agrava con las estadísticas que prueban que la población carcelaria esta por encima de la capacidad de los establecimientos, lo que trae como resultado un constante crecimiento de los ya limitados recursos existentes y convierte a las cárceles en “espacios físicos regidos por la ley del mas fuerte”.

Pero como si todo esto no fuera suficiente, viene la agravante de la violación de los derechos de los reclusos por los guardias y administradores penitenciarios, los cuales someten a los presos a tortura, tratos inhumanos y degradante, completando así el “combo” perfecto para denominar las cárceles Dominicanas como verdaderos Infiernos terrestres. La Sobrepoblación Carcelaria

Los centros carcelarios en la Republica Dominicana, fueron construidos para un cupo de 6,000 reclusos, sin embargo en un reporte suministrado por la Dirección General de Presiones, se informa que la población penitenciaria en febrero del 2000 constaba de 15,000 reclusos. Según los datos existentes en numero de presos preventivos se mantiene siempre igual.

En diciembre de 2019 un 87% eran presos preventivos y solo un 13% había sido condenado por los tribunales y en septiembre del 99, un 88% seguía siendo preventivo. Vale la pena aclarar, que este 88% un 74% nunca ha sido condenado por un tribunal y que el 14% restante ya han sido condenados en primera instancia pero su caso esta siendo apelado. Estas personas hasta que no exista una sentencia definitiva declarando su culpabilidad son presos preventivos, ya que en la apelación todavía tienen la posibilidad de ser absueltos.

Esta gran cantidad de presos preventivos provocan en las cárceles dominicanas un hacinamiento creando una situación extremadamente difícil en los centros penitenciarios para el mantenimiento del orden estimulando así la ocurrencia de motines. La causa fundamental de esta gran sobre población carcelaria es nuestro lento por el cual deben pasar los ciudadanos en las cámaras penales, que según estudios realizados representa un gran cuello de botella, abusando así de la prisión preventiva.

También es preciso poner en libertad a toda persona que ha estado en prisión preventiva durante mas tiempo que el de la pena máxima prevista para el presunto crimen que implica que el acusado, cuya inocencia debe presumirse, deba cumplir la sentencia máxima que podría haberle sido impuesta, sin que tenga condena en su contra.

Quiero hacer una pausa para precisar que parece que nuestro sistema es al revez al de todos los demás países, aquí se te presume culpable hasta que tu demuestres lo contrario, y además de eso no se te remunera el daño por haberte encarcelado, esperando juicio, durante un tiempo que puede ser desde meses, Años hasta llegar a décadas y si el cuerpo aguantara centurias también.

En algunas ocasiones fue necesario, para prevenir que algunas cárceles explotaran por estar abarrotadas de presos, redistribuir a los presos en las distintas cárceles del país, situación esta peor aun, porque esto te aumenta la “Pena”, ya que un traslado de presos lejos de su jurisdicción, realizándose este traslado sin ningún procedimiento legal de traslado de presos, trae como consecuencias que en ocasiones los reclusos citados por los jueces a los tribunales no sean llevados a tiempo a estos frenando aun mas la tortuga judicial penal dominicana.

Este problema se agrava aun mas por la escasez de medios de transportes de reclusos desde la prisión a los tribunales. Los prisioneros han declarado que este servicio no se aplica en forma general y solo se benefician aquellos que pueden pagarlo. Junto con este ultimo esta el problema de las esposas, en el cual los presos señala “se debe pagar el alquiler de las esposas para ir a las audiencias judiciales”.

A ese respecto, el gobierno dominicano señalo en sus observaciones que los medios de transporte para los reclusos habían experimentado una mejoría, porque actualmente se contaban con cinco autobuses con capacidad para ochenta presos y varios microbuses. Existían contratos con empresas privadas, en los municipios del interior del país, para el traslado local de los reos a los tribunales. Sin embargo, el gobierno manifestó que a pesar de los esfuerzos realizados, todavía persistían ciertas fallas.

La sobrepoblación carcelaria se agrava, según denuncias recibidas, porque las personas reciben ordenes de libertad en su favor siguen teniendo problemas para lograr salir de las cárceles.

Las organizaciones que trabajan con los presos señalan que los abogados de oficio que son finalmente asignados en la etapa del juicio, frecuentemente reciben los casos inmediatamente antes de tener que presentarlos, sin tener suficiente tiempo para la preparación del caso. A esto se le puede sumar que la lentitud del sistema de administración de justicia es incapaz de impartirla rápido y eficaz.

El Gobierno Dominicano esta haciendo esfuerzos para resolver el problema de la tramitación de ordenes de libertad, solicitudes de libertad condicional, etc. También se ha hecho la instalación del ministerio publico en cada centro de detención con el objetivo de agilizar los varios tramites y hacer conocer a los presos sus derechos. Sin embargo, varias organizaciones señalaron que esta política se esta implementando solamente en las prisiones y cuarteles de la capital y no en el interior del país.

En las cárceles dominicanas se pueden apreciar, que la división de los internos por categorías es solo una ilusión. En los establecimientos conviven en el mismo espacio físico presos condenados por diferentes delitos, detenidos en prisión preventiva, y detenidos en flagrante delito, o si tienen una enfermedad infectocontagiosa, en algunos casos hasta menores de edad viven junto con los mayores. La única división que existe es por sexo. No se puede dudar que con el tiempo hasta esta ultima se pierda.

Las autoridades de las prisiones reconocen que no ha habido ninguna categorización de los presos, debido, en parte, a la planta física muchas cárceles del país, que se caracterizan por ser pabellones grandes sin divisiones suficientes para separar los reclusos.

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos señalan, a este punto, que la conducta que constituyen una infracción disciplinaria y el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar deberán ser establecidas por la ley o por reglamentos de la autoriada administrativa competente.

Las Reglas Mínimas también señalan que las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante son absolutamente prohibidas como sanción disciplinarias. Pero lamentablemente esto es demasiado sofisticado para las autoridades NO penitenciaria que custodian las cárceles dominicanas, carentes de instrucción y todo tipo de preparación, por consiguientes incapaces de llevar una política adecuada para la reinsersión del recluso a la sociedad.

En una visita realizada a la cárcel La Victoria, se pudo observar que por ejemplo, la celda de castigo se encuentra en condiciones de insalubridad tales como humedad, oscuridad y sin ventilación.

Pero esto no es realmente lo preocupante de este acápite, sino que los guardias y los administradores de las cárceles cometen a diario actos de extrema violencia contra las personas allí recluidas. Tales actos van desde simples “batazos” para así lograr una “mas efectiva interrogación” hasta proporcionarles armas blancas a alguno reos para que acaben con otros por la razón de que “para que la comida rinda mas.

Hay organizaciones no gubernamentales que han puesto en marcha campañas sobre los derechos de las personas detenidas, donde se recogían las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, la Constitución de la Republica y la ley de régimen penitenciario, la cuales indica la obligación de respetar la integridad física, mental y moral del detenido.

Es preciso señalar que los campos de entrenamiento militar serian para los presos dominicanos un simple recreo, ya que las condiciones tan precarias y deficientes de vida que atraviesan estas personas son inimaginables.

En una visita realizada a algunas cárceles dominicanas, se puede constatar que la basura no es tratada de manera higiénica, que existe escasez de agua potable, y que los presos alojados en espacios mas amplios (pabellones, cafeterías, etc.) construyen pequeñas divisiones con telas sucias, cartón y otros materiales.

Se puede también observar que en las cárceles, la lluvia entra a las celdas y a casi todos los otros espacios del recinto, acumulándose el agua en los lugares en donde habitan los presos, creando así una situación de riesgo para su salud.

Ni siquiera voy a perder mi tiempo planteando de la presencia de un especialista que le pueda brindar a los reos algún tipo de tratamiento psicológico. Ni tampoco en el caso de que un enfermo grave se transportado a un hospital rápidamente.

Debo expresar que los reclusos enfermos de Sida y tuberculosis no son separados de los demás presos, ni tampoco reciben un tratamiento adecuado para su enfermedad. Los presos en la mayoría de los casos duermen en el suelo ya que en las cárceles no se les da camas, ampliándose así la posibilidad de contraer enfermedades.

Las visitas de los familiares son permitidas en los centros de detención en muchos casos dentro en las celdas con los reclusos. Estas personas son la mayoría de las veces objeto de una rigurosa inspección por los oficiales de las fuerzas de seguridad encargados de las prisiones. Entre las cuales a las mujeres se les hace una “inspección” vaginal, indebida. Irrespetando reglas básicas como las cuales solo deben ser hechas por un profesional en salud, debe ser autorizada por un orden judicial, no debe existir alguna otra alternativa y debe ser solo para las personas que estén visitando presos de narcotráfico. Todo esto debe ser realizado por mujeres. Pero en la practica las inspecciones se le hacen a todas las mujeres, es realizadas por los militares o policías hombres, y sin orden judicial.

Rehabilitación, Posibilidad de trabajar y recreación en el interior de las cárceles.

Revisión de la infraestructura de los establecimientos penales, para proceder a recomendar las reformas necesarias, construcción de nuevos establecimientos y reparación de los ya existentes. (ya que no quieren habitar la cárcel de las parras o Nueva victoria)

Formulación de un plan estratégico para la separación de los reclusos en distintas clasificaciones, sea por sexo, condenados y preventivos, por peligrosidad de la infracción, enfermos, etc.

Ejecución de un programa permanente de educación física y recreación

Apoyo a la realización de programas efectivos de salud (servicios médicos y odontológicos) en los penales, así como suministro de medicamentos.

Desarrollo de un plan de reeducacion , incluyendo un plan de Alfabetización de Adultos para los reclusos internos en La victoria, Najayo, Monte Plata y Rafey y en otros centros carcelarios.

Definición del perfil profesional de quienes formaran parte del personal de vigilancia y tratamiento penitenciario.

Adecuada preparación académica y constante para el personal administrativo de los centros penitenciario.

El gran problema Dominicano, radica no es en las cárceles como forma de control, sino que, la política que el Estado plantea, y lo que se lleva a cabo en la practica son hasta cierto punto, dos caras de una misma moneda.

Es porque lo que la ley dice expresamente que se debe hacer, en la practica no se hace, y lo que no se debe hacer, las autoridades se esmera en hacerlo. Esto es algo en cierta medida irónico, es como si en teoría es La Política Penitenciaria y en la practica La Anti-política. Yo con esto no quiero decir que privar a las personas de su libertad este mal, todo lo contrario es preciso que se persiga y se encarcele a los violadores de las leyes penales para la tranquilidad y seguridad de todos, pero que esto no implique que a estas personas no se les respete su dignidad y sus derechos más fundamentales.

Para que la privación de la libertad sea procedente se deben observar varios puntos:

Que la privación de la libertad emane exclusivamente de un funcionario competente.

Que se produzca respetando los plazos y formalidades de la ley.

Que se respeten los presupuestos de la ley, esto es, que la prisión preventiva se produzca sobre la existencia de indicios coherentes y ciertos, que razonablemente le hagan sospechoso de la violación de la ley penal.

Que la prisión preventiva se prolongue por el tiempo mínimo razonable para el procedimiento judicial, que a nuestro juicio, en lo criminal, no debe exceder los 6 meses. Si esto se logra el porcentaje de presos preventivos no superaría un 40%.

Que la condena debe siempre fundarse en pruebas incontrastables

Que la única opción del juez frente al que resulte culpable o responsable penalmente no debe ser la privación de la libertad, y explore otras opciones como el perdón condicional de la pena, según el caso.

“El porcentaje de presos preventivos es directamente proporcional al tiempo que dura el aparato judicial penal en establecer la condena o descargo, desde el momento de su apresamiento”.

Por todo esto, es de vital importancia hacer que la administración de justicia, realice su labor de manera eficiente, reduciendo considerablemente el tiempo de prisión preventiva.

También es necesario que el Ministerio Publico, en coordinación con la Dirección de Prisiones cree mecanismos gerenciales que permita:

Elaborar un record Judicial con los nombres, apellidos, fotos, huellas, violación, jurisdicción apoderada, fecha de detención o condena.

Llevar un control estricto por cárcel de todo quien guarda prisión, alimentando una data diariamente de todo quien ingresa o egresa, indicando una u otra causa.

Identificar todos los presos que están fuera de su jurisdicción. Con los preventivos iniciar un proceso de traslado al distrito judicial donde se conoce su expediente, tomando iniciativas para el conocimiento del fondo del expediente, según el caso.

Desarrollar un plan concreto de agilización del conocimiento de los expedientes con presos preventivos que llevan mas tiempo, viniendo de atrás hacia el presente. Y así elevar la calidad de vida de los reclusos de nuestro país.

Por: Víctor Adames

