Las mayorías en el Congreso Nacional

El Consejo Nacional de la Magistratura (en lo adelante CNM) es el órgano constitucional encargado de la designación de los jueces de la SCJ, TSE y TC, así como de la evaluación de desempeño de los jueces de la SCJ. El art. 178 de la Constitución establece lo relativo a su integración. Sin embargo, el numeral 3 del mismo ha sido objeto de debate ya que existen distintas interpretaciones sobre su contenido. El numeral 3 establece que el CNM lo integrará “un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría”.

Si nos detenemos a analizar el art.178.3, existen dos requisitos que deberá cumplir ese senador para formar parte del CNM. El primero, es pertenecer al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado. Esto significa, que para ese senador formar parte del CNM, no pudo haber ido aliado con el presidente del Senado a través del mismo bloque de partidos en las últimas elecciones, así como tampoco pudo haberse pasado al mismo bloque de partidos luego de transcurridas las mismas (en caso de no haber ido aliados). Al redactar el numeral 3, la intención del constituyente era que ese senador realmente perteneciera a la oposición política y que no fuera un aliado, para de ese modo garantizar más representatividad y democracia dentro del CNM.

El segundo requisito es ostentar la representación de la segunda mayoría. Cuando hablamos de segunda mayoría, se puede hacer referencia al partido que haya obtenido la segunda mayor cantidad de votos o la segunda mayor cantidad de legisladores en esa cámara. Es bueno resaltar que haber obtenido mayor cantidad de votos no es sinónimo de mayor cantidad de legisladores, y viceversa.

Entre otros factores, todo dependerá de la cantidad de electores que tenga cada provincia en las que haya ganado un partido determinado. Por ejemplo, en el 2010 el PRD superó al PRSC por más de un millón de votos y, sin embargo, este último sacó 1 senador y el PRD ninguno.

Por esa razón, somos del criterio que la segunda mayoría le pertenece al segundo partido que haya obtenido la mayor cantidad de legisladores basados en los resultados electorales producto del voto de los electores. La resolución de la JCE sobre declaración de ganadores de las candidaturas contempla el número de senadores que ganó cada partido el día de las elecciones, y establece que el PRM ganó 18 senadores, PLD 6, PRSC 5, FP 1, BIS 1, y DxC 1.

Quienes otorgan las mayorías son los votantes, por lo que la segunda mayoría en esta ocasión, otorgada por el pueblo, le corresponde al PLD. El criterio que debe prevalecer es el número de legisladores que obtuvo cada partido el día de las elecciones. De lo contrario, siempre se podría construir una mayoría mecánica con artimañas a través del transfuguismo y violentar la voluntad popular.

POR SEBASTIÁN YÉPEZ