Las manos sangrientas de Nicolás Maduro

La agitación cargada de violencia que ha afectado a Chile y a Colombia en los últimos meses, no es casual… Es un guión escrito por el castrochavismo que se ejecuta al pie de la letra, aprovechando coyunturas políticas que se presenten en cualquier país de Latinoamérica, todo con el fin de socavar la estabilidad incentivando el descontento y promoviendo estallidos sociales.

En ese sentido se han pronunciado diferentes analistas que coinciden en señalar a Nicolás Maduro y a la dictadura de la Habana como responsables directos de la sedición en marcha en algunos países como los arriba mencionados que han sido víctimas de sus maquinaciones.

Y es que las manifestaciones violentísimas desatadas primeramente en Chile y luego en Colombia unos meses atrás y su reiteración en la actualidad con el estallido que en estos días estamos viendo, en realidad no tienen justificación en un país democrático donde no se persigue, no se tortura y no se deporta a nadie por motivos políticos, como sí ocurre en la Venezuela chavista, en la Cuba castrista y en la Nicaragua tiranizada por Daniel Ortega y el sandinismo…

Sabemos que Iván Duque no es ningún dictador bananero como su vecino y los que patrocinan los disturbios, para que lo estén repudiando de esa manera, como si fuera un tirano asesino y despiadado, que esté maltratando a su pueblo.

Para mí es totalmente injusto lo que está ocurriendo allí. Muchos colombianos se están dejando utilizar ingenuamente por mentes malvadas que lo que quieren es desestabilizar a un gobierno democrático; si siguen así llorarán lágrimas de sangre cuando caigan en las manos sangrientas del comunismo.

En américa latina hay mucha preocupación por lo que está sucediendo. En ese sentido se pronunció el Presidente de Ecuador Lenin Moreno, quien aseguró que Nicolás Maduro se ha entrometido de forma «grosera» en las protestas que se realizan en Colombia contra el gobierno legítimo de Iván Duque, para desestabilizar el país.

Moreno, quien fue el orador principal del «Foro: Defensa de la Democracia en las Américas» celebrado recientemente en Miami, dijo en una entrevista concedida al diario Nuevo Herald, que «existe una evidencia certera» de esa injerencia en las manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril, las cuales han dejado un saldo trágico de muertes, heridos y destrucción de propiedades públicas y privadas.

Lenin Moreno aseguró que los organismos de inteligencia del Ecuador han detectado la grosera intromisión de las manos sangrientas del dictador Maduro; pero dijo que para proteger a los testigos, no podía ofrecer más detalles.

Lo insólito en esta situación de crisis social inducida y cargada de una violencia descomunal por parte de agitadores profesionales que ejecutan un plan bien elaborado, es que estos tienen unas organizaciones y ONGS que a la par de la agitación y la violencia en las calles, agitan a través de los medios denunciando una supuesta violación de los derechos humanos por parte del gobierno a través de los cuerpos policiales, los cuales lo que hacen es tratar de imponer el orden público.

Mientras los pueblos no se concienticen, seguirán siendo manipulados por los comunistas que no descansan en su afán de tomar el poder político por cualquier medio. Para ello utilizan métodos sutiles de desestabilización que incentivan el descontento popular, y de esa manera crear las condiciones optimas para alzarse con el poder, ya sea por métodos violentos o pacíficos a través de elecciones democráticas, y luego aplicar su agenda dictatorial, para arruinar los países víctimas.

Ojalá que los gobiernos democráticos con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, tomen en cuenta lo que está ocurriendo y actúen en consecuencia para contribuir con su intervención oportuna a frenar a esos gobiernos desestabilizadores, para que no sigan ejecutando sus perversas agendas intervencionistas.

Por José Flández