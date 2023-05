Las mágicas vallas de Leonel

En septiembre del 2013, el Dr. Leonel Fernández fue cuestionado sobre cómo generaba dinero después de haber salido de la presidencia. Respondió que nunca había tenido dinero y que, sin embargo, siempre había hecho lo que había querido. Afirmó que sus amigos lo invitaban a viajes al extranjero y cubrían todos los gastos lo que le permitía no preocuparse por nada. Enfatizó que «siempre he tenido la fortuna de hacer lo que he querido, ES UNA COSA MÁGICA, es como aspirar a hacer algo, se produce y sin embargo siempre lo he hecho sin dinero, paga el otro «.

Hoy, 10 años después de aquellas «mágicas » revelaciones, la República Dominicana está invadida con aproximadamente 400 vallas con el rostro de quien se auto proclamo líder de la oposición y aspira a ser presidente por cuarta vez.

Aunque dichas vallas no promocionan directamente su candidatura, son una invitación a la ciudadanía a inscribirse en su partido ( La fuerza del pueblo), lo cual es un simple pretexto para comenzar a mostrar su cara a la ciudadanía y tratar de disminuir su altísima tasa de rechazo.

Pero más allá de la estrategia que intenta posicionarlo como una opción viable, surge la pregunta ¿de dónde salen los recursos para pagar por dicha campaña de promoción?

Para responder dicha pregunta, debemos descartar algunas opciones.

El propio Leonel Fernández presume no tener dinero, por lo que queda descartado. Sabemos que la Fuerza del pueblo (y sus «aliados » ), después de haber obtenido un mediocre 8.9 % en las elecciones del 2020,no tiene la capacidad para financiar un despliegue de esa magnitud. Y por último, aunque el expresidente afirme que los recursos aparecen por «magia «, sabemos que eso es imposible.

Habiendo descartado varias opciones, incluida la «magia» ,solo podemos apelar a los amigos y allegados al expresidente que tienen recursos ilimitados, cuyo origen siempre ha sido cuestionado, sobre todo porque entraron al gobierno siendo humildes y salieron millonarios. Pero ese es otro tema.

La Fuerza del pueblo debe dar respuesta, el país se la merece.

POR GERMAN MARTÍNEZ

