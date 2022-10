“Las lluvias perjudican el agarre de los vehículos sobre el asfalto”, comentaristas realizan exhortaciones

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un fin de semana lluviosos, es lo que predice la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) para al menos nueve provincias del país; por eso los comentaristas del mundo automotor Ángel Acosta y Francisco Amparo recordaron a los conductores los efectos de las condiciones climáticas en los autos y en el asfalto, realizando algunas exhortaciones para quienes tienen planeado salir de paseo.

Sostienen que las lluvias perjudican el agarre de los vehículos sobre el asfalto; por tanto, es importante conducir a una velocidad prudente , evitando los acelerones repentinos, propios de algunos conductores dominicanos, para disminuir los riegos de un deslizamiento.

La lluvia se puede convertir en algo no muy deseado por las personas cuando están fuera de sus hogares, debido a que las precipitaciones pueden afectar de distintos modos su transitar por las calles, aumentando también los malos ratos y los riesgos de sufrir una accidente.

“Cuando el asfalto se humedece no hay adherencia alguna que funciones. Ojo con eso aquellos que les gusta estar dando acelerones de ahí, ahí. Aquí es necesario tener un control óptimo a la hora de conducir en las calles, sin importar lo buena o mala que estén el asfalto tiene una adherencia reducida cuando está lloviendo”, comentó Acosta

Naturalmente el tránsito de República Dominicana es un caos, pero cuando llueve este se multiplica por diversos factores y ambos están cocientes, por eso ante las variaciones climáticas que se prevén, recalcaron la importancia de la prudencia a la hora de conducir.

“Tratemos de andar lo más al paso posible, tratemos de evitar los chacos, no frenar de golpe para que el vehículo no se deslice y podamos evitar accidentes, recuerden que tenemos familias que nos está esperando en la casa así que vamos a manejar con prudencia”, indicó Amparo.

En el programa “Con el Tanque Full”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, los apasionados por el mudo automotor también extendieron sus recomendaciones a aquellos que piensa sus autos no son bajitos, y que los altos son obstáculos existentes en las calles de la República Dominicana.

En ese sentido, reconocen que esta clase vehículos tiene muchas limitantes al recorrer el país, y en vista que las mismas también se duplican cuando está lloviendo, ven importantísimo conducir me manera calmada, evitando los más posible los baches y pasando con cuidado los desniveles de las vías

Argumentando que la altura que poseen los policías acostados, los grumos en el asfalto, y lo badenes que, complican aún más el poder transitar cuando las calles están llenas de agua.

“Yo no critico a las personas que andan bajitas, pero para etas lluvias los vehículos bajitos tienen muchas limitantes para andar en nuestra ciudad, porque aquí cunado no es un policía acostado o un reductor, de forma abrupta realizado casi que hasta cuadrado, sino un baden que no es más que una ondulación a la tierra es muy difícil pasarlo y peor si está lleno de agua”, comentó Acosta.

