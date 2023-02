Las Lilas, las flores descuidadas

Cuidamos las flores para regalar arreglos, cuidamos Las Lilas para buscar votos, hoy pasadas las elecciones del 2020 nadie recuerda el sector de Las Lilas, debemos tener presente que sin entender la realidad de los demás solo coartamos su posibilidad de crecimiento.

“Sólo dañamos a los demás cuando somos incapaces de imaginarlos” Carlos Fuentes.

En el 2002 tuve la oportunidad de participar en el Censo Nacional de la Vivienda en el sector de Las Lilas, en aquél entonces aprecié el trato de la gente y tras tres días de intensa labor de allá salí apreciando los residentes que teniendo muy poco estaban dispuestos a desprenderse de tales cosas para compartirlas. Ya han pasado 20 años de tal experiencia y teniendo la necesidad de visitar a un amigo me sorprende observar la calamitosa y preocupante situación de los residentes de aquel sector, su calidad de vida es inferior a la de hoy en día, tal parece que ese sector fue olvidado y salió del imaginario de los gobernantes en los distintos niveles de la sociedad.

Encontré un sin número de irregularidades, basura por doquier, caminos intransitables, un puente con huecos donde puede caerse un vehículo, entre otros, en esta ocasión me concentraré en las aguas estancadas que pude observar, en un radio de menos de 300 metros a la redonda detecté sin mucho esfuerzo dos en la vía pública y uno parte atrás de una vivienda, siendo todos muy importantes quiero concentrarme en el último pues bloquea directamente la entrada de varias familias a sus hogares, dichos residuos son causados por cualquier leve llovizna que consigue adentrarse desde la vía principal, que, sin tener donde filtrar queda estancada hasta que el sol logre evaporarla, no es secreto para nadie la cantidad de enfermedades que producen esas aguas, yo que estuve personalmente allá logré apreciar la inmensa cantidad de larvas en esos espacios, no existe manera que pueda describir tal cosa, usted debe verlo en vivo, coloco algunas fotografías para ilustrar mejor aquello.

La siguiente imagen pertenece a un desagüe improvisado por parte de los residentes que ofreció un resultado temporal:

Particularmente me crecí en Santo Tomás de Aquino de Los Tres Brazos, nunca fui residente en Las Lilas, pero como expliqué anteriormente me envuelve un cariño especial por esa comunidad, lo que me motivó a escribir una carta explicando el caso al Ayuntamiento de Santo Domingo Este la cual entregué a los departamentos de Gestión Ambiental y de Ingeniería y Obras, adjunto imagen del acuse de recibo:

Notarán que la comunicación fue entregada el martes 31 de enero del 2023 y a la fecha que se hace público este artículo ninguna comisión apareció para inspeccionar dicha situación, pero como la desesperación suele formar parte de los procesos complejos los vecinos han buscado la forma de viabilizar la salida del agua, pero no han logrado concluir por falta de recursos.

Autor profesor Heriberto Leonidas Victoria Ramírez

