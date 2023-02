Las lecciones que nos deja el caso de Esmeralda

El país ha recibido con pavoroso fragor la noticia de la trágica muerte de Esmeralda Richiez, una jovencita de apenas 17 años, supuestamente a mano de su profesor de educación física, y de matemáticas, John Kelly Martínez.

Muchas son las conjeturas y teorías que han surgido a raíz de este caso pues, hasta el momento, las informaciones ofrecidas en diferentes medios, incluyendo los nuestros en Multimedios El Demócrata, nos dejan más dudas que certezas.

Por eso me he propuesto orientar este análisis a mirar el fenómeno desde el punto de vista social y no criminal pues para tener conclusiones nos faltarían elementos que esperamos comiencen a ser aclarados lo antes posible.

En el año 2021 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 1-21 que prohíbe el matrimonio de los jóvenes antes de los 18 años de edad, que es cuando se considera una persona es adulta. La ley se promulga a sugerencia de diferentes instancias que veían con preocupación que República Dominicana ocupara el primer lugar a nivel mundial en matrimonios infantiles.

Pero estamos más que conscientes que la sola ley no cambiará la realidad de la noche a la mañana, porque este tipo de relaciones son el resultado de muchos factores, por ejemplo: la tragedia social, producida e inducida por la exclusión social donde el hombre rico a quienes los padres ven como la solución de sus problemas económicos, casando a su hija con quien entienden puede garantizarle un futuro económicamente estable, esta es una realidad que reproduce en nuestros campos y zonas urbanas con concentración de pobreza.

En ocasiones los mismos padres inducen a las hijas a formalizar este tipo de relaciones aun sabiendo que están en contra de la ley, de lo socialmente castigado, de una crueldad ante sus hijos, pero la justificación, muchas veces es; ese es el único que “puede hacer algo por ella”.

También este caso delata la falta de educación sexual que existe en nuestras niñas y niños. Aquí se mezcla también el factor confianza con sus padres y la preocupación de estos ante la realidad que vive su hija y me explico:

En primer lugar, si Esmeralda hubiese sido una joven con educación sexual posiblemente el desenlace hoy hubiese sido otro. Todo lo que ahí sucedió evidenció un horrible desconocimiento de qué hacer ante situaciones que estén relacionadas con la intimidad sexual de la mujer y por eso insistimos en la importancia de fortalecer la educación sexual en escuelas y colegios, y toda nuestra sociedad.

En segundo lugar, está la falta de confianza con sus padres y el desinterés de estos ante el caso. Sé que no está bien juzgar a las personas en el momento en que atraviesan por un dolor tan fuerte, pero si quizá los padres no hubiesen mostrado tan poco interés también el desenlace hubiese sido otro.

No es tan fácil justificar que mi hija llegue a casa sangrando y pálida después de haber estado en una playa y que solamente se acogieran a su palabra de que “estoy bien”.

El otro aspecto social que es importante incluir es la relación del profesor con la jovencita. Posiblemente en los campos del país se puedan desarrollar relaciones cercanas entre los maestros y estudiantes, pero lo que queremos establecer es que esas relaciones no pueden ir más allá de lo estrictamente relacionado con la escuela.

Que un profesor pase a buscar su hija a las 7:30 de la noche dizque para dar una vuelta no puede estar dentro de las cosas permitidas. En muchos casos vemos no solo descuidos, sino complicidades de los padres con los adultos que sostienen relaciones con niñas hasta que llega la desgracia, aunque sin importar todo lo antes expuesto, lo que queda claro es que este profesor es un criminal, que debe pagar por este horrendo hecho, que ha marcado a toda la nación.

El maestro era considerado en la sociedad anterior como el segundo padre de nosotros y así lo veíamos, pero jamás pensamos que llegaríamos a este momento. Esto es delicado porque estamos observando en esta sociedad cómo figuras que estaban llamadas a ser ejemplos de cuidado sobre nuestros hijos hoy están siendo parte de quienes debemos protegerlos.

Me refiero a sacerdotes y maestros, las personas en quien más confiamos el legado de nuestros hijos y se han ido convirtiendo en una amenaza más. ¿Hacia dónde vamos?

Por: Francisco Tavárez, El Demócrata

Relacionado