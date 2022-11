Las inversiones inmobiliarias más rentables en RD son las que se hacen en Punta Cana, asegura asesor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A lo largo de los años se ha comprobado que las inversiones inmobiliarias más seguras y rentables son las que se realizan en puntos turísticos, y en el caso de República Dominicana, las que se hacen en Punta Cana.

así lo apuntó Juan Carlos Mora, director comercial de Apartamentos RD, quien manifestó que Punta Cana, se ha convertido en la joya del Caribe por sus atractivos turísticos, y el hecho de que el 71% de los vuelos que vienen a República Dominicana lleguen por esa localidad le da un mayor tráfico a la zona y le permite tener mayor ocupación y rentabilidad.

“La rentabilidad es un punto que muchas veces hay que analizar, hay que asesorarse bien porque yo siempre digo que cuando tú vas a invertir el precio va muy ligado a la ubicación y a los beneficios”, acotó.

Mora fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

“Una de las mejores inversiones y más seguras en una inversión inmobiliaria, sobre todo en los puntos turísticos, donde nos encontramos avalados por la ley de Confotur (Consejo de Fomento Turístico)”, sumó.

Destacó que el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) es el organismo encargado de la aplicación de la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico, la cual exonera del pago de impuestos a los proyectos que se acogen a esta norma.

“Muchas personas, extranjeros, dominicanos ausentes está familiarizado con esto que no se paga impuesto en los proyectos que se acogen a la ley de Confotur, usted está exonerado del pago de dos impuestos fundamentales, el impuesto a la transferencia, que es el 3% del valor de la propiedad y el 1% anual de un excedente”, indicó.

Señaló, además, que una propiedad que se encuentra en una zona poco desarrollada y apartada de los puntos de interés de Punta Cana, incluso que son ofrecidas con una rentabilidad muy alta y para renta corta, al final pueden llegar a decepcionar porque regularmente son los lugares que ocupan los pobladores de la zona.

“Son inversiones que tú no puedes pensar en renta corta, tú tienes que pensar en renta a mayor tiempo, tienes que pensar en renta anual, en contratos anuales, no por noche y eso no va a pasar”, agregó.

