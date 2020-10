Las interrogantes a responder por Rays y Dodgers en el sexto juego de la Serie Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-En una temporada que ha sido diferente a todas las demás, es apropiado que vaya a terminar con bombos y platillos. Concluirá el martes en el juego 6, lo cual les daría a los Dodgers su primer título de Serie Mundial en más de 30 años…o habrá un juego 7.

De cualquier manera, ganamos los fanáticos.

Con eso en mente, Las Mayores presenta siete temas a seguir para el juego 6 entre los Rays y los Dodgers el martes por la noche:

1. ¿Contarán con una buena apertura de pitcheo los Rays en algún momento?

Puedes debatir los méritos de una “salida de calidad” de parte de un lanzador—eso de permitir tres carreras o menos y tirar al menos 6.0 entradas—pero es justo decir que tienen algo de valor. Tampa Bay, un equipo que se suponía contaría con un fuerte trío de abridores, ha contado con una sola salida de calidad en esta postemporada…y fue en la Serie del Comodín contra los Azulejos. No estamos diciendo que Tampa Bay deba obligar a Blake Snell (abridor del Juego 6 el martes) a llegar al séptimo inning, sino que sería bueno que los Rays tuvieran una ventaja en el pitcheo abridor en algún momento.

2. ¿Cuánto más exigirán de su relevo los Dodgers?

La estrategia de Los Ángeles en este Clásico de Otoño ha sido abrir con Clayton Kershaw y Walker Buehler dos veces cada uno, con el mexicano Julio César Urías, una vez, y luego depender de los enfrentamientos para tomar decisiones para los otros partidos. Viene uno de esos juegos para mover las fichas según los enfrentamientos. Pero el bullpen de los Dodgers no ha frenado mucho a los Rays que digamos. El relevo de Los Ángeles lleva efectividad de 5.57 en esta Serie Mundial. Claro, los relevistas de los Dodgers deben de estar bien descansados tras el día libre del lunes. Y estamos hablando de un bullpen profundo. Pero estamos hablando del Juego 6 de la Serie Mundial. Es hora de que pongan más ceros en la pizarra.

3. ¿Podrá el resto del lineup de Tampa Bay, aparte de Randy Arozarena, dar la cara?

Mucho se ha hablado de la ofensiva de los Rays como “Randy el los otros que no se llaman Randy”. Pero vale notar que el cubano Arozarena no lleva el mayor OPS en esta Serie Mundial entre los titulares de Tampa Bay. Esa distinción le pertenece a Kevin Keirmaier. Y aparte del éste, el dominicano Manuel Margot, el cubano Yandy Díaz y Michael Brosseau han empezado a batear también. No obstante, siguen decepcionando figuras como Brandon Lowe (cuyos tres jonrones son sus únicos hits de la serie), Joey Wendle, el quisqueyano Willy Adames y Austin Meadows. Los Rays tendrán muchas oportunidades de buscar los diferentes enfrentamientos, ya que los Dodgers estarán rotando a muchos lanzadores.

4. ¿Buscan los Dodgers coronarse como locales?

Ya la mayoría sabe que Los Ángeles no ha conquistado la Serie Mundial desde 1988. Pero aquí hay un dato interesante: La última vez que los azules sellaron un campeonato en casa — y el único título que han conseguido en el Dodger Stadium — fue en 1963. El resto de las victorias para asegurar el el título han sido en la ruta. Este Clásico de Otoño, por supuesto, se está jugando en terreno neutral en Texas, pero si han seguido cada partido, es evidente cuál es el equipo local.

No es lo mismo que ganar en el Dodger Stadium. Pero los seguidores del equipo de Los Ángeles conforman la mayoría de los aficionados en Arlington. Es una gran ventaja.

5. ¿Quién es el JMV?

Si esta serie llega a su conclusión el martes, el debate quién debe ser nombrado Jugador Más Valioso será interesante. Corey Seager lleva promedio de .417, pero Justin Turner ha pegado cuatro extrabases más que el torpedero. Max Muncy encabeza el equipo en empujadas y lleva porcentaje de embasarse de .522. Pero no nos podemos olvidar de las dos victorias de Kershaw en este Clásico de Otoño que el mundo del béisbol esperaba que finalmente consiguiera. Y tampoco podemos descartar a Buehler si los Rays obligan un Juego 7 y el derecho sale airoso. De hecho: Si Tampa Bay se lleva el Juego 6, Arozarena volvería a ser uno de los candidatos, junto a Kiermaier. Se han visto muchas estrellas en esta serie. Es posible que todos compartan el reconocimiento.

6. ¿Les queda a los Rays otra sorprendente reacción?

En el transcurso de esta serie, se han visto momentos en los que Tampa Bay se ha visto en problemas. Éste es otro de esos momentos, abajo 2-3, con sus abridores enfrentando obstáculos y una alineación de los Dodgers lista para deleitarse. Pero éste parece ser un abismo similar al que se encontraban los Rays cuando Brett Phillips llegó al plato con dos outs en la novena entrada del Juego 4. Este conjunto ha luchado en cada oportunidad, durante toda la campaña. De hecho, es la tercera serie consecutiva en la que ha estado al borde de ser eliminado, y todavía está aquí. No se puede descartar a Tampa Bay. Siempre parece tener otra carta bajo la manga.

7. ¿Podrán los Dodgers terminar su desayuno?

Escuchen a LeBron: Los Dodgers no han conseguido nada todavía. En el 2017, estuvieron a una victoria y luego los Astros le cayeron a Yu Darvish en los primeros dos innings del Juego 7. Los Ángeles ha armado todo su roster, ha reconstruido toda la franquicia, para conseguir esta…última…victoria. Tienen dos oportunidades para lograrlo. Pero entre más se demoren, más podrá colarse el miedo y obligar algunos a pensar: ¿Será que llegará el tan esperado día? Los Dodgers deben ponerle punto final ahora mismo. Porque un Juego 7 podría despertar toda clase de espíritus. Los azules han trabajado muy fuerte para llegar precisamente a este punto. Deben sellarlo todo, ahora que tienen la oportunidad de hacerlo.