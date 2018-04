Las inmigraciones y el caso haitiano aquí 

1.- Con motivo de un coloquio sobre Migraciones y Relaciones Internacionales, organizado en México por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAN, presenté una ponencia la cual es la versión original del libro “Inmigración, Haitianos & Esclavitud”, que recoge la vida de los braceros haitianos que trabajaban, para la época, en el corte y tiro de la caña en los centrales azucareros del país. La obra fue editada aquí por Editora Taller en el 1985, así como en Francia y la Unión Soviética en los años 1987 y 1988, respectivamente.

2.- En “Inmigración, Haitianos & Esclavitud”, hago una relación de las operaciones mediante las cuales se ejecutaban compras de braceros por el Consejo Estatal del Azúcar –CEA-, a la dinastía duvalierista. El libro está acompañado de los contratos que servían de base a las negociaciones y los medios fraudulentos utilizados para robarles a trabajadores de Haití el resto de los salarios que recibían.

3.- La presentación del texto “Inmigración, Haitianos & Esclavitud”, fue escrita por el finado intelectual haitiano Gérard Pierre-Charles, el cual escribe diciendo: “El estudio del Dr. Ramón Antonio Veras sobre la situación de los trabajadores haitianos en República Dominicana, constituye un aporte de excepcional valor, al conocimiento de este tema tan trascendental en las relaciones dominicano-haitianas. Cierto que, en los últimos años, destacadas contribuciones periodísticas, literarias o científicas, han logrado sensibilizar, respecto a ese tópico, a los sectores más ilustrados de ambos países, así como a la opinión internacional, con informaciones, análisis o testimonios de particular fuerza impactante. Ejemplo de ello, son los libros, El Masacre se pasa a pie de Freddy Prestol; Azúcar Amargo del publicista francés Maurice Lemoine, Migración y Relaciones Internacionales -El caso haitiano-dominicano- de la historiadora haitiana Suzy Castor. El mismo Dr. Veras, en columnas de la prensa de su país, ha venido desempeñando una labor pionera, tratando tal problemática con un caudal de datos que para la brutalidad del universo que plasmaban parecían inverosímiles…Sin embargo, todas las producciones anteriores referidas a la presencia migratoria haitiana en tierra dominicana no habían alcanzado penetrar, desde una perspectiva tan amplia y hasta nivel tan profundo, en ese mundo”.

5.- Posteriormente, con motivo de celebrarse en el país el VII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la Comisión Organizadora del evento me escogió como exponente con el tema Trabajadores Migratorios, su situación de trabajo y seguridad social en Iberoamérica.

6.- En mi ponencia hice un análisis del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe, y en particular del trabajo de los nacionales haitianos inmigrantes en la República Dominicana. Las conclusiones de mi exposición las motivé con un proyecto de ley a ser discutido por los países del Continente, partiendo de la idea de que existe una identidad de intereses entre los trabajadores inmigrantes y los nacionales porque viven por igual de la venta de su fuerza de trabajo.

7.- Mi exposición en forma de ley fue elaborada como un Código de Trabajo para regular las relaciones de trabajo en Latinoamérica y el Caribe, y el mismo consta de nueve (9) considerando, siete (7) capítulos y cuarenta (40) artículos. Para elaborar el trabajo me trasladé el 15 de marzo de 1980 a Francia y allí, en la Asamblea Nacional, examiné una iniciativa de ley presentada por varios legisladores el 27 de junio de 1979; además, procedí a estudiar el Pacto Andino. Luego, la Editora Taller, en febrero de 1985, con el título “Migración Caribeña & Un Capítulo Haitiano”, publicó íntegramente la ponencia que había desarrollado.

11.- Desde hace varios años le he dado seguimiento al fenómeno migratorio, y en particular el haitiano. Además de los dos libros citados en este trabajo, en el Archivo General de la Nación, en la colección que lleva mi nombre reposa inédito un tratado que comprende ocho (8) tomos, integrados por artículos, charlas y conferencias que escribí desde el año 1975 hasta 1997, y están recogidas en revistas y periódicos nacionales y extranjeros.

12.- Lo que me ha impulsado a referirme a los libros que escribí con relación a la presencia aquí de los nacionales haitianos, es que he escuchado toda una serie de pronunciamientos contra los inmigrantes de Haití que trabajan en diferentes áreas del mercado laboral nuestro. Los términos que utilizan algunos de mis compatriotas para referirse a los haitianos encierran desprecio, lo que desdice mucho de la sensibilidad y solidaridad de que somos acreedores.

13.- Además, me he sentido motivado a elaborar este escrito porque así como me ha causado pena la forma peyorativa que algunos de mis coterráneos hacen mención de los haitianos que aquí ejecutan diferentes actividades laborales, he visto como muy atinado el planteamiento hecho por el empresario de Santiago, Fernando Capellán, quien declaró recientemente que: “El país debería tener un plan bien definido de qué quieren con Haití, qué cantidad de migrantes necesitamos, qué cantidad de personas queremos que se vayan a las fronteras y cómo se invertirá en las fronteras para que el dominicano viva y se quede ahí”.