Las incomodidades del toque de queda que sólo el presidente puede resolver

El toque de queda ha sido es útil y necesario por causa de la pandemia que nos está afectando hoy, así evitamos que las personas hagan más vida social en ciertas horas del día. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las siguientes situaciones que provoca la limitación de horario de este control.

Primero: La agonía de estar en la casa antes de las 7:00 p.m., después de la jornada de trabajo que por lo regular es hasta las 5:00 de la tarde, donde se provoca una estampida de vehículos tratando de cumplir con esta disposición, esto nos lleva a los tapones para cruzar los diferentes puentes de la ciudad, sin contar con los vehículos que se dañan y los conductores inconscientes mal estacionados.

Segundo: Todo el mundo tiene que hacer sus diligencias dentro del horario limitado para no estar en las calles después de las 7:00 p.m., sin importar, si tiene que mudarse, si se le dañó el vehículo, y qué decir de los trabajadores que viven en el interior, etc., etc.

Por otro lado, en los diferentes puentes de Santo Domingo como el de la avenida 17 y los puentes de Sabana Pérdida no se cuenta con una grúa gubernamental para mover cualquier vehículo quedado en dichos puentes, obstaculizando el fluir y agilidad de los demás conductores.

En este mismo sentido, también tenemos que se ha comenzado con un horario de trabajo que nos despachan a todos a la misma hora después de la 5:00 p.m., sin pensar si andamos a pie, como está el tiempo (clima), el tránsito y los servicios de transporte. Además de que el metro y el teleférico cierra a las 6:00 p.m. y sálvese el que pueda…

Así que, por éstas y otras situaciones incómodas que se presentan día a día, por la limitación de horario lo justo sería extender el toque de queda hasta las 8:00 o 9:00 p.m. para una mejor agilidad de los trabajadores y diligencias necesarias del día a día. No permitiendo la vida de la rumba y los pasatiempos innecesarios para la preservación de vidas. ¿No lo cree usted así Señor presidente?

Miguel de J. Ramírez P.