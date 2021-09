Las Guerreras anuncian sus dirigentes para el voleibol superior femenino del DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Guarreras Voleibol Club anunciaron Samuel Guillermo y a Wagner Roberto Rocha Pacheco como sus dirigentes en la rama femenina y masculina del torneo superior del Distrito Nacional, pautado para iniciar en octubre.

En la justa también participarán en femenino los equipos Mirador, campeón de la última versión; las Caribeñas y Cristo Rey y en masculino Los Guerreros de Santo domingo; Bulldogs de Bameso; Santos de San Lázaro y Club Mauricio Báez.

Pacheco, quien forma parte del proyecto de Selecciones Nacionales, viene de dirigir el conjunto campeón Mirador en la rama femenina, en la versión 2019. En el 2020 no se jugó por el parón que provocó el COVID-19 en las actividades deportivas a nivel mundial.

Las Guerreras fueron a la semifinal en la primera versión del torneo, en el 2018 y finalizaron en la cuarta posición en el celebrado en el 2020. Samuel Guillermo finalizó en la dirección del conjunto.

Rafael Cordero Haché, además de anunciar los dirigentes, indicó que Doré Vicioso será el apoderado del conjunto femenino y que Dante Mañón repite como gerente general, con la mayoría de técnicos auxiliares.

“Contamos con un buen número de jugadoras, con muy buenas proyecciones y algunas veteranas en el seleccionado nacional de mayores, las Reinas del Caribe”, apuntó Cordero Haché, al tiempo de agregar que varias jóvenes del conjunto “ya se tomaron su cafecito en el nacional, lo que suma experiencia e innovación para las Guerreras y dan confianza de que estaremos compitiendo por levantar la copa, al final de la jornada”.

De igual manera anunció que en la rama masculino, donde él fungirá como apoderado, en los próximos días dará a conocer la estructura técnica del mismo, luego del sorteo y ajuste en las diferentes áreas operativas.

En ese sentido adelantó que al conjunto le tocó el primer turno para la escogencia de los jugadores, en el “draft” que será el 22 de septiembre en el en el Salón de Conferencias del CRDV-FIVB, en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los Guerreros serán los primeros en escoger en el sorteo los Bulldogs de Bameso, que escogerán segundo; Santos de San Lázaro y Club Mauricio Báez, que siguen en el orden.

Se anunció el lunes 13 como la última fecha para la inclusión de jugadores elegibles en el sorteo y que se hará un El try out masculino el domingo 19 de septiembre a las 9:00 am en el pabellón de voleibol, Ricardo Gioriver Arias.

