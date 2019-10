Las fiestas patronales es parte de la cultura de los pueblos y Ayuntamiento

Ayuntamiento, Corrupción, Religión, una de las tradiciones más relevantes de nuestra tierra la constituye la celebración de las fiestas patronales de San Francisco de Asís.

El ayuntamiento es la institución local que debe preservar y auspiciar para que la cultura y las actividades sociales de los pueblos sigan haciéndose con la mayor motivación posible.

Está más que claro la CULTURA DE LA CORRUPCIÓN, ha pasado todo los niveles bloqueando las buenas costumbres.

Son ustedes como pueblo que eligen su gobernante, ustedes merecen lo que tienen y esperemos que no vuelvan a suscitarse más problemas de tragedias, muerte y minusválido. Por la misma enfermedad de la corrupción que todos ustedes conocen. Hagamos un cambio.

La maldita cultura del “pica pollo” y los 500 pesos nos ha jodido la vida. Cuatro años de atraso social y en las elecciones se olvida.

Es sabido que los que quieren volver, son los mismos que llevan ocultando los presupuestos, obras amañadas de los pueblos (#Mencia, #ArroyoDulce, #Naranal, #ElHiguero), son ellos quienes representar la corrupción, el desfalco, la mafia, el dolor a familias y el bandidaje vil contra la sociedad.

Recuerdo en una ocasión, en las juntas del ayuntamiento se planteaban construir una funeraria en el mismo lugar donde se construyó la obra del mercado municipal (Oiga que mente más retrograda, destruir una excelente obra para construir una funeraria), en eso se comunicó conmigo una persona que trabaja en esa institución y me transmite lo siguiente:

– “Hermano la idea no es construir la funeraria en sí, es justificar un crédito que quieren solicitar”.

Y pensé yo, a esas mentes ‘brillantes de heces fecales’ no se le ocurrió más que pensar en una funeraria.

La misma persona que me dice este mensaje, también me transmitió que quería lanzar su candidatura a la alcaldía de la junta municipal de Arroyo Dulce, creí que realmente quería buscar el bienestar para esos pueblos, pero no, es más de lo mismo.

En su día le externe lo siguiente, – En la política, el trabajo sucio lo hacen los novatos, tenga cuidado porque usted esta rodeado de buitres. Dicho y hecho.

Resumo, entre Virí, Checo, La15, esa coalición de ciudanos #Arrodulceros, #Naranjeros, #Higuereros, se atreven a hacer mejor gestión que algunos representantes y aspirantes que han pasado por esa institución llamada ayuntamiento. O al menos son más humanos, más serios y moralmente hablando más integro.

Insto a todos las personas que vean este mensaje a votar por el cambio que lo representa una mujer joven con capacidad, sea usted de la etiqueta política que sea, démosle la oportunidad a una nueva imagen, un nuevo rostro sin manchas de corrupción que se ha comprometido a luchar por nuestros pueblos, será nuestra alcaldesa: Mirtha Elena Ruiz Méndez.

Que más debe pasar en esos pueblos para entender la burla absurda, robo en sus caras que se está haciendo desde hace años.

Más de 52 millones, no alcanzan para motivar la cultura de los pueblos.

Por Edwin Pineda Carrasco

Anuncios

Relacionado