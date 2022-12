Las falencias de un candidato

Ser candidato es fácil, lo difícil es ganar y convencer al electorado. Para tales fines es necesario concretar en una misma persona una serie de características que hacen del candidato/a el ideal.

Entre esas características está el dominio de los ejes temáticos. En ese sentido he notado que Abel Martínez no tiene ni dominio ni profundidad en sus planteamientos. Esto posiblemente se debe a la falta de lectura y análisis de cada problema y sus teorías. Es evidente en la articulación verbal de Abel Martínez que él no domina ningún tema y ha confundido una campaña municipal con una nacional.

Estabilidad Macroeconómica.

Ese sustancial tema es de vital importancia para los sectores empresariales y de clase medía y media alta. Me he percatado de que cuando se toca este tema él evade y no lo toca ante la falta de conocimiento del mismo.

Si se mantiene la Estabilidad Macroeconómica se genera un escenario de certidumbre caracterizado por la renta, el empleo y poca o nula inflación.

Calidad del Gasto Público

Si hay un manejo eficaz y eficiente de los recursos de las arcas públicas esto eleva el potencial de crecimiento económico de la nación.

En ese tema nunca hemos escuchado ningún planteamiento del virtual candidato del PLD (Abel Martínez), pues para ello se requiere tener conocimiento sustancial de economía y estadísticas de un país, cosa que él no tiene.

Inversión Extranjera

Cuando se colocan capitales de personas naturales o jurídicas, no residentes en el país, para la creación de empresas agrícolas, industriales o de servicios eso favorece la economía. Para ello se debe tener un plan previo para ser presentado al electorado, al empresario y a los empresarios extranjeros, esto no se ve en el horizonte del candidato Abel Martínez.

Éste debe saber que el electorado dominicano es amante del discurso grandilocuente. Nos acostumbramos a Peña, Bosch, Balaguer, Leonel, en sus dominios temáticos.