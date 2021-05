Las fake news en año electoral: el enfoque de Paraguay y la región

Cada 26 de abril se celebra el día del periodista en Paraguay, ocasión que tradicionalmente festeja la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Americana con la semana del periodismo. En estos días se agota una agenda con diversas actividades académicas de alcance internacional, en las que participan profesionales especializados de diversas áreas del saber.

En la versión del pasado 27 de abril, fui convocada por Amelia Ferreira, coordinadora de la carrera y una valorada colega, la maestra Evelia Meza, investigadora de la facultad y miembro de la Red de Periodistas de Habla Hispana entre otros organismos de prensa a nivel mundial; que impresión tan retadora. Compartir este espacio vitual de discusión y formación con José Angel Di Mauro, escritor, periodista, director de la Revista argentina “Parlamentario” en sus dos versiones, además, jefe de política del Diario Popular de Buenos Aires; Liz Irala, reconocida comunicadora y asesora política; el maestro Evelio Venega Amarilla, periodista y miembro de la Red Activa; y Leonardo Gómez Bérniga, abogado, consultor en asuntos sociales y comunicador digital, ya imaginarán lo complacida que estuve.

Cuando recibí la invitación solo pensé, desde la experiencia, qué podría contarles a los chicos que les sea útil en el ejercicio del periodismo, y reconociendo la fuerza que tristemente ha cobrado el bulo electoral los últimos años, redacté algunas interrogantes que nos permitieran reflexionar sobre el tema.

¿Son las fake news un negocio?, analizando las proyecciones estadísticas electorales disponibles sobre el posicionamiento de los candidatos del Perú o Ecuador, países que han tenido elecciones en lo que va del presente año, es evidente que la desinformación agotó todo un ciclo, un proceso que se desprendió de una idea, generó un contenido obviamente dirigido y fue difundido en tendencias no solo con bots o algoritmos de inteligencia artificial, otras, orgánicas, con cuentas reales gestionadas por personas que aparentemente perciben beneficios por esta actividad, amén de sus simpatías político-partidarias. Es una hipótesis.

A López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, para los meses de junio y octubre les será puesta a prueba su aceptación y simpatía. Chile, Honduras y Nicaragua en noviembre tendrán elecciones y desde ya, sus aspirantes y candidatos están experimentando las embestidas de las falsas noticias.

¿Se hace fact checking en República Dominicana?, en el año 2017 luego de concluir una capacitación sobre verificación de datos, con el Centro Knigth de la Universidad de Texas, advertimos que para la época electoral en nuestro país se han hecho varios ensayos. Aunque no tenemos cultura de verificar los argumentos de debate en tiempos de campaña, algunas cadenas de televisión lo han hecho. El análisis de tendencias en redes sociales es otro enfoque, que no se confunda, no es el listening que hacen las agencias publicitarias, tiene otro matiz; pueden encontrarlo en los trabajos de Pavel Decamps.

¿Nos falta un componente ético?, estoy convencida. Militar en una organización política no nos descalifica para ejercer, lo hace los antivalores, callar, justificar o manipular la información, para beneficiar un candidato o una tendencia particularmente. La influencia sobre las noticias o la difusión de rumores se detendrá cuando cada uno ejerza su rol, con ética, transparencia y apego a la verdad.

Hoy en día existen organismos que ofrecen capacitación para identificar y combatir las fakes news, Chequeados en Argentina, proyecto principal de la Fundación la Voz Pública para la verificación del discurso público, el Centro Gabo en Colombia, entre otras, tienen libros, cursos moocs y recursos gratuitos para los periodistas interesados en combatir la desinformación y el bulo electoral.

Antes de publicar, debemos contener el deseo de lanzar una “primicia” es importante que nos detengamos un segundo y reflexionemos, sobre esas preguntas básicas que son de rigor en nuestro ejercicio.

A los chicos del séptimo semestre de la carrera de periodismo en la Americana; Silvia Amarilla, Marcos Aguilera, Jazmín Arévalos, Cielo Brítez, Jannice Colmán, Juana Duarte, Raquel Regalado, Fabricio Denis, José Gonzáles, Pablo Guillén, Manuel Gonzáles, Sebastian Llano, Giulianna Macchi, Romina Ojeda, Iván Rojas, Tamara Sosa, Fiorella Spinzi, Violeta Vigil y Fernando Ruíz, les digo; quedé impresionada y gratamente sorprendida con ustedes, sus preguntas y reflexiones son la confirmación de que están comprometidos con el ejercicio de la comunicación ética en Paraguay, ahora, solo les queda aplicar el festooning y como las abejas, unir sus esfuerzos en la práctica. Gracias a todos, por este enriquecedor encuentro.

Por. Liza Collado