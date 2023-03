Las experiencias de Mediación Comunitaria en República Dominicana

Mediación Comunitaria: Los Alcarrizos: “Hablando se entiende la Gente”

La Mediación Comunitaria busca establecer una forma de resolución alterna de conflictos para que no pase por la vía judicial (tribunales, jueces, profesionales del derecho, alguaciles), el uso de la fuerza o el abandono del conflicto por parte de la ciudadanía.

Asimismo, como alternativa a lo judicial o adversarial, impulsa la participación de las organizaciones de la denominada sociedad civil y comunitaria, facilitando como mediadores a la comunidad, proporcionando así el diálogo entre las personas en conflictos y a la sociedad.

En el año 1999, fue iniciada la primera asamblea de organizaciones comunitarias de base (Ocb), la sociedad civil como capital social de la comunidad en la Escuela Juana Saltitopa del municipio Los Alcarrizos de la Provincia Santo Domingo Oeste; contando con la participaron de 150, la cual decidió convocar a 14 asambleas por sectores y barrios y en la cual fue seleccionado a un Comité de Trabajo compuesto por un representante de cada sector, es decir, 14 miembros.

De las 14 asambleas realizadas, fueron propuestos 75 personas como candidatos, a participar en el taller básico en negociación, resolución y mediación de conflictos, facilitado por un experto de la Caja de Compensación Familiar (COMFAMA) de Medellín, Colombia; en la Parroquia San Antonio de Padua de Los Alcarrizos, los días 3 y 4 de julio de 1999.

Luego, al recibir la capacitación, se reunió el Comité de Trabajo y estos eligieron a 30 candidatos a mediadores, tomando en cuenta los perfiles y requisitos elaborados para esos fines y esos seleccionados, realizaron el taller de 30 horas en técnicas de mediación comunitaria impartido por la presidenta de la Fundación Libra de Argentina, Gladys Álvarez y Damian D”Alessio; contratados por el proyecto Modernización de Tribunales.

Es de ese modo que, en la referida comunidad, se fundó el primer Centro de Mediación Comunitario, el cual contó con un equipo de personas mediadores entrenados y un fiscal adjunto, el cual le acompañaba para los procesos de referimientos y conciliación. Asimismo, del sometimiento a los delitos no mediables a los tribunales de la República.

Según el primer diagnóstico realizado por los organismos correspondientes y la sociedad civil, estos recibían unos 40 casos diarios en el caso de Canta la Rana y en los Rieles 20, es decir, 60 y los casos más frecuentes: golpes, heridas, difamación e injuria, trabajo pagado y no realizado y realizado y no pagado, linderos, ruidos y, violencia intrafamiliar, etc.

Fracciones de conflictos no procedía la mediación para el equipo de mediadores y sí por la Conciliación por la persona procurador fiscal. En ese Centro de Mediación de Los Alcarrizos aplicaban dos métodos alternativos: Mediación y Conciliación.

Tras la puesta en funcionamiento de la mediación comunitaria en el Destacamento Policial en el sector Los Rieles, un indicador de que esta era efectiva, de 10 casos mediados, 8 llegaban a un acuerdo amigable. Sin considerar las conciliaciones realizadas por la persona fiscal.

Esta iniciativa fue cerrada un año después de entrar en funcionamiento. Algunos medios de comunicación se hicieron eco del cierre de este centro. Por la falta de supervisión de las instituciones gubernamentales correspondientes y la poca veeduría de la sociedad civil. Lea: El Caribe, miércoles 7 de noviembre de 2001, El plan piloto de Los Alcarrizos desapareció. Reforma favorece centros de mediación.

2da. experiencia: María Auxiliadora

En la década de los 90, los 38 barrios que componen la zona norte del Distrito Nacional, hoy Circunscripción 3 o parte alta de la capital; vivían en constante movimiento de protestas por la violación de permanente de los derechos humanos, protestas por falta de los servicios básicos: agua, energía eléctrica, educación, de clubes deportivos, de empleos y básicamente los jóvenes, eran los más afectados; ya que esas protestas impedían que estos pudieran realizar sus actividades cotidianas de recreación y de asistir a los pocos centros educativos básicos, secundarios y universitarios.

Indicar que en los destacamentos de estos barrios se aglutinaban las madres de los jóvenes, reclamando a las autoridades policiales, la libertad de sus hijos y la defensa de sus derechos en base a la Constitución y en sus leyes adjetivas.

Los medios de comunicación eran el soporte de esos padres y de las organizaciones sociales de la sociedad civil, en donde expresaban su indignación e impotencia sobre lo que ocurría todos los días de la semana en esas comunidades.

Pareciera que las autoridades gubernamentales eran sordas ante los reclamos de esos sectores, las iglesias unían voluntades para exigir respeto a la vida de esos ciudadanos y libertad para transitar libre en las calles sin ser molestado por alguna “autoridad”.

Los políticos y las autoridades elegidas (regidores, diputados y funcionarios de esa demarcación) estaban en sus asuntos y poco le importaba lo que ocurría con los jóvenes y los adultos. Solo se recordaban de ellos en los procesos electorales y campañas.

Cientos fueron las protestas contra los abusos policiales, las constantes redadas y abuso de poder de las autoridades policiales. Las protestas en su mayoría procedían de manera espontánea y sin ninguna coordinación entre los sectores involucrados. Resaltar que eran realizadas de forma pacífica por los organizadores, pero la ciudadanía se movilizaba y adicionan otras modalidades de protestar.

Las redadas eran sin distinción de raza, desempleado, empleado, estudiante no estudiante, organizado o no organizado en una entidad comunitaria de base o en las iglesias. No se le hacía caso si el joven procedía del trabajo, de la escuela o de una reunión religiosa, vecinal o deportiva como sea usted esa “preso” no detenido/a.

Hay que recordar los movimientos de izquierdas, los cuales estaban compuestos por jóvenes estudiantes de liceos y universitarios. En esos recintos educativos ocurrían manifestaciones de solidaridad y apoyo a los jóvenes detenidos sin ningún delito probado.

Su delito era ser joven, circular en las calles o estar al frente de su casa compartiendo con sus pares, se aparecía una patrulla mixta o del servicio secreto y “suban que están presos”, sin derecho a una llamada o un representante legal.

Tras las elecciones de mayo de 1996, esos acontecimientos continuaron manifestándose y ocurriendo a la vista de todas las autoridades, estos hechos y el ascenso al poder de Leonel Fernández, aún no paraban de ocurrir.

Ante lo narrado, para las organizaciones de la sociedad civil de la zona (iglesias, clubes, juntas de vecinos, comité de desarrollo y organizaciones de base); el Ministerio Público era ajeno a los acontecimientos y solo emprendía los casos que eran apoderados, ya sea por profesionales del derecho o por los mismos afectados del flagelo en su sector.

Tras ese diagnóstico y al presidente Fernández designar al frente del Ministerio Público del Distrito Nacional al señor Guillermo Moreno hoy presidente del Partido Alianza País (Alpaís), el cual inmediatamente se apoderó de la realidad de los jóvenes en las comunidades y empezó a realizar visitas a los destacamentos policiales para verificar y palpar la realidad planteadas en los medios de comunicación social, tanto en la Provincia Santo Domingo y como en el Distrito Nacional.

Presencia de las personas fiscales en los barrios

El Dr. Guillermo Moreno García fue la persona que aproximó la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional a las organizaciones de la sociedad civil de las comunidades y a la vez, y a la ciudadanía; para realizar encuentros masivos con el interés de escuchar a esos sectores, las problemáticas y sus posibles soluciones.

Recordamos como resultado de esas visitas e inspecciones, se instaló la primera Fiscalía Barrial en el Ensanche Ozama en el destacamento policial de la zona hoy Provincia Santo Domingo y la segunda en Villa Francisca del Distrito Nacional, en cuyas respectivas oficinas, se designó a un abogado-ayudante fiscal, hoy procurador fiscal.

Dichos fiscales tenían como tareas garantizar a la ciudadanía trato digno, ameno y garantizarles a las personas detenidas, el respeto a los derechos humanos, viabilizar las denuncias de extorsión que se les otorgaba a los agentes policiales y conciliar los conflictos menores ocurridos en la comunidad.

El Primer encuentro

Dado el éxito para los barrios y comunidades lo que significaba tal experiencia, el Fiscal del Distrito Nacional fue constatado por la Pastoral Social de la parroquia María Auxiliadora, para invitarlo a un encuentro con las organizaciones civiles de la zona norte. Dicha acción fue respondida con satisfacción y rapidez.

El equipo de la Pastoral Social se reunió y ponderó el logro e inmediatamente se agendó y se acordó, realizar un encuentro masivo con las organizaciones de la sociedad civil comunitaria de base de la zona norte, compuesta por unos 38 barrios.

Dado su trascendencia, fue realizado un diagnóstico rápido de las mismas con el fin de priorizar a las organizaciones que por su accionar de trabajo tenían credibilidad y cercanía con la gente.

El mismo fue coordinador por el Juez de Corte y de Paz en ese momento, Daniel Nolasco y el fiscal Adjunto, Modesto Martínez; hoy jueces de Corte de Apelación del Distrito Nacional y el último, miembro consejero del Poder Judicial.

Las organizaciones en su diversidad de grupos, fueron convocados en las instalaciones del Centro Juvenil María Auxiliadora (CEJUMA), en horas de la tarde, se les invito sin restricciones políticas, religiosas o creencias; se fundamentó en la pluralidad de representación y una participación democrática.

Al encuentro del 1997, asistieron el Colectivo de Organizaciones Populares, Comité de Organizaciones de la Zona Norte, dirigido por Víctor Gerónimo; Foro Interbarrial Permanente (FOINPE), coordinado por el licenciado Pedro Viloria; Comité para los Derechos Barriales (COPADEBA), Coordinación para el Desarrollo de la Ciénaga (CODECI), Coordinación para el Desarrollo de Los Guandules (CODEGUA), Asociación de Tricicleros del Simón Bolívar, Asociación de Mujeres del Simón Bolívar, Espacio de Coordinación de Guachupita (ECOG), Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Parroquia La Altagracia, Parroquia San Martin de Porres, Parroquia Santo Domingo Sabio, Parroquia Santa Ana, Parroquia San Gabriel, Comunidades Eclesiales de Base (CEB), Juta de Vecinos María Auxiliadora, Junta de Vecinos Loma del Chivo, Frente de Desarrollo Comunitario Villa María, Frente de Desarrollo Comunitario María Auxiliadora, Frente de Desarrollo Comunitario La Ciénaga, Frente de Desarrollo Comunitario Gualey, Frente de Desarrollo Comunitario Luz Concepción, Junta de Vecinos Agua Dulce, Junta de Vecinos Villa María, Junta de Vecinos Federico Bermúdez, Junta de Vecinos Villa Fontana, Junta de Vecinos Mateo y Mateo, Club María Auxiliadora, Cooperativa María Auxiliadora, Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC), Indarte, Instituto de Desarrollo Integral (IDDI), Ciudad Alternativa, Consejo de Desarrollo Loma del Chivo, Club Loma del Chivo, Comité de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (Codecofe), Consejo de Desarrollo Comunitario María Auxiliadora, las asociaciones de padres, madres y tutores de las escuelas: Honduras, Perú, Madre Mazzarello, Instituto Técnico Salesiano (Itesa), Oratorio María Auxiliadora (Oma), Básica Parroquial La Altagracia, Básica Unidas 27 de Febrero, Héctor J. Díaz, María Auxiliadora Loma del Chivo, San Gabriel u otras y cientos de organizaciones de los barrios Gualey, 24 de Abril, Las Cañitas, Simón Bolívar, Capotillo, La Zurza, Villas Agrícolas, Villas Consuelo, Cristo Rey, La Cuarenta, Ensanche Espaillat, Luperón, Los Pinos, La Fuente, Villa Fontana, Villa María, Mejoramiento Social, El Caliche, Villa Francisca y otros.

Todas esas organizaciones y otras, provenían de las diversas fuerzas políticas, creencias religiosas y democráticas. Otras más independientes.

Destacar, además, la participación de los Comités de Derechos Humanos, quienes expresaron la realidad de los derechos humanos en los barrios que componen la parte alta de la ciudad de Santo Domingo.

A ellos que acompañan a las madres y padres a los destacamentos policiales a solucionar situaciones de violación y de advertencia de respecto a la integridad física de las personas detenidas.

Como pueden apreciar, la pluralidad y la diversidad en las organizaciones participantes, deja claro que la unidad fue priorizada, ya que juntos podrían lograr metas a mediano, corto y largo plazo.

Intentamos hacer ese ejercicio democrático con otras instancias del Estado, pero estas no respondieron a la altura del Ministerio Público. Las iglesias evangélicas, adventistas, testigos de Jehová, de los Santos de los Últimos Días u otras; fueron muy receptivas a dicha iniciativa.

Hay que destacar la entrega y empoderamiento de la Comunidad Salesiana en María Auxiliadora, dirigida por el P. Juan Linares y el acompañamiento del fallecido párroco Juan José Gregorio; quienes eran los que suscriben la convocatoria de los encuentros. Estos fueron los responsables de la invocación y oración, del local, sonido, sillas, energía eléctrica y de la asesoría permanente de la Pastoral Social dirigida por el periodista Alexis Rafael Peña, quien ejecutaba la dirección general de los encuentros.

Una cualidad a destacar fue la visión de unidad, trabajo y desarrollo, que mostraron las organizaciones, al articularse en coordinaciones para juntos trazar planes de trabajo y unir esfuerzo para lograr las metas en el espacio de concertación con las autoridades se había trazado.

Lo que muestra que existió la voluntad de una unidad real a lo interno-externo y sensibilidad de los graves problemas que existen en sus comunidades. Asimismo, las personas voceras de las entidades presentes, expresaron sus puntos de vista con respecto a los presentes y aplausos a las propuestas, varias de las cuales fueron secundadas por el gesto al levantar sus manos.

Fueron esas acciones, uniones de voluntades y armonía y un logro para sus 38 barrios, la creación y funcionamiento del Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora (CEMECOMA), la Fiscalía Comunitaria María Auxiliadora en el barrio Mejoramiento Social y del Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE). Años posteriores, también por iniciativa del ministerio público instala en el Mejoramiento Social el Centro Conductual para Hombres.

Luego de un proceso de sensibilización, socialización por la denominada “Iniciativa para la Solidaridad y la Convivencia. Programa de Negociación y Resolución de Conflictos”, del cual se planteará en Conflictos y Mediaciones.

