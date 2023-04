Las experiencias de Mediación Comunitaria en República Dominicana

(Segunda entrega)

El 28 de marzo del año en curso, el periódico El Nuevo Diario en digital, publiqué https://elnuevodiario.com.do/las-experiencias-de-mediacion-comunitaria-en-republica-dominicana/ con este título el periplo de actividades, acciones y estrategias de la sociedad civil de la zona norte del Distrito Nacional y de las iglesias, con el objetivo de implementar la Mediación Comunitaria como norma de convivencia de la ciudanía a 38 barrios, sectores y comunidades. Antes publiqué, https://elnuevodiario.com.do/la-mediacion-comunitaria-en-republica-dominicana/ para que posea edificación en relación al tema.

En esta parte los flagelos que promueve la cultura como: violencia, drogas, pobreza, delincuencia, desempleo y la posible convivencia pacífica a la ciudadanía se ha hecho muy difícil a la ciudadanía.

La mayoría de las preocupaciones externadas por las organizaciones civiles reunidas con las autoridades, estaban relacionadas a la ola violencia en su vecindad, hogar y en el barrio; eran flagelos que estas deberían hacer su esfuerzo para combatirla con firmeza y sin arbitrariedad. Les informaron que esto era causado en parte, por la masificación de los puntos de estupefacientes (drogas) en sus comunidades y los enfrentamientos de las diversas bandas en conflictos de intereses por el control de los puntos.

La pobreza en la que vive su gente, fue según estos, es la mayor causa para que en sus comunidades, la violencia sea permanente no solo en el hogar, entre parejas y familias; sino entre familias y la comunidad. Al parecer la pobreza es la causante del azote de la violencia y la distribución y venta de drogas. La delincuencia deviene de los temas resaltados por las personas líderes de las comunidades, es decir, en donde existe pobreza se deriva la promoción de las drogas y por ende la delincuencia. Con algunas excepciones.

Habría que estar presente en esos encuentros y escuchar a las personas voceros de las organizaciones comunitaria de base e inmediatamente entenderíamos que no solo bastaba la presencia y la actuación del Ministerio Público en esas comunidades, era necesario que otras instancias realizarán pactos estratégicos con las organizaciones civiles y promover agendas de desarrollo barrial en la cual se prioriza las necesidades y que la mismas gente, sea las que bajo su protagonismo seleccionen por orden de importancia sus prioridades.

Las organizaciones expresaron el pesar de su gente, de sus directivos para definir con firmeza los pasos a seguir. Todas las organizaciones de la sociedad civil presentes en los encuentros con estos funcionarios públicos, tenían experiencia de movilización y protestas. Sobre sus logros y fracasos en el uso de las mismas y la unidad de mantener en lucha un espacio comunitario para lograr sus objetivos a favor del desarrollo de su gente.

Los demás puntos abordados por lo/as dirigentes fueron tomados en cuenta por las coordinaciones y federaciones de organizaciones de la sociedad civil; comprometidos a trazar líneas de acción en lo inmediato. Hubo compromisos tanto de la autoridad del Ministerio Público como de las organizaciones sociales, civiles e iglesias.

La Fiscalía del Distrito Nacional se comprometió a dialogar y coordinar acciones con la jefatura de la Policía Nacional (PN), en lo referente a las violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas en los destacamentos policiales. Así como prestar mayor atención al Destacamento Zonal Norte (antiguo #2), por ser este en donde se concentraban las responsabilidades de los destacamentos de los 38 barrios y comunicadores y en donde las organizaciones hicieron mayor énfasis sobre la violación de los derechos de las personas detenidas.

Esos encuentros, los de Guillermo Moreno y Francisco Domínguez Brito, forjaron la esperanza de que esa realidad cambiara tanto en las organizaciones civiles como en sus integrantes y ciudadanía en general, a la vez, llenó de entusiasmo y ánimo a los presentes a continuar con mayor esfuerzo las responsabilidades de dar seguimiento a lo dicho por la fiscalía y estas hacer llegar con precisión casos de violación de derechos humanos.

No obstante, las organizaciones se comprometían y realizarán actividades recreativas, culturales, talleres, charlas, encuentros, reuniones u otras; alusivas a mermar la ola de violencia a través de programas deportivos, culturales, sociales, de cultura de paz, talleres en coordinación con las entidades educativas y religiosas. Al mismo tiempo, forjando alianzas estratégicas con las entidades gubernamentales para lograr el apoyo logístico y sistemático de lo planificado.

Era evidente para las comunidades, que el acercamiento del Ministerio Público a la comunidad era un avance y una oportunidad para afianzar esfuerzos, voluntades y propuestas para una convivencia más armónica y pacífica.

2do encuentro. Llegada Domínguez Brito e inicia la mediación comunitaria

Años más tarde, la entidad judicial cambio de titular, en la cual fue designado el señor Francisco Domínguez Brito, el cual le proveyó seguimiento al trabajo dejado por anterior funcionario e inicio nuevos proyectos e iniciativas en pro del fortalecimiento del Ministerio Público y a realizar contactos con las organizaciones de la sociedad civil para constatar con estas, acuerdos mutuos en vista al futuro.

En esa gestión se realizaron los esfuerzos requeridos para darle seguimiento a lo trabajado y visualizar con criterios concretos, propuestas de mejoramiento y fortalecimiento de los derechos humanos. De nuevo las organizaciones sociales retomaron las tareas pendientes y empezaron a coordinar reuniones y visitas a las oficinas de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

Según las experiencias narradas por las personas protagonistas de ese proceso, existía una voluntad de continuar con lo que se había hecho en la anterior gestión y aprovechar otras iniciativas surgidas de esa administración, que favorecía a los jóvenes y adultos de los barrios en relación a la promoción de la Cultura de Paz.

Fue en esa gestión (Domínguez Brito), en donde surgió la primera experiencia de Mediación Comunitaria en el hoy municipio Los Alcarrizos de la Provincia Santo Domingo Oeste en el 1999 y la de María Auxiliadora, el 8 de agosto del 2000 en la parte alta de la ciudad capital, zona norte. Asimismo, en esa administración se crea el Departamento de Resolución de Disputas (DRAD), en el cual se designó al entonces abogado ayudante, Lino Vásquez Samuel, hoy juez del Tribunal Constitucional

Vista las ventajas de la Mediación Comunitaria y vivencias de la comunidad del hoy municipio Los Alcarrizos (se visualizan las ventajas, no la experiencia en sí); un nutrido grupo de organizaciones comunitarias de los 38 barrios de la zona norte del Distrito Nacional, se reunió en los salones de la Parroquia María Auxiliadora del sector del mismo nombre, a los fines de analizar la conflictividad de estas comunidades, ola de violencia y el continuo abuso a los derechos humanos de sus moradores; estas decidieron abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre estas situaciones y tomar algunas decisiones al respeto.

Luego, se eligió un equipo de coordinación interinstitucional de las 38 comunidades representadas, con el objetivo de coordinar y definir acciones concretas en torno a las propuestas e inquietudes presentadas en las asambleas.

Dentro de las propuestas trabajadas por el equipo coordinador, estuvo contactar al Ministerio Público e informales sobre lo ocurrido en las asambleas anteriores, para edificarlos y las acciones concretas realizadas hasta el momento, en donde las autoridades asumieron compromisos articulados Estado-Sociedad, para enfrentar el flagelo de violencia, drogadicción y conflictividad familiar y social de las comunidades de la parte alta de la capital.

Las comunidades siempre han tenido inquietudes de pacificación ante los conflictos ocurridos en su entorno y cercanía, tanto en el centro de su familia, en su entorno, comunidad y sector en el que hacen vida y residen.

Esas organizaciones civiles a través de la Pastoral Social de la parroquia María Auxiliadora se movilizaron y decidieron realizar y articular esfuerzos necesarios, para que la Mediación Comunitaria surgiera en la zona norte, por todo lo antes descrito en el diagnóstico del encuentro sostenido con el ministerio público en el 1997. No había que volver a discutir lo que estaba priorizado en esa fecha y por lo tanto no ameritaba tener otros encuentros de la misma naturaleza.

Sin embargo, la nueva gestión entendió que habían pasado un par de años y que además, era importante que la administración que en ese momento estaba al frente de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional intercambiara y conociera la realidad de las comunidades.

Para la Pastoral Social de la Parroquia María Auxiliadora compuesta por Carmen de la Cruz, María Idalia de Jesús, Alexis Rafael Peña C. (coordinador) y su párroco, Juan José Gregorio (+); no existía ningún inconveniente en promover esos encuentros, porque lo que se deseaba era favorecer a la gente humilde y que a la vez, estas no contaban con ninguna protección de autoridad alguna.

En esa oportunidad, en coordinación con el encargado del Departamento de Resolución de Disputas (D-RAD), Lino Vásquez Samuel, hoy juez y vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), se realizaron las coordinaciones de lugar para ese segundo encuentro comunitario por la paz y la convivencia, en donde se efectuarán las acciones necesarias para coordinar todos los compromisos y pasos con el fin de tener nueva vez, el éxito recibido en las asambleas y reuniones anteriores.

La dirigencia de la sociedad civil no escatimó esfuerzos para resolver por la vía institucional la realidad de las comunidades afectadas por la criminalidad, delincuencia, desempleo, drogadicción, déficit en los servicios básicos. No, ellos y ellas (dirigentes), poseían las metas claras y hacia dónde querían llegar. Por esa razón, estos mostraron entusiasmo y decidieron acudir a la convocatoria que le había realizado la parroquia y la Fiscalía.

Entre las diversas actividades realizadas, se coordinó una agenda a discutir con la dirección de la Fiscalía y las diferentes corrientes que conviven en las comunidades vía la sociedad civil, como por ejemplo las políticas y las religiosas; evitar que dicho encuentro fracasara.

La coordinación del encuentro se preguntaba ¿Cuál de las dos tienen diferencias de ideología de aplicar y hacer política de cara a la sociedad? y la otra de corriente cristianas, ¿Cómo ven la fe desde puntos de socializarla con la realidad de sus comunidades. Pero gracias a Dios estas dos corrientes de pensamiento nunca fueron conflictivas. Todo lo contrario, fueron soporte para las discusiones y acuerdos. Estas fueron lecciones a destacar de los encuentros.

A finales 1999 y comienzo del 2000, fue concretizado el encuentro con las autoridades. La organización, planificación y los esfuerzos del equipo organizador era agotador y a la vez estimulante, porque estamos girando en torno a la meta deseada.

La disponibilidad entre la gente y las organizaciones de la sociedad civil es de resaltar y valorar. Hoy no veo el mismo entusiasmo de aquel entonces. La crisis ha llevado a la sociedad civil de los barrios a cualquierizarse, un grupo de personas con intereses particulares se junta y decide “organizarse” para iniciar un proyecto de búsqueda con entidades del Estado, empresas privadas y si aparece, con proyectos internacionales. Graso error. Claro, estas son la excepción. Aún existen organizaciones sociales y civiles dispuestas a colocar sus valores éticos, cristianos y profesionales a favor de una mejor calidad de vida de la ciudadanía.

Para diciembre de 1999 y enero de 2000, abrieron las puertas para organizarnos, unirnos, coordinarnos y juntos emprender un sendero de accionar juntos, ya que de la única manera de lograr transformar y enfrentar la crisis es como decía el padre Juan José Gregorio (+) “En la unión está la fuerza”. Una unión capaz de echar hacia adelante la prosperidad, el progreso, el desarrollo y sobre todo, una calidad de vida para la ciudadanía.

Surge la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO)

Producto de esos encuentros, reuniones, socialización y compromisos por el desarrollo, la paz, la mediación y la convivencia; en el día del natalicio del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, 24 de enero del 2000, surge la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO), en la que asistieron 54 organizaciones en ese momento, articuladas en 8 barrios de la zona norte del Distrito Nacional.

Dentro de los cuales están: María Auxiliadora, Mejoramiento Social, El Caliche, Villa Fontana, 27 de Febrero, Loma del Chivo, Agua Dulce, y Villa María; barrios en los cuales todavía hoy a la fecha, padecen de las mismas preocupaciones con algunos logros mínimos, como el Complejo Hospitalario Luis Eduardo Aybar (Morgan), aún en proceso de construcción; la Fiscalía Barrial María Auxiliadora, el Centro Conductual para Hombre y pavimentación de la mayoría de sus calles.

Los encuentros fueron las principales razones de unidad. Los objetivos eran los mismos: calidad de vida para la ciudadanía con dignidad.

A través de ese espacio de coordinación interbarrial, los sectores representados organizaban actividades sociales, talleres de análisis de la realidad, talleres de cultura de paz y convivencia, educativas, culturales, demandas sociales ante las autoridades nacionales y municipales en los medios de comunicación y en las calles.

Codonbosco cuenta desde sus orígenes con el acompañamiento de la Congregación Salesiana y los Centros de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo (CES) y el Servicio Jesuita, Refugiados y Migrantes (SJRM) del Centro Bonó. Estas entidades son de gran utilidad en el fortalecimiento institucional de los espacios articulados comunitarios y en la concienciación de la ciudadanía y dirigentes.

Promoviendo desde abajo reflexiones, análisis y formas de organización de la gente e incidencia en los espacios sociales, para lograr desde la gente una ciudadanía participativa e integradora, en la que participar es un derecho ganado por las entidades cívicas de los sectores organizados.

Desde la Codonbosco, la ciudadanía y su liderazgo, coordinaron acciones unidos para beneficiar o mejor dicho, realizar demandas con propuestas consensuadas en las comunidades y seleccionando comisiones de trabajo con responsabilidades específicas a cada uno de sus integrantes.

El hecho histórico de un trabajo por unos 2 años, estas organizaciones de la sociedad civil de esos sectores, consensuaron a base a consultas y análisis de realidad; las Agendas de Desarrollo Barrial, 4 en total en las que se hace constar los orígenes, principales instituciones, organizaciones y las más importantes prioridades básicas de esos barrios.

Hoy Codonbosco posee 23 años de existencia y sus logros son palpables: una Fiscalía Barrial con dos fiscales, psicólogo y personal administrativo, el Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora (CEMECOMA) y un Centro Conductual Para Hombres y Mujeres en el barrio Mejoramiento Social.

Además, la implementación del Plan de Seguridad Democrática a través de Barrio Seguro o vivir tranquilo en María Auxiliadora, 27 de Febrero, Mejoramiento Social y Villa María. Asimismo, dos destacamentos policiales en la Loma del Chivo y en Villa María.

Plan de mejoramiento eléctrico en María Auxiliadora y en el 27 de Febrero, en donde la empresa de electricidad Edeeste, instaló contadores y lámparas en sus respectivas avenidas y calles. Otros aspectos que han mejorado es la salud, no lo esperado, pero se ha avanzado. Dentro de estas inversiones millonarias que está realizando el Estado son en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar (Morgan), en sus 5 unidades de salud.

En el renglón educación es donde menos se ha avanzado, ya que en las Agendas de Desarrollo Barrial elaborada por las organizaciones sociales que integran la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) acompañados por el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo (CES), en la cual se contempló la construcción de 2 escuelas básicas en el barrio 27 de Febrero. En dicho sector funcionan las escuelas básicas Unidas 27 de Febrero con unos 40 años de fundada y la Héctor J. Díaz con 34 de años. Ninguna de estas escuelas han sido tomadas en cuenta por las autoridades educativas; ni de las pasadas gestiones del Ministerio de Educación (MINERD) y menos las gestiones del presidente Luis Abinader Corona.

Con estos logros y fracasos, la conflictividad social y acciones de protestas han mermado, ya que las organizaciones miembras articuladas en este espacio de concertación y diálogo; entre las entidades gubernamentales y su liderazgo empoderado, ha permitido consenso y disenso para el desarrollo de sus comunidades.

Como parte del fortalecimiento de Codonbosco, se resalta el hecho de la rotatividad de sus dirigentes, en la que han sido coordinadores: Marcia Germán Reyes, Arsenio Pineda, Mervin Martin, Josefa Sánchez, Enrique Henríquez, Alexis Rafael Peña, Rosanna Luna (+).

El proceso eleccionario es uno de los más democráticos que cualquier espacio de la sociedad civil. Varios de ellos asistidos por técnicos del Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo. Porque se ha logrado implementar metodologías consensuadas tomando en cuenta al liderazgo, que más se ha sacrificado por su comunidad y la coordinación.

Codonbosco ha sido reconocida por entidades gubernamentales y no gubernamentales. Además, ha otorgado reconocimiento a empresarios, periodistas, dirigentes comunitarios; dentro de los cuales están: Juan Pablo II, P. Juan Linares, José Luis Corripio (Pepín Corripio), Manuel Corripio Alonzo; empresas u otros y a los fallecidos: Manuel Corripio Estrada, Radhamés Gómez Pepín, Juana Sánchez (Mery+).

