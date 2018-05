Las entradas de Finales de Conferencia entre Warriors-Rockets las más caras de la década

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Las Finales de la Conferencia Oeste entre Golden State Warriors y Houston Rockets han levantado una expectación máxima. Tanto que los precios de las entradas para la serie entre los dos equipos se han disparado, hasta llegar a convertirse en los más altos de la última década para unas Finales de Conferencia.

Según la página web de búsqueda de entradas TicketiQ, un pase para un Warriors vs. Rockets ha llegado a alcanzar, en la reventa legal, la cifra media de 965 dólares, superando a series con mucho hype como Warriors vs. Thunder de 2016, el Warriors vs. Spurs de 2017 y el Warriors vs. Rockets de 2015.

La eliminatoria dará comienzo el próximo lunes 14 de mayo en Houston. Los dos primeros partidos serán en Texas y se están pidiendo más de 1.000 dólares. Para los tres siguientes encuentros en Oakland, los precios rondan los 950 dólares, mientras que en el hipotético caso de tener que jugarse el séptimo partido en la cancha de los Rockets se está llegando a pedir 1.400.

Relacionado