Se acercan los tiempos electorales y al mismo tiempo comienzan a divulgarse las primeras encuestas en diversos medios de comunicación. La encuesta es una técnica de recogida de información hecha por medio de preguntas escritas, organizadas en un cuestionario impreso. En base a las respuestas obtenidas se logran recolectar datos que arrojan la realidad objetiva en un momento dado.

En nuestro país las encuestas se han vuelto muy populares, las firmas encuestadoras de mayor relevancia para los dominicanos son: Insight, Penn Schoen & Berland, Gallup, Hamilton, ASISA, y New Link. De estas, Gallup es la que genera mayor impacto en la construcción de las percepciones electorales en los votantes, ya que es difundida por un fuerte grupo de comunicación, pero en los últimos cinco procesos electorales la más certera ha sido la firma encuestadora ASISA.

Las encuestas tienen una gran influencia en el electorado: al designar vencedor un candidato frente a otro, o al proporcionar valores más favorables para una de las partes, pueden causar los famosos “efecto Bandwagon” y el “efecto Underdog”.

El manejo de las encuestas crea percepción tanto de la clase politica como en la población en general, y en la actualidad vemos un constante abuso de estas herramientas: frecuentemente grupos políticos realizan sus propias encuestas con el fin de construir percepciones divorciadas a la realidad.

Las encuestas son escaleras de porcentaje, los índices suben y bajan dependiendo de la estrategia y las actividades realizadas.

Es importante señalar que toda encuesta es para consumo interno del proyecto político. Su función principal consiste en facilitar datos para dar seguimiento a determinados temas o tendencias.

Al valorar una encuesta, es probable que los índices reflejados por esta no sean los mejores . No obstante, es importante afirmar que esos casos no se enfrentan y tampoco resuelven con análisis, ni palabras: la mejor o quizás única solución es el trabajo político.

Los equipos políticos nunca deben hacerse eco de encuestas y mucho menos de sondeos de medios digitales, televisivos o radiales, pues estos aunque son muy populares, carecen de un método científico y algunas están viciados de origen porque responden a intereses políticos determinados.

Las encuestas en tiempos no electorales reflejan el piso, no el techo del partido o candidato: se llega al techo el día de las elecciones. Además, en toda campaña siempre hay ganadores de encuestas que a su vez se convierten en perdedores de elecciones.

Un grave error de cualquier equipo político es creer que las encuestas y la percepción de los medios pueden sustituir el trabajo político real. Los candidatos que se embarcan en una estrategia de guerra de encuestas, siempre terminan perdiendo.

Todo político mal aconsejado toma el camino fácil de la” guerra de encuestas”, es decir, hacer proselitismo a base de “encuestazos limpios” para recabar apoyos empresariales e impresionar a la opinión pública.

El debate político que le interesa a la población no son los hallazgos aproximados, distorsionados o falsos de empresas encuestadoras y medios de comunicación. La tarea a la que están convocados los candidatos en una campaña electoral es hacer propuestas de solución a males, problemas e ilusiones de la gente.

En conclusión: aunque suene increíble, a muchos se les olvida que las elecciones se ganan con votos. El secreto del éxito de todo proyecto politico se resume en una simple frase: CONOCE A LA GENTE. Muchos olvidan que el liderazgo solo existe si acompañado por un propósito colectivo.

Se acerca el 2016, en ese proceso veremos muchas “encuestas” que, más que iluminar a la opinión pública sobre los hechos de la realidad política, buscarán distorsionarla. Para contrarrestar el constante abuso que se hace con estas, es necesario estimular un mayor debate de temas e ideas que entusiasmen al electorado dominicano.

“No se trata de ganar elecciones se trata de ganarse el corazón de la gente”

Por Jorge Feliz Pacheco

