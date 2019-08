Las encuestas ¨caravelita¨ para crear percepción ¡Paciencia falta mucho!

Al parecer hay muchos que consideran que en la República Dominicana los que habitamos somos un grupo de orates, habrá muchos pero no somos todos, que no nos damos cuenta de las constantes manipulaciones que se realizan desde ciertos sectores políticos apoyados por medios de comunicación, para imponer la percepción de que las elecciones del próximo año se centraran en dos candidaturas, la de Leonel Fernandez y Luis Abinader.

Esta alianza de ¨maco con cacata¨ se viene dando desde hace un tiempo, y hay que recordar que el que se cree candidato del Partido Revolucionario Moderno y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, coincidieron en su presencia frente al congreso nacional para evitar que los legisladores ejercieran su función de legislar y discutieran de modo civilizado, como se estila en cualquier democracia, la posibilidad de reformar la constitución de la República.

Vimos como un día se presentó Abinader acompañado de un grupo de personas a ¨discursear y guapear¨ disque para defender un documento que se defiende por si solo, y a los dos días increíblemente se presentó Leonel acompañado por una turba a encaramarse en un vehículo y hacer lo mismo como si los dos fueran parte del mismo proyecto político.

Nos imaginamos que ambos celebraron lo que tantos pobres del país lloran, la imposibilidad de que fuera el pueblo, que se supone es quien tenia que decidir, de que el presidente Danilo Medina se presentara como candidato, es decir, se podría admitir que se salieron con la suya y sueñan ya con la posibilidad de enfrentarse en las próximas elecciones como las únicas opciones con posibilidad de ganar el torneo electoral.

Solo que faltan muchos meses para las elecciones, aunque algunos crean que están a la vuelta de la esquina, y la política es tan dinámica que podría provocarse un vuelco importante, falta mucha tela para cortar para las elecciones próximas, pero el dueto Leonel y Abinader insisten a través de personeros ubicados en sus equipos de estrategia y medios de comunicación que son parte de su estructura de propaganda, en intentar crear un espacio cerrado entre solo dos candidatos, que por supuesto son ellos mismos.

Nos imaginamos que Leonel esta mas que consciente de las graves falencias políticas, falta de consistencia y ausencia de carisma que adornan a quien supone ya ser el candidato del PRM, mientras Abinader piensa que la única posibilidad que tiene de llegar a la presidencia de la República es enfrentándose al primero, quien evidentemente tiene muy serios problemas para conectar con el electorado mas joven y los grupos de votantes de la zona rural, que son radicalmente danilistas.

En los últimos días el único partido que existe es el PLD, es mas, las posibilidades del partido morado de mantener la simpatía popular que hoy exhibe, surge primero de la labor que ha realizado este gobierno que le permite mantener un voto mayoritario de los millones que han sido beneficiados por las políticas publicas incluyentes que han caracterizado la labor del Danilo en los 7 años que acaba de cumplir al frente del poder ejecutivo.

Pero también es el resultado de como sus problemas internos han copado exclusivamente desde hace meses toda la opinión publica nacional, donde cualquier persona que no conozca la situación política dominicana podría llegar a creer que vivimos en un país donde existe un solo partido político, porque toda la discusión sobre este tema, desde los lejanos días donde se buscaban abogados constitucionalistas para discutir la ley de partidos, se centra en las posiciones divergentes que han tenido los peledeístas.

Ante este panorama, cada cierto tiempo, y esta semana sucedió como si fuera un reloj de esos que no fallan, que ante una encuesta sigma-dos que ni siquiera fue publicada, esta es una firma reconocida y lleva muchos años trabajando en el país, donde se ponía en evidencia la fortaleza del liderazgo del presidente Danilo Medina a todos los niveles en la República Dominicana, esto ha sido reiterativo en todos los años que lleva el actual gobierno, surge inmediatamente un llamado a una rueda de prensa para dar a conocer una ¨encuesta caravelita¨.

En sigma-dos Danilo Medina mantiene una valoración popular positiva de un 69.3%, lo que lo convierte en el factor principal de decisión para las próximas elecciones, se podría decir que el dedo del actual presidente podría ser el decisivo en el resultado electoral del 2020, y que de su decisión dependerá en mucho la suerte del PLD y de miles de sus candidatos que tienen una cita programada para enfrentarse a las urnas el próximo 6 de octubre.

En el caso del partido morado, Danilo no es candidato pero decidirá quien podría ganar las elecciones porque su capital político, que esta íntimamente vinculado a su labor como jefe del estado se mantiene intacto, es mas, se podría decir que ha aumentado después de su decisión de no presentarse a la reelección, lo que lo convierte en la ficha clave de unas elecciones que aun no se han decidido.

Pues solo sale publicado este tracking electoral, donde también se hace notar la lucha por le favor popular que se presenta entre los candidatos danilistas, siete en total, donde al parecer Gonzalo Castillo lleva las de ganar, solo tiene dos semanas en campaña y ya dobla a su mas cercano perseguidor en simpatía popular, y de forma casi inmediata surgen unas siglas que se hace llamar ¨encuestadora¨ para intentar, con la complicidad de algunos medios de comunicación, de crear la percepción de que tendremos que escoger entre Leonel y Abinader.

El problema con sigma-dos no parece ser únicamente que demuestra lo decisivo que será Danilo para las próximas elecciones, sino también que trae el dato que en caso se que Leonel se enfrente a Gonzalo, por lo menos es esta etapa, ambos quedarían empatados, es decir la diferencia queda dentro del margen de error: Leonel 43.4% contra Gonzalo 43.1%, lo que significa que si este ultimo es el escogido por los danilistas, sus posibilidades de ganarle al primero son muy altas, pues hay que tener en cuenta que solo tiene dos semanas de campaña.

Como eso no se podía quedar así y había que inventar algo contra esos números, pues se sacaron debajo de la manga a una empresa ¨caravelita¨ ecuatoriana, de esas que en vez de técnicos en encuestas lo que tienen son sastres para hacer trajes a la medida, y vuelven con la cancioncita de que los que se enfrentaran en las elecciones del año que viene son Leonel frente a Abinader, olvidándose de que en este momento hay una ruta electoral que impide pronosticar quienes serán los candidatos que al final terciarán en las elecciones nacionales.

Lo primero es la sinvergüencería de esta gente cuando para cumplir con la ley electoral en el sentido de alguien debe ser responsable de la encuesta, debe decirse quien la paga por ejemplo, en la carta que enviaron a la Junta Central Electoral colocan el nombre de una tal Yezabel Díaz Cruz cédula 001-1636043-9, a quien deben conocer muy bien en su casa, ya que no tiene dirección conocida y debe ser localizada por una cuenta de correo electrónico, suponemos que esa señora o señorita debe tener una enorme importancia y experiencia demás en los temas electorales nacionales, es dominicana, para merecer una primera plana del decano de la prensa nacional.

Pues si, porque este invento, que no es mas que otra de las fábulas que se producen en la fabrica de mentiras y falsedades que tienen algunos desaforados en sus cabezas, es motivo de una primera plana, noticia de pagina principal, lo que usted lee desde que abre el periódico Listin Diario en su edición del día de ayer, cuando es mas que evidente que todo esto es un montaje apócrifo hecho con el único propósito de seguir creando una percepción que podría fácilmente chocar con una realidad que se esta construyendo.

Porque el calendario electoral es muy claro, lo primero que se presenta en el caso del PLD es la decisión de cual será el candidato que presentara el danilismo, que tendrá que demostrar que verdaderamente es la mayoría dentro de ese partido, y eso solo se logra contando votos uno a uno, esta decisión se va a producir en la primera semana se septiembre.

La segunda decisión es de Danilo, si el presidente decide, ya escogido su candidato, echárselo en los hombros y endosarle su popularidad a el y a sus candidatos en las primarias a diversos cargos electivos, el PLD verá como se convierten en verdad las palabras del ministro Peralta de hace unas semanas de que el dandismo demostrará su mayoría con el voto de los simpatizantes y miembros del partido morado.

Es decir, que no midan mucho a Leonel antes de tiempo, que las posibilidades de que se lo lleven de encuentro en las primarias del 6 de octubre son muy altas en este momento, y no es verdad que buscando firmas ¨caravelita¨ para hacer publicaciones a la medida, todos sabemos que no son encuestas, va a cambiar el destino de las primarias abiertas que es el mayor reto al que se enfrentará el PLD en su historia contemporánea.

Y ni que hablar de Abinader, cuya suerte no depende de encuestas, mas bien en cual de los equipos políticos, el suyo o el de Hipolito, fue capaz de inscribir personas en el padrón cerrado del PRM, porque en su caso no importa lo que piense en electorado en sentido general, los que tendrán derecho al voto el próximo 6 de octubre son los que llenaron las hojas de inscripciones y de eso nos daremos cuenta cuando al final la JCE de el conteo de los votos.

Si esto sigue como va, con una campaña tan larga y extenuarte, con tantos inventos y tanta ansiedad de parte de algunos, buscando números donde no hay con un calendario electoral que podría decidir las elecciones a la presidencia tan pronto como el próximo mes de octubre, o quizás tan temprano como a mitad de febrero, si es que no hay una reforma constitucional que reunifique todo el proceso para efectuarlo en el mes de mayo, algunos seguirán perdiendo la compostura y la muy poca credibilidad que les queda.

Por Humberto Salazar

