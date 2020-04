Las elecciones sin fecha por los contagiados asintomáticos

He leído, visto y escuchado todas las opiniones acerca de las elecciones, su posposición y hasta Participación Ciudadana poniendo fecha… no sabía que la jurisdicción de esa “ONG” financiada por Estados Unidos tenía que ver con poner agenda a los dominicanos sobre la celebración de las elecciones.

Por lo tanto, creo que entre la clase política dominicana hay casi un consenso general sobre la posposición de las elecciones; al único que no he escuchado mencionar nada al respecto es Luis Abinader, sé que si por él fuera las elecciones hubiesen sido en el momento cuando las protestas en la plaza de la bandera se encontraban en su momento más álgido; pero como dijo Leonel Fernández: “La salud del pueblo dominicano está primero”. Esa es una verdad tan grande como el tamaño del sol.

De modo que, lo responsable es decir: “No hay fecha para las elecciones, mientras haya un sólo contagiado del COVID-19”. Nadie ha pensado en los contagiados asintomáticos, gente que pudiera tener coronavirus y no lo sabe, entonces gente de este tipo sí pudiera contagiar personas sin tener la intención de ello.

De la misma forma, que todo el mundo ha puesto fecha y ha dado su opinión, yo me tomaré el atrevimiento de sugerir algunas consideraciones: aquí NO puede haber elecciones mientras haya contagiados del COVID-19(sintomáticos y asintomáticos); España acaba de distribuir un millón de test de prueba para gente que no presenta síntomas y que pudiera tener el virus; nosotros con las limitaciones que tenemos no podemos darnos ese lujo, pero sí podemos esperar un tiempo prudente para ir a votar. Estoy seguro que a todos los partidos y aspirantes les gustaría hacer una campaña de 60 días antes de las elecciones para ver que pueden sumar y arengar sus tropas.

El ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta afirmó, que Danilo Medina no se quedaría ni un día más del 16 de agosto del 2020; y como yo veo la sucesión de los hechos aquí no se podrán celebrar elecciones de manera segura para la gente antes de agosto. ¡La gente está por encima de todo! Las elecciones deberían ser en Noviembre, tomar septiembre y octubre para campaña; el próximo presidente tomaría posesión del mando el 27 de febrero de 2021; el tiempo transcurrido entre agosto 2020 y febrero 2021 se pudiera conformar un gobierno de transición contando con el consenso de toda la clase política.

El primer ministro inglés Boris Johnson contagiado del COVID-19 acaba de nombrar como sucesor al mando de forma interina al ministro de exteriores Dominic Raab; igualmente aquí pudiera encargarse de ese gobierno de transición alguien con experiencia de Estado, eficacia y capacidad probadas en sus funciones públicas.

“No fallaremos ni flaquearemos. No nos debilitaremos ni nos cansaremos. Ni el choque repentino de la batalla ni las prolongadas tareas de vigilancia ni el esfuerzo nos desgastarán. Terminaremos el trabajo”. Winston Churchill

