Las elecciones griegas se celebran entre las urnas y la playa

EL NUEVO DIARIO, ATENAS.- Los griegos se debaten hoy entre un domingo de playa o acudir a las urnas para unas elecciones anticipadas en las que previsiblemente la derecha conseguirá el primer mandato ya fuera de los programas de rescate.

Los embotellamientos en las salidas de la capital griega se sucedieron durante la mañana por los coches que intentaban llegar a su colegio electoral o huir de la ola de calor a la costa que desde primera hora se vio llena de sombrillas.

En total están llamados a votar cerca de 10 millones de habitantes que podrán depositar su voto en 21.478 colegios electorales repartidos por todo el país.

La gran incógnita de la jornada, en la que parte como gran favorita la conservadora Nueva Democracia, es cuántos griegos acudirán a votar.

Tras depositar su sufragio en el popular barrio de Kypseli, el líder de Syriza y primer ministro, Alexis Tsipras, pidió a todos los ciudadanos que planten cara a las altas temperaturas y acudan a las urnas, e hizo hincapié en la importancia del voto joven.

“La de hoy es una batalla crucial. La damos con optimismo, con firmeza hasta el último minuto. Con optimismo y determinación para que no se pierdan los sacrificios y esfuerzos de nuestro pueblo, para que no se detenga el camino hacia adelante de nuestro país”, afirmó.

Las elecciones generales tienen lugar cuando se cumple el cuarto aniversario del referéndum de 2015 en el que más del 60 % de los votantes lanzó un órdago a la troika en forma de “oxi” (“no” en griego). Según todas las encuestas, hoy le dirán “no” a Tsipras.

“Son unas elecciones muy difíciles. Creo que debemos votar con más conciencia crítica porque el pueblo griego no es muy crítico, es demasiado visceral”, dijo a Efe una mujer de mediana edad que votó en el mismo colegio electoral que Tsipras.

“Espero que la oposición no saque mayoría absoluta porque si no vamos hacia el neoliberalismo más salvaje”, afirmó otro vecino, que añadió que Syriza no cumplió con todas sus promesas y otras llegaron demasiado tarde, aunque sostuvo que al comienzo de su mandato tuvo el viento en contra.

Una jubilada que votó justo antes que Tsipras afirmó que simpatiza con Kyriakos Mitsotakis, líder de Nueva Democracia, de quien cree que se presenta con buenas intenciones, pero aún así no escogió la papeleta de su partido.

Mitsotakis votó en un barrio popular de la periferia, donde muchos ciudadanos competían por sacarse fotos junto a él y unos cuantos miembros de la izquierda extraparlamentaria enrarecieron la calurosa bienvenida con una protesta que fue rápidamente acallada.

Se mostró confiado de la victoria de su partido y en declaraciones ante las cámaras a la salida del colegio afirmó estar seguro de que “a partir de mañana comienza un futuro mejor para nuestra patria”.

Según la encuesta mas reciente, realizada por el instituto demoscópico Marc para la cadena privada de televisión ANT1, Nueva Democracia saca una ventaja de 11,4 puntos a Syriza.

El instituto ve a siete partidos dentro del Parlamento, de los cuales tres se sitúan poco por encima del 3 % mínimo.

Los colegios abrieron a las 07.00 hora local (04.00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 19.00 (16.00 GMT), y se espera que dos horas más tarde haya las primeras proyecciones de voto fiables.

