Las elecciones cerradas tienen un rebulú y le llaman ¨Chu¨

Hace muchos años ¨el Caballo Mayor¨ Johnny Ventura cantaba un merengue que mas o menos decía así: ¨Óigame usted que problema fíjese que rebulú, el que me he buscado yo porque mi nombre es Jesús…..me llaman por un apodo y todos me dicen Chu…y eso es Chu pa´quí y eso es Chu pa´llá…¨

Parece que lo que le viene al Partido Revolucionario Moderno con la impugnación que su Secretario General, Jesús ¨Chu¨ Vasquez, pondrá de moda de nuevo el antiguo merengue que tanta gente bailó y gozó, ¨y eso es Chu pa´quí y eso es Chu pa´llá¨.

Decimos esto porque si algo en la actividad política reditúa beneficios es la coherencia, y en el caso del tema de las primarias, lo menos que ha tenido la dirigencia del PRM es demostrar esta cualidad, pues fueron ellos quienes propusieron y aprobaron en el 2004, todo lo contrario a lo que ahora defienden y proponen.

Pero ademas, son los hoy dirigentes del PRM, quienes fueron en tropel en el año 2013 al Palacio Nacional, públicamente sostuvieron su posición desde el Salón Orlando Martínez, y demostraron mas unidad que nunca para pedir, en un documento entregado al Presidente Danilo Medina, que se incluyeran las primarias abiertas y simultáneas en la ley de partidos.

Solo que ahora, las 41 paginas del documento de impugnación depositado por Chu en contra de la elección interna de su partido, es el relato exacto de la forma en que las cúpulas manipulan los resultados de las elecciones de los partidos, y porque hay que abrir el escenario de escoger candidaturas a toda la ciudadanía.

A lo primero que se opuso Chu, esto antes del proceso interno de ese partido, fue a que se escogieran de dedo a los cargos principales, cosa que hicieron alegremente Luis Abinader e Hipolito Mejía, cuya excusa fue mantener la unidad, cuando la verdad era lo que ahora sale a relucir en la impugnación de Vasquez.

Dice Chu Vasquez, que nunca se le entregó el padrón de electores, es mas, que cuatro días antes de que se realizara el proceso electoral, todavía faltaban mas del 30% de las personas que se supone debían participar, y precisamente ese es el principal problema que tienen todos los partidos políticos dominicanos: NO TIENEN PADRÓN.

Y hay que hacer una observación, si un partido tenía la posibilidad de construir una lista de miembros, ese era el PRM, ya que partía de CERO, pues ese partido es la transformación del ¨partidito¨ de la familia Abinader, la Alianza Social Dominicana, y por lo tanto partía de una hoja en blanco, y ni aun así pudo, por sus contradicciones internas y falta de interés del electorado, presentar un padrón confiable.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, la pasada semana se le preguntó a Bauta Rojas, uno de los principales coordinadores de los trabajos políticos de Leonel Fernández. que cual padrón se usaría en unas primarias internas de ese partido, y admitió que esa lista esta llena de errores y que habría que hacer una auditoria, es decir, no tienen padrino tampoco.

Pero sigamos con Chu y su carta de impugnación, este dice que ¨todo el proceso se diseñó en función de las únicas dos corrientes políticas con liderazgo formal dentro del partido y que luego los líderes de esas corrientes decidieron apoyar un espurio pacto¨.

Y adivinemos entonces, siempre según Chu Vasquez, quienes eran los oficiales de mesa o centros de votación designados por la CNO, pues los miembros de esas corrientes, lo que garantizaba que el pacto se iba a cumplir porque los ¨ampallas¨ respondían a Abinader y a Hipolito, lo que impidió una real competencia.

Traslademos eso entonces a la elección de los candidatos de los partidos para las elecciones del 2020, e imaginemos a los precandidatos en los centros de votación de unas primarias cerradas, disputándose, primero el padrón, y después sus mismos miembros dirigiendo procesos donde ellos mismos están involucrados.

Si lo que se quiere es una pequeña ¨guerra civil¨ dentro de cada partido político que tenga cierta militancia, entonces apostemos a que los que quieren ser ediles, alcaldes, diputados, senadores, para ni mencionar la candidatura presidencial, armen algo parecido a lo que describe Chu se ¿organizó? dentro de su PRM, sería un verdadero desastre.

Pero no solo eso, también se negaron a proporcionarle la lista de donde estarían ubicados los centros de votación y quienes serían los responsables de ellos, tampoco se le entregó esa información, y estas son algunas de las causas por las que Chu pide que se anule la convención que celebró el PRM hace casi dos meses.

Las razones por las que hace esta solicitud, dejan entrever que en caso de que no respondan su solicitud de acuerdo a su relato, esto va directo al Tribunal Superior Electoral, porque en su carta habla de ¨violación del debido proceso electoral, del derecho a ser elegido y del principio de transparencia electoral en su contra¨.

Estamos probablemente ante otro de los casos donde el TSE tendrá que conocer y dictar una sentencia apegada a la ley electoral, pues Chu Vasquez esta pidiendo que se realice una auditoria al proceso por una firma independiente, algo que podríamos desde ya decir que será imposible, porque todos sabemos que en el PRM no se realizó ninguna votación, porque no existía padrón, y todo lo que ha dicho la CNO es un invento hecho en escritorio.

Pero se puede sentar Chu a esperar, porque tampoco le van a entregar lo otro que pide: ¨todas las actas de apertura, de concurrentes, cierre y escrutinio de todos los centros de votaciones, selladas y firmadas por todos los miembros de la mesa¨, eso no va a aparecer porque no existe, y en caso de que lo falsifiquen no pasaría el examen del TSE.

Todo esto es un ejemplo actual de lo que quieren los que defienden, con argumentos que cada día tienen menos peso y lucen mas irracionales, que se realicen ¨primarias cerradas¨ en agrupaciones políticas que no tienen padrón, no tienen árbitros, no tienen militantes, no s e reúnen, no toman decisiones colectivas, es decir, lo que están planteando es el cáos y el desorden.

Frente a esto, el congreso nacional tiene la responsabilidad de aprobar una ley que garantice el acceso de candidatos a quienes las cúpulas no les violen sus derechos, donde exista la transparencia de un padrón confiable y aceptado por todos, donde el arbitro sea la Junta Central Electoral y por lo tanto los resultados sean lo mas cercanos a la voluntad de los simpatizantes de cada agrupación política.

Ya veremos como en el PRM se pone de moda en merengue de ¨ahora me llaman Chu¨, porque si este caso llega al TSE, lo mas probable es que corra la misma suerte que las convenciones del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, la anulación de sus convenciones por violación a la ley electoral.

¨Y eso es Chu pa´quí y eso es Chu pa´llá¨.

Por Humberto Salazar

