Las dudas ‘alimentaron’ la gran temporada de DeMar DeRozan en Chicago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- A estas alturas, el inesperado camino de DeMar DeRozan hacia los Chicago Bulls durante la agencia libre de 2021 está muy bien documentado. Pero al acercarnos al primer aniversario de su adquisición mediante un sign-and-trade con los San Antonio Spurs, el escolta ha añadido una mayor profundidad al proceso.

Durante su reciente aparición en el podcast ‘The Draymond Green Show’, DeRozan detalló la gran incertidumbre que rodeó su llegada a la Ciudad del Viento después de que Los Angeles Lakers completasen la incorporación de Russell Westbrook cuando las negociaciones por él estaban prácticamente cerradas. Tanto que DeRozan incluso estuvo dispuesto a perdonar dinero para regresar a casa.

En todo caso, este cambio de planes descolocó por completo al jugador, quien se vio afectado por ello a nivel psicológico. «No salió como estaba planeado», empezó DeRozan. «Lo que ocurrió me generó muchas dudas y me situó en un lugar oscuro. Empecé a preguntarme: ‘Está bien, ¿a dónde voy ahora?, ¿qué jugador voy a ser?’ Muchas de estas cuestiones comenzaron a surgir. Mucha gente no se da cuenta, pero los grandes nombres siempre firman el primer o segundo día [de la agencia libre]. Pasé un par de días en la agencia libre con muchos interrogantes. ¿Iba a firmar un contrato de un año en alguna parte?, ¿iba a tener que aceptar un mínimo?»

«Recuerdo aquello», continuó el All-Star. «Fueron tres o cuatro días seguidos en los que no salí de mi habitación. No vi el sol. Estaba deprimido. Lo que ocurrió me empujó hacia una mentalidad pesimista porque no sabía qué iba a pasar. Iba a ir a Los Angeles, pero eso fracasó y no sucedió. Veía a otros muchachos firmar en otros lugares. Hubo ciertos momentos en los que no tenía ni maldita idea de lo que iba a hacer.»

Finalmente, los Bulls ultimaron los detalles de la operación con los San Antonio Spurs durante aquella primera semana de agosto, aunque el acuerdo no se hizo oficial hasta el día 11 del mismo mes. Resuelto su futuro, todo aquel torbellino de emociones terminó por servir como combustible interno para el jugador.

Relacionado