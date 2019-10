Las dos razones de la derrota de “El Cañero”

Múltiples son las razones por las que se pierde un proceso electoral, pero entre la multiplicidad siempre hay motivos que se destacan mucho más que otros y el caso de la derrota del otrora imbatible “El Cañero”, no es la excepción.

Entre los entendidos en cuanto a la tradición política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo Este, se establecen dos, como los principales escollos del actual alcalde Alfredo Martínez, se dice que la falta de una estrategia de comunicación funcional y eficiente a lo largo de toda su gestión y las inoportunas aspiraciones a diputado de su hermano Franklin Martínez, fueron los factores que socavaron las posibilidades de triunfo del edil.

Sobre la falta de una eficiente estrategia institucional de comunicación, cabe destacar que desde el principio de su gestión al “Cañero” se le veía errar en el respeto que se debe tener por la comunicación en estos tiempos, sobre todo como político y funcionario, como diputado no fue una persona de frecuente exposición pública, más bien era un político del territorio, con amplia conexión con su base dirigencial.

Alfredo Martínez consiguió la candidatura del PLD a la alcaldía por coyuntura en 2015, y quienes en política no entiendan que cuando llegan por coyuntura a un puesto electivo, deben dedicar su gestión a legitimar socialmente lo que por esa razón consiguieron, de lo contrario están expuestos a frustraciones mayúsculas, provenientes de las derrotas impensables para ellos, pero sumamente normales para los electores.

Es indudable que “El Cañero” trabajó bastante, porque esa es su naturaleza como líder político, su mayor problema estuvo en que comunicacionalmente no marcó un rumbo al que la sociedad percibiera que se dirigía la ciudad y no comunicó adecuadamente sus ejecutorias, más bien se enquistó en un puesto en el que socialmente se le veía como un extraño y por la falta de una atinada y eficiente comunicación por medios tradicionales y alternativos, no logró ser asimilado por la sociedad de Santo Domingo Este y por la influyente prensa de la capital que impacta de modo directo en ese territorio oriental.

La segunda razón es política, se trata de las aspiraciones a diputado de su hermano Franklin Martínez, anclado en las ínfulas de poder propias de los neófitos en la administración de la cosa pública, Franklin lucía avasallante frente a los demás precandidatos a diputados de la demarcación en la que aspiró, la circunscripción tres, la más poblada de las circunscripciones de Santo Domingo Este.

Fue la razón política de mayor peso por la que se produjo la derrota del ejecutivo municipal, a lo interno del partido morado, el mismo debía entender que en un escenario político dividido en tres, donde las encuestas a pesar de ser el alcalde, siempre le colocaron en un virtual empate técnico con las fuerzas de los actuales diputados Karen Ricardo y de Luis Alberto Tejada, por lo que el escenario de las primarias lucía complejo y sumamente delicado de cara a poder salir triunfante.

La inclusión de Franklin Martínez entre quienes aspiraban a diputado, provocó el distanciamiento lógico de los demás precandidatos en la circunscripción tres y estaban llamados a buscarle votos a “El Cañero” tal y como se lo buscaban antes, ahora el nuevo ingrediente de un hermano del alcalde en la competencia los convertía en rivales y de forma indirecta terminaban rivalizando el alcalde, asumiendo en la mayoría de los casos, una postura neutral en cuanto a la candidatura a la alcaldía que se decidía en el mismo proceso en el que se competía por la diputación.

Indudablemente que sin Franklin Martínez corriendo por una diputación, todos los precandidatos a diputados de la línea de “El Cañero” en la circunscripción tres, trabajarían monolíticamente unidos en la búsqueda de los votos para el Alcalde, eso no se produjo y los 4,370 votos obtenidos por Franklin, son sin lugar a dudas 4,370 ronchas que Franklin causó en los precandidatos a diputados de su demarcación, logrando que estos promovieran solo su precandidatura y no la de Alfredo, dejando de buscar esos 12,390 votos con los que Luis Alberto Tejada aventajó al alcalde, provocándole una derrota de la que aun él, ni su equipo logran reponerse.

Los argumentos vertidos como causas por Alfredo Martinez, son simples excusas de la etapa pos derrota, la realidad radica en elementos más sustanciosos, si vemos que ambas causas tienen que ver con decisiones propias, lo más aconsejable para “El Cañero” es integrarse a la campaña y en nombre de su amigo, el fenecido Juan De lo Santos, que le legara el poder, hacer lo propio con su compañero de partido, Luis Alberto Tejada para lograr que el PLD siga al frente de los destinos de la ciudad.

Por José Abreu