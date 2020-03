Las Difíciles Decisiones Provocadas por la Pandemia de COVID-19

Todavía no conocemos las ramificaciones completas del nuevo coronavirus. Pero hay ciertas lecciones que podemos aprender de los primeros meses de este extraordinario evento global. Las experiencias de naciones que han estado batallando la epidemia del COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, dan razón para estar alarmados. La humanidad toda se enfrenta a una situación sin precedentes, que nos obliga a tomar decisiones que hace poco parecían imposibles. La velocidad con que cambia la realidad de las comunidades afectadas, y la falta de datos y hallazgos concretos complica aún más la toma de estas decisiones.

La principal razón de alarma ante esta crisis es que los resultados de investigaciones recientes sugieren que el virus se transmite antes de que las personas muestren síntomas del mismo. En un artículo publicado hace tres semanas en el New England Journal of Medicine, Bill Gates expresó su preocupación por la propagación de la enfermedad de esta manera diciendo “Existe una fuerte evidencia de que puede ser transmitida por personas que están levemente enfermas o incluso presintomáticas. Eso significa que COVID-19, será mucho más difícil de contener que el síndrome respiratorio del Medio Oriente o el síndrome respiratorio agudo severo (SARS)” (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762). Esta cualidad hace que sea extremadamente difícil identificar las personas infectadas cuando y aislarlas para contener la epidemia, contribuyendo a las tasas de transmisión exponenciales que se han reportado. Como el caso de Italia, donde se reportaton 62 casos el 22 de Febrero, y el 6 de Marzo los casos reportados habían subido a 4,636, un aumento de un 7,477% en menos de dos semanas (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019). En la República Dominicana el número de casos confirmados al día de hoy es de 21, pero en base a la experiencia de otros países el número de casos reales son entre uno y dos órdenes de magnitud mayor que esta cifra, y se multiplican de manera exponencial.

Otra razón para alarmarse es la cantidad de vidas que se cobra esta enfermedad. En este momento no conocemos el índice de mortalidad del COVID-19, pero el último estimado posiciona este índice en 1.4% para la ciudad de Wuhan, (este resultado fue publicado el 13 Marzo y no ha sido validado por peer-review). Esa cifra podría ser todavía menor, sigue siendo mucho más letal que la influenza cuyo índice de mortalidad es 0.1%. Este índice de mortalidad depende mucho de capacidad de la infraestructura de salud para tratar a los enfermos con complicaciones. Si bien la mayoría de las personas que contraen el virus no requieren atencion medica, de acuerdo a un estudio publicado en el New England Journal of Medicine sobre la experiencia en Wuhan, el 2.5% de los infectados requieren admision a cuidados intensivos (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032). Este alto potencial de complicaciones sumado a la alta tasa de transmisión es lo que ha colapsado los sistemas de salud en Wuhan y ciertas ciudades italianas, donde el personal médico tiene que decidir quiénes recibirán los tratamientos para salvar sus vidas porque no hay capacidad para atender a todos los que lo necesitan.

Al día de hoy, la única medida efectiva para minimizar los impactos de la epidemia es el distanciamiento social . Si el 35% de la población se queda en casa, las interacciones sociales se disminuyen en un 88%, y con ello la posibilidad de que el virus se transmita. Mientras el virus se propaga por todos los rincones del mundo, los gobernantes deben tomar las difíciles decisiones de pedirle a las personas que se mantengan alejados de los lugares públicos, cancelar reuniones y restringir la mayoría de los viajes no esenciales.

El distanciamiento social sólo funciona cuando los enfermos pueden recibir atención médica, por lo que el sistema de salud debe prepararse para la profusión de casos que se recibirán. Iniciando con la identificación de los infectados. “Tenemos un mensaje simple para todos los países: prueba, prueba, prueba” (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—16-march-2020), dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Se necesita un enfoque integral, “La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión“, continuó. “Y para hacer eso, debes probar y aislar. No puedes combatir un fuego con los ojos vendados. Y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado“.

Estas políticas sin duda tendrán serios impactos económicos, por lo que deben ser acompañadas por otros esfuerzos para ayudar a aquellos hogares vulnerables y sectores económicos que serán negativamente afectados.

La nueva realidad nos pide que cambiemos radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos, compramos y socializamos, de manera abrupta y por un tiempo indefinido, que puede ser semanas y hasta meses. Es difícil predecir exactamente cómo terminará esta historia y cuál será el costo humano y económico definitivo. Pero si algo podemos aprender de las experiencias de los países que han sido afectados es que para proteger la salud de la nación, el gobierno de la República Dominicana deben tomar medidas drásticas. La evidencia nos dicen que, como sociedad, los pasos que tomamos esta semana tendrán un impacto inmenso en determinar si esta crisis se convierte en una catástrofe. Algunos estarán preocupados de que todo esto sea una reacción exagerada. Pero dado lo que hemos aprendido en las últimas semanas, estas difíciles decisiones deben tomarse ahora, para que podamos volver a la normalidad en el futuro con menos familiares, amigos y colegas que llorar.

Por: Dra.Trilce Encarnación

encarnacion@trilce.info



Sobre la autora:

La Dra. Trilce Encarnación es dominicana, investigadora en logística humanitaria, su investigación se centra en aplicaciones de análisis de datos en operaciones humanitarias y cuenta con varias publicaciones “peer reviewed” en estos temas. Obtuvó un Ph.D. en Ingeniería de Transporte en el Rensselaer Polytechnic Institute, completó además una Maestría en Ciencias en Computación en la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez y una maestría en Ingeniería Industrial y Administrativa en RPI. Es egresada de la carrera de Ingeniería de sistemas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

