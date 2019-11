Las diez frases de Lula en su primer discurso político al salir de la cárcel

Lula, que se había dirigido brevemente a sus seguidores este viernes al abandonar la cárcel de Curitiba, dedicó este sábado unos 45 minutos a repasar la política interna e internacional y a acusar a quienes le encarcelaron durante 1 año y 7 meses por un caso de corrupción.

Con un aguerrido tono, el dirigente se explayó contra el actual Gobierno de Brasil, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro; contra el líder de Estados Unidos, Donald Trump; y analizó la situación de países de la región como Chile.

Estas fueron las frases más impactantes del antiguo líder sindical:

– Durante 580 días me preparé espiritualmente para no odiar, no tener sed de venganza, no odiar a mis torturadores.

– Podría haber ido a una embajada, a otro país, pero precisaba probar la mentira y que Sergio Moro (hoy ministro de Justicia que le condenó en su momento) no era un juez, sino un canalla.

– Dudo que Bolsonaro duerma con la conciencia tranquila que yo tengo; dudo que el ministro destructor de sueños, Paulo Guedes (Economía) duerma con la conciencia tranquila.

– Hemos visto lo que está sucediendo en Chile (una crisis social). Chile es el modelo de país que Guedes quiere poner en práctica aquí.

– El ciudadano (en referencia a Bolsonaro) fue elegido democráticamente, por lo que aceptamos el resultado, pero fue elegido para gobernar para los brasileños no para los milicianos de Rio.

– 200 personas en Brasil tienen más dinero que 200 millones de personas en nuestro país.

– Que Trump se preocupe de los estadounidenses y no nos moleste a los latinoamericanos. No fue escogido para ser el ‘sheriff’ del mundo.

– Tenemos que ser solidarios con Bolivia, con Chile, con Argentina, tenemos que ser solidarios con Venezuela.

– Este joven (Lula) tiene la excitación de los 20 años, la energía de los 30 y la experiencia de los 70 y estará en la calle con todos ustedes, para que no destruyan nuestro país.

– Solo podremos salvar este país si tenemos la valentía de hacer un poco más.