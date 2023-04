¿Las delaciones premiadas, un instrumento valioso o un medio cuestionable?

Junto a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Publico de los casos de corrupción, cada vez cobra mayor énfasis la conveniencia de articular medidas legales que incentiven la colaboración con la Justicia, y en especial, las confesiones y delaciones de culpables supuestamente arrepentidos, como instrumentos que favorecerían la obtención de valiosa información y fuentes de prueba, sobre todo en lo que se refiere a la delincuencia económica. Este recurso se le llama delaciones premiadas, la cual está establecida en el Código Procesal Penal (CPP) dominicano como criterio de oportunidad, y se refiere al acuerdo al que puede llegar el Ministerio Público con un imputado para utilizarlo como testigo a fin de que colabore en la investigación contra los demás encartados en un proceso a cambio de que “sea premiado”.

Los múltiples casos de corrupción que en los últimos años han aflorado en Rep. Dominicana, tales como blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda Pública, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña entre otros y en los que se acusa a políticos, ministros, empleados públicos y empresarios, ha conllevado a que la ciudadanía perciba la corrupción y el fraude como la causa principal de la pobreza al negarles su participación legítima en los recursos económicos. La corrupción pone los servicios públicos básicos fuera del alcance de los ciudadanos, hace más difícil satisfacer necesidades fundamentales, como las de alimentación, salud y educación, crea discriminación entre los diferentes grupos de la sociedad, trae desigualdad e injusticia, desalienta la inversión y obstaculiza el crecimiento. Es, por consiguiente, un obstáculo importante a la estabilidad política y al éxito del desarrollo social y económico.

El descaro y la magnitud de desfalco ha conducido a que las autoridades recurran a medidas alternativas en el ámbito de la investigación criminal, y a nuevos instrumentos que mejoren la eficacia en la persecución de la llamada “delincuencia de cuello blanco” , sin embargo debemos sopesar hasta qué punto se está utilizando ese recurso como efectiva herramienta para destapar, investigar y castigar todas esas conductas sin que estemos premiando a los propios imputados por los mismos cargos que a otros condenamos. El uso de este medio para obtener información con la que desarticular bandas de corrupción, sin la existencia de hechos concretos, datos o pruebas que avalen de manera auténtica, la veracidad de las declaraciones resulta nula, es importante tener muy presente que las denuncias de un delator que es un coimputado realizadas mediante la promesa de un «premio» constituyen un medio de prueba sospechoso, lo que origina un mayor rigor en la valoración de su credibilidad.

¿En qué consiste la premiación? se ofrece al presunto delincuente determinados beneficios a cambio de la confesión o la prestación de información relevante, que pueden consistir en la rebaja de la pena, o incluso su indulto total en los casos de colaboración especialmente importante, y también en la retirada de la acusación, con el consiguiente sobreseimiento de la causa, o, previamente, en la decisión de no acusar al delator. Ciertamente, puede entenderse que el «premio» a la colaboración es una respuesta procesal frente al delito que, en determinados casos de corrupción generalizada, ha surgido de una necesidad práctica, ya que, sin la «delación», difícilmente hubiera podido acceder la acusación a fuentes de prueba. Pero, este recurso aparte de no ser fácilmente aceptado y entendible debido a que concede al inculpado delator una premiación a su delito, su práctica también es cuestionable es como proponerle al inculpado venderse para comprar su futuro. La introducción de esta figura puede ser especialmente peligrosa por los riesgos que implica premiar un comportamiento delictivo y la inducción a que es fácil liberarse de una pena compleja con tan solo servir de delator. Debemos tener bien claro que según el código procesal penal que la delación premiada se otorga siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos vergonzosos cuya persecución facilita o cuya continuación evita, esto quiere decir que para ser favorecido con la premiación la acción penal, sus faltas deben ser considerablemente menores que los delitos que evidencia.

Las delaciones premiadas se han convertido en estos últimos tiempos en un espectáculo y realmente estamos liberando delincuentes sin el escarmiento necesario para que no repitan esas acciones delincuenciales. ¿Cuál es su lema aquí? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a la sociedad? Que se puede delinquir y a la vez ser premiado por delator, tales como la mitigación de la pena e incluso la exención de responsabilidad y suspensión de la acción penal en su contra, o diversos modelos de inmunidad procesal, pero ¿cuál es el espíritu que alienta la justicia? ¿Qué tipo de espectáculo se está montando? Entendemos que la delación o contribución con el ministerio público no debería evitar la persecución penal, el daño causado a la sociedad debe ser sancionado por todos aquellos que lo han cometido, colaboren o no con las autoridades encargadas de la investigación y la persecución del delito. Lamentablemente no hay nada como la vista de un espíritu amputado; así de defraudada se siente la sociedad, no existe ninguna prótesis para eso y si la base se rompe la cuna caerá. Debemos tener cuidado con las señales que enviamos, ¿fomentar delatores? la delación nunca ha sido bien vista en nuestro país y la imagen del delator, ha sido asociada con las características más ruines y mezquinas del ser humano. No sé si guardar silencio está bien o mal, no soy un juez ni un jurado, pero fomentar este tipo de practica no es un camino de principios es moverse en el lodo con los acusados.

¿Respecto al caso Calamar, es inaceptable que de los 20 imputados principales el Ministerio Publico consiguiera acuerdos de delación con 14 de ellos? ¿Dónde está el blindaje de las pruebas que tanto propagaba el MP? Tuvieron más de dos años investigando y un millar de acusaciones y es justamente cuando se somete el caso que se obtiene a través de las delaciones el modus operandi de la operación de corrupción del caso Calamar, premiaron a 14 imputados y nos preguntamos si hubiesen llegado a los 20 que hubiese pasado ¿se concluye el caso y todos para su casa? ¿Es esto un triunfo para el Ministerio Publico? Mucho aparataje, muchos allanamientos, mucho circo y ahora tenemos escasas pruebas, delincuentes liberados y a la vez soplones. Pero eso no es todo ¿Es una practica moral valerse de la delación de los llamados lobistas, esos que se mueven en todos los gobiernos y que se destacan en el escenario de la corrupción política en actividades afines como el financiamiento de los partidos para luego favorecerlos con la impunidad? Esos que corrompen cualquier estructura y se burlan del pueblo, no dejan huellas comprometedoras, y lo peor es que ni siquiera están en los expedientes de corrupción, se limpian las manos como pilatos y continúan con su labor.

Entendemos que en caso complejos se pueden utilizar, bajo reservas, uno o dos delatores, pero ese festín de delatores es bochornoso y demuestra poca eficacia en la fase de investigación. ¿Quién puede asegurar cuáles son los verdaderos intereses detrás de las delaciones? ¿Por qué se filtran unos datos y no otros? ¿Podría haber más gente que, intencionalmente, no fue delatada? ¿Las filtraciones son la pura verdad? Denunciantes y filtradores de información ¿son peligrosos para la sociedad? ¿La delación mejora la transparencia? ¿Los delincuentes dejan de serlo? ¿A quiénes delatan los arrepentidos son hechos comprobados? ¿Quién puede asegurar que las delaciones no estén manipuladas? Si bien es cierto que las delaciones son una privilegiada fuente de información para lograr desentrañar tramas delictivas relacionadas con la delincuencia económica y la corrupción, no menos cierto es que es una práctica poco ética, aunque legal y que la información que puede contribuir a descubrir la trama proviene a través de la colaboración de denunciantes y soplones. ¿Pero cuál sería el procedimiento adecuado para llevar a cabo ese recurso? lo primero es que no deben filtrarse a los medios de comunicación, que a fin de cuenta es una presión tanto para los jueces como para el público en general porque no hay dudas de que la admisión de culpabilidad de tanta gente acrecienta la percepción en la opinión pública de que los demás imputados son también culpables y favorecen que sean condenados antes de ser juzgados.

En el país ese recurso fue utilizado hace alrededor de 10 años cuando la Fiscalía del Distrito Nacional hizo el pacto de colaboración con Zobeida Félix Morel, la compañera sentimental de Figueroa Agosto, quien encabezaba una red de narcotráfico y lavado de activos, luego en el 2017, la Procuraduría General de la República lo gestionó con los ejecutivos de la empresa constructora Odebrecht un acuerdo de lenidad, y esta se comprometió a colaborar con la Justicia y resarcir al Estado dominicano con US$184 millones en virtud de los sobornos que admitió haber pagado en República Dominicana, ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza. Recientemente ese recurso fue utilizado en los implicados en Operación Medusa, a quienes se le atribuye desfalcar al Estado con más de 6,000 millones de pesos. Y ahora recientemente con el caso Calamar, cuya imputación preliminar incluye conductas como la coalición de funcionarios para delinquir, asociación de malhechores, prevaricación, apropiación ilícita de fondos públicos, desfalco, soborno entre otros y donde la mayoría de los imputados aceptaron el acuerdo propuesto por el Ministerio Publico y admitieron su culpabilidad y se pusieron a disposición de la justicia para colaborar en la investigación.

¿Cuál es la lectura que esta situación nos deja? Es notorio ver un marcado interés en mostrar la corrupción, pero no de presentar la corrupción como problema y conseguir el escarmiento necesario para que no se repitan estos hechos, se trata de usar la estructura de corrupción como un medio y no como un fin. La condena a la corrupción es el medio por el cual se activa el interés, la ideología; una herramienta para crear o negar escándalos que generen estabilidad o inestabilidad, es un medio de promoción de intereses políticos. No obstante, cuando la corrupción llega a extremos de debilitamiento institucional que conllevan a la consolidación de la impunidad, las garantías del derecho desaparecen desnaturalizando por completo el Estado de derecho. En este tiempo los escándalos de corrupción pueden dar la impresión de que el fenómeno es nuevo, o más pronunciado en contextos democráticos. esto no puede estar más alejado de la realidad. La enfermedad de la corrupción, que destruye las partes sanas y bien intencionadas de la política, ha sido implacable y omnipresente en la historia, especialmente cuando se ha pretendido ignorarla. La corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune, de cualquier sistema político donde los seres humanos son sus operadores, donde no se reconoce fronteras de ningún tipo, ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de fortaleza institucional.

Es muy penoso lo que estamos viviendo, la democracia comenzó a diseñar entramados que modificaron sustancialmente sus prácticas e instituciones fundamentales, el trabajo formal perdió prestigio, el salario dejó de ser, en demasiados casos, fuente de satisfacción y riqueza, la familia se desestructuró y mientras eso sucede, los gobiernos pregonan justicia social y la redistribución de la riqueza, mientras dirigentes, ministros y empresarios amigos amasan fortunas que les permitían el acceso al estilo de vida derrochador y ostentoso que la sociedad los limpia como evidencia de prestigio y éxito social. Es muy probable que sostener prácticas de corrupción al más alto nivel, implique el apoyo de la estructura detrás y debajo del poder y que los mandos medios y bajos siguen el ejemplo sobre el máximo liderazgo respecto a la permisividad de prácticas corruptas. Si queremos liderazgos políticos honestos se necesita seguir sumando victorias contra la corrupción, victorias aún más contundentes, con procesamientos y condenas, con la construcción de instituciones más fuertes, los shows solo ayudan a los corruptos; necesitamos compromiso institucional, resolver las matrices esenciales, eliminar las causales de la impunidad.

Por Jacoba Hasbún

