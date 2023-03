Las deficiencias del sistema de la educación de la República Dominicana

Porque la universidad es otra cosa

Mucho se ha hablado de la deficiencia que existe en el sistema de educación de la República Dominicana, al extremo de dársele una valoración pírrica, no solo en las evaluaciones nacionales, sino también, en el contexto internacional.

La educación hay que concebirla como un supra sistema integrado por sub sistemas o niveles: inicial, primario, secundario y superior, cada uno subdividido en ciclos de enseñanza.

Cuando un sub sistema, se ve precisado a la elaboración de un proyecto curricular, cuyo contenido programático va dirigido, básicamente, a la corrección de deficiencias del sub sistema previo, se asume que ese sub sistema, no está asumiendo el rol que está llamado a jugar dentro del supra sistema de la educación nacional.

En muchas ocasiones hemos escuchado, atribuirle a la formación del discente, la deficiencia en la enseñanza de la conceptualización en las llamadas ciencias básicas, olvidando que deben sumarse, además, indicadores de calidad, como la autoestima académica, la motivación escolar, el clima de convivencia escolar, la participación y la formación ciudadana, los hábitos de vida saludable, la asistencia escolar, equidad de género, retención escolar y la titulación técnico-profesional.

Otras de las deficiencias que afectan el sistema en sentido general son: la repitencia, sobreedad y la deserción estudiantil, siendo algunos de los grandes males de la educación dominicana. La pregunta obligada es, en la preocupación originada por esos tres factores que obstruyen en el logro de los planes del supra sistema de la educación de la República Dominicana, ¿de cuál de los sub sistemas debería ser la responsabilidad?

El estudiante, que no tiene claro los objetivos proyectados en su papel como discente en el contexto de la educación del Estado, no está comprometido hacia su aporte dentro del sistema, no conoce su responsabilidad en la construcción de una mejor calidad de vida y no conoce la construcción del mismo para la Nación, a través de sus aportes personales. Es lamentable, tener que aceptar, que aproximadamente, una tercera parte del presupuesto de la Nación dedicado a la Educación Pública Superior, debe ser dedicado a corregir deficiencias de la educación básica y media, cuando esa materia prima que recibe la educación superior, para la elaboración de un producto técnico o profesional, debiera ser de óptima calidad, como garantía de un futuro promisorio de la República Dominicana.

El supra sistema de la educación de la Nación, se asemeja a una semi recta, que, constituida por segmentos de rectas, cada punto final de cada segmento, constituye el inicio del siguiente segmento. Sería inverosímil, asumir un retroceso de corrección de los puntos constitutivos de un segmento posterior hacia el anterior.

La responsabilidad compartida de cada “segmentación” dentro del supra sistema de la educación de nuestro país, deberá ser asumido integralmente, por todos los gerentes educacionales y órganos colaterales que complementan el sistema, con un criterio de dominicanidad. Entonces si podríamos afirmar qué hay una responsabilidad compartida en la educación, con criterios de Nación.

POR EL DR. PABLO VALDEZ

Relacionado