Las críticas al juez Alejandro Vargas por no enviar a la cárcel a Magalys Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Aunque una gran parte de la sociedad dominicana valora como positiva la medida de coerción impuesta por el juez José Alejandro Vargas a siete de 11 de los imputados en el la operación Antipulpo, otra porción no tiene la misma opinión sobre la dictada a Magalys Medina Sánchez, a quien se le impuso una prisión domiciliaria con un localizador electrónico.

Esta decisión del magistrado Vargas ha sido objeto de críticas este miércoles por destacadas personalidades de la sociedad, siendo el motivo principal de la misma la ponderación del juez que señala “a doña Magalys le digo que el juez no la va a mandar a prisión preventiva. Si ven mi historia para yo mandar una mujer a la cárcel lo pienso mucho. Es difícil que una mujer se fugue”.

Y es que los críticos entienden que la hermana del expresidente Danilo Medina, acusada de favorecer a las empresas de Juan Alexis Medina en su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), de acuerdo al expediente del Ministerio Público, debía ser juzgada independientemente de su condición de mujer.

“Buscando no juzgar al juez por su decisión, pero la señora debió ser tratada igual que los demás”, expresó la psicóloga clínica y terapeuta sexual Ana Simó a través de su cuenta de Twitter.

De igual manera se refirió al tema el destacado abogado Pedro Manuel Casals, resaltando que la Constitución Dominicana estipula la igualdad para hombres y mujeres.

“No tiene ningún amparo legal, lo que establece la Constitución es que todos somos iguales ante la ley, mismos hechos conllevan mismas consecuencias jurídicas, usted no puede juzgar diferente en base a una condición de género”, expresó Casals en una entrevista a la periodista Josefina Medina del periódico Hoy.

El jurista agregó que la ponderación del magistrado Vargas “fue un mensaje totalmente desafortunado, el único escenario donde realmente debe conjugarse una verdadera igualdad de hombres y mujeres sin distinción de ningún tipo es en la Justicia”.

De su lado, la comunicadora y juez suplente de la Junta Central Electoral, Anibelca Rosario sostuvo esta mañana en el programa “El Sol de la Mañana”, en alusión a la decisión del juez con Magalys Medina, que “esas son prácticas que tenemos que desterrar de la sociedad dominicana porque ahí se trata de una discriminación positiva que no aportan para quienes desde hace muchísimos siglos estamos en el mundo levantando el discurso de que el hombre y la mujer tienen igualdad de derecho”.

Añadió que, “cuando hablamos de equidad, de igualdad, no solo nos referimos a lo bueno, también nos referimos a las situaciones de desgracia donde se debe juzgar de acuerdo al debido procedimiento, no de acuerdo a que tienes una vulva o si tienes un pene”.

Otra persona que se refirió al tema fue el exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Laluz, cuando expresó que “el juez regatea sus aspiraciones de igualdad”. No, ustedes no pueden ir a la cárcel porque ustedes no son iguales que nosotros. Eso no puede ser. Él debió buscar cualquier argumento”, expresó en el programa en el referido programa de radio.

Ciudadanos comunes también se han expresado en la red social Instagram, en la misma línea de los más arriba citados.

“Tanto empoderamiento, equidad y exigir estar en igualdad de condiciones y oye la palabra que más me quilla cuando conviene ser mujer “es que por su condición de mujer no va a la cárcel. ¿Condición??? en serio??”, manifestó Michael Jáquez.

En tanto, que Arjul Grasals entiende que “esa forma de pensar arcaica, da un mensaje negativo, y mucho más en tiempos donde se exige igualdad en todo el sentido de la palabra!”.

A Magalys Medina el juez además le impuso impedimento de salida y una garantía económica de 10 millones.