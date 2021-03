Las cosas de la Comisionada no tiene “mamacita”

​A mediado de este mes de marzo que está casi finalizando, el Comisionado Dominicano de Cultura aquí en Nueva York inauguró con bombos y platillos dos escuelas, un taller literario y varias oficinas administrativas, con la presencia de funcionarios, oficiales electos y la siempre bienvenida Ministra de Cultura, señora Carmen Heredia de Guerrero.

Fue lo que la Comisionada de cultura catalogó como apoteósico y que muchos colegas periodistas que cubrieron esa actividad, no obtemperaron al abordad a la Ministra y Comisionada sobre la cantidad invertida en el andamiaje de todo lo que se hizo para lograr lo antes señalado más arriba, ni mucho menos saber si en la construcción o la cacareada reparación que dijeron los nuevos inquilinos del 541 w de la calle 145 había que hacerle, tampoco si dicha reparación se hizo acorde con lo que establece el Departamento de edificios del Estado de Nueva York , o sea sin ningún tipo de violaciones .

La comisionada Lourdes Batista Jakab, quien tiene una organización sin fines de lucro llamado “Solo para Locos Inc” , parece que quiere hacer honor a eso mismo en el comisionado, solo para locos, porque el manejo que lleva ella con la mayoría de los que allí laboran y que son miembros del PRM, partido al cual ella dice que no se debe, es para saltar o salir huyendo.

Compras y Contrataciones y Ética Gubernamental, deben darse una vueltecita por estos lares, porque casi casi se está por soltar el loco en el Comisionado, con la rebajadera de sueldos a muchos empleados de los que pertenecen al PRM, para nombrar otros que ni siquiera viven en Nueva York, mientras ella en el pasado mes de Octubre cobró la friolera de, seis mil dólares, (US$ 6,000.00) copia de lo cual reposa en mis archivos para que sus guaremates no me desmientan.

Como periodista no tengo que ser baúl de nadie y menos de una persona que como la Comisionada, no tiene respeto ni consideración con ella misma, cuando por descuido deja filtrar audios , documentos, fotos y cosas comprometedoras que afectan no solo a ella sino, a la institución, al gobierno y a su jefe político y amigo personal Tony Raful, quien se hace de la vista gorda con las cosas que suceden en ese nido de víboras.

Estamos advirtiendo públicamente para que cuando la bomba explote, no digan que no sabían como se está manejando el Comisionado Dominicano de Cultura aquí en Nueva York, porque según mi fuente, que alguien allegado a la comisionada Lourdes, me escribió diciéndome que es un tanto “Famélica”, ahí en ese Comisionado, hay gato entre macuto y muchos periodistas y comunicadores lo saben y no se atreven a enfrentarlo con seriedad y responsabilidad, mucho menos la dirección del partido aquí que no defiende su gobierno.

El presidente de la seccional de Nueva York que ahora le llaman “bueno para nada”, fue convocado a una reunión el mismo día de la inauguración de las referidas escuelas, después que la Ministra salió del Comisionado y ahí por poco la sangre llega al rio y el presidente en cuestión que ahora es “asesor del poder ejecutivo en la diáspora”, no hizo su trabajo ante el atropello que están siendo objeto sus compañeros por parte de la señora comisionada Lourdes Batista.

No tengo nada personal con la Comisionada, nunca me he visto de frente con ella, pero las cosas hay que denunciarlas cuando están mal, si ella se respetara mañana renunciara, porque sabe que no está actuando bien y después será peor si estalla un escandalo.

Ella se quedó con su movimiento “Solo para locos” , y así mismo quiere volver a muchos de sus empleados, locos, las cosas de ella no tiene mamacita.

El autor es periodista y Locutor. Reside en Nueva York.