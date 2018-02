” Las carambolas del PLD ” y ¿mecedoras para los milennials?

No entendemos el afán de pleito que tiene un sector del Partido de la Liberación Dominicana con sus compañeros de partido, que cualquier situación, por nimia o tonta que parezca, es motivo para armar una ofensiva de medios de comunicación donde embarran con palabras a quienes deberían respetar.

Esta actitud se parece a lo que hacían los muchachos al salir de la escuela para echar a pelear a algunos de sus amigos, les ponían un pedazo de papel a dos de ellos en los hombros, identificaban eso con la madre de cada uno de ellos y los exhortaban a que se los tumbaran como motivo para irse a los puños.

Este fin de semana se produjo la renuncia de dos subsecretarios de la Juventud Peledeísta, los que dieron como motivo el estar pasados de edad y querer dar paso al relevo en los cargos paritarios que ocupaban, y solo bastó que un miembro del comité central de ese partido, José Ramón Peralta, alabara esta actitud, para que fuera insultado por una dama que parece es de ¨armas a tomar¨.

Lo ultimo que le dijeron a Peralta en un twitter (ejemplo del uso de dedos rápidos desconectados del cerebro) es que: ¨usted llegó al PLD de carambola¨ y que ¨se deje de estar sembrando cizaña¨, nos imaginamos porque se supuso que las renuncias antes mencionadas eran el preludio para pedir la de quien es el secretario de asuntos juveniles del partido morado, que si no estamos errados ronda ya los 40 años de edad.

Claro que la profundidad de pensamiento que contiene la expresión ¨llegar de carambolas¨, que significa en este caso llegar de casualidad o por suerte, no podría aplicarse al actual ministro administrativo de la presidencia, porque este es miembro del PLD mucho antes de que este partido se convirtiera en la maquinaria electoral que ha ganado seis elecciones consecutivas.

Es mas, si como parece ser el caso, para ser reconocido como peledeísta existe la pre-condición de haber calentado con los fondillos las famosas mecedoras donde se sentaban a hablar lo que hoy día es un consejo de ancianos en la casa de la señora que usó la expresión antes mencionada, tendríamos entonces que llegar a la conclusión que ahí casi todo el mundo ¨llegó de carambolas¨.

Entonces tomemos la expresión como una muestra del encono y animadversión que todavía sufre un pequeñísimo sector del PLD frente al gobierno del Presidente Danilo Medina, porque ha permitido la apertura de espacios a figuras que no necesariamente son miembros de la tradicionalidad de ese partido.

Suponemos que esta llegada ¨de carambolas¨ se extiende a muchos miembros y dirigentes de las organizaciones aliadas, que son vistas y juzgadas con ojeriza en los espacios interelectorales, aunque la suma de sus números es lo que ha dado la mayoría en todas, menos una, de las elecciones que ha ganado el partido morado.

¨Carambolas¨ aparte, es indefendible que un partido cualquiera pretenda llamar a sus filas a la generación ¨millenial¨, que será cerca de la mitad de los votantes en las próximas elecciones nacionales, cuando la llamada también generación ¨Y¨ es la mas critica de los que los hemos antecedido, tanto los ¨baby boomers¨ como los de la generación ¨X¨.

Algunos piensan que porque tienen un teléfono y son capaces de usar algunas redes sociales pueden llegarle a ese segmento de la población, sin darse cuenta de que estos jóvenes que nacieron después de 1985 son una generación única en la historia de la humanidad, pues han sido parte de una ruptura de paradigmas tan rápida que no tiene precedente.

En la República Dominicana se tiene el criterio de que escribir tonterías en Twitter, participar en discusiones tontas en Facebook o poner en conocimiento del ¨pueblo¨ su vida privada en Instagram es ser parte de la generación digital, cuando lo cierto es que estos muchachos tienen una forma de vida y una visión de lo que será el futuro muy diferente a los intereses que caracterizan a las generaciones anteriores.

Los ¨millenials¨que suponemos es el nicho al que debe dirigirse cualquier movimiento juvenil en un partido político, estos chicos crecieron junto con la tecnología por lo que no tienen ni idea de lo que es un mundo sin internet, leen en e-books, se informan en sus smartphones y se comunican globalmente a través de cualquier aplicación de mensajería instantánea.

A la mayoría no les influyen los medios de comunicación, no les interesa lo que piensan en el gobierno, no miran programas de opinión, su familia y sus amigos son su principal interés, para nada les interesa participar en los partidos políticos, sus retos están planteados en base a la educación de la cual son muy críticos.

Entonces, si un partido cualquiera quiere llegarle a estos nuevos votantes, debería ir pensando en sustituir a los que dirigen sus áreas juveniles, por caras nuevas que piensen, actúen y discutan los temas que interesa a esta generación disruptiva, es decir, esto no se trata de que ¨usted llegó aquí por carambolas¨ o que ¨yo tengo una historia en este partido¨y que ¨en esas mecedoras se fundó el PLD¨, es un tema de supervivencia.

Pero no de que una generación que ya brindó al país sus servicios y merece un descanso debe dar paso a lo nuevo, después de todo nos imaginamos que en los circulos de estudio aprendieron que ¨nuevo siempre va a sustituir a lo viejo¨, es que si el PLD no es creativo y abre las puertas a los que ¨van a llegar de carambolas¨, simplemente desaparecerá, es la ley de la vida, y con el, se irá a pique lo que queda del sistema de partidos de la República Dominicana.

Nadie puede pensar que a los millennials los van a sentar con sus laptops, smartphones, Gopro y ademas gadgets en las mecedoras donde fundaron el PLD hace mas de 40 años, si eso es lo que plantea la distinguida dama de las ¨carambolas¨ lamentamos decirle que no se va a poder, ya esa época pasó y la metodología esta muerta y enterrada.

