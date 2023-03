Las campanas que han salvado al presidente

En el momento que alguien demoniza todo lo que realiza una gestión presidencial, en ese mismo instante le falla a la razón y le falta a la verdad; como asimismo lo hace quien aplaude todo lo que hace la propia gestión de gobierno. La razón no se aprecia como un fenómeno absolutista, esto quiere decir que la razón navega entre apreciaciones positivas y negativas; son los seres humanos que se hacen su propio criterio para estimar si la razón pinta azul o rojo. En tal sentido, usamos nuestro cerebro para construir una verdad particular, según un interés también particular. Aunque hay quienes construimos esa verdad, desde la razón y la apoyamos en datos, estadísticas y números comprobables que se pueden girar de cualquier forma. Por ejemplo, un 6 aunque lo giremos para que parezca un 9 siempre será un 6. Aquello de que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, sólo puede lograrse manejando la parte emocional de la gente, pero la razón solo será avalada por lo que se puede comprobar.

En tal sentido, usted pudiera pintar de rojo algunas ejecutorias del gobierno en materia de electricidad, educación, seguridad ciudadana, precios de los combustibles y endeudamiento público. Sin embargo, el Presidente Luis Abinader tiene algunos colaboradores que sí están dando la cara y hacen quedar bien al gobierno con sus resultados, producto de su trabajo y dedicación. Por ejemplo, es innegable el avance que ha tenido nuestro país en la Dirección de Aduanas con Eduardo Sanz Lovatón, decir lo contrario es ir en contra de la razón y faltar a la verdad. ¡Ahí están los resultados! En la Dirección de Impuestos Internos pasa lo mismo. El turismo en la República Dominicana está mejor que nunca y esto se debe a que David Collado ha promovido nuestro país en todas partes, hasta colocar a la República Dominicana como el destino de moda en Latinoamérica. Por su lado, Banreservas ha tenido un buen desempeño y su administrador Samuel Pereyra ha logrado cifras record en el banco de los dominicanos. Quiero terminar reconociendo al Banco Central, porque sin la estabilidad macroeconómica que se ha mantenido, el país no estuviese de pie. Usted puede decir que todo está caro, es cierto que los precios han aumentado, pero no hay escasez. La gasolina está cara, pero hay: el gas está caro, pero hay; el cemento está caro, pero hay; la canasta básica ha aumentado de precio, pero los supermercados están bien abastecidos. La vida está más cara, pero no falta de nada. En países como Inglaterra, la cadena de abastecimiento ha fallado y han tenido escasez en los supermercados.

La razón es una sola y no es absoluta, navega entre lo caliente y lo frio. Hoy toqué las campanas que han salvado al Presidente.

Por: Pedro René Almonte M.

