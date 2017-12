“Dar es esclavizar. El dar es ante todo función destructora. Dar es apropiarse por la destrucción utilizando esa destrucción para subyugar al otro”. Jean Paul Sartre, Filósofo Francés (1943)

En vísperas de Noche Buena, el espíritu navideño invade los corazones de todos los dominicanos; los merengues tradicionales, las fiestas familiares, los aguinaldos, la llamada brisita, los residentes del exterior que vienen al país a pasar las fiestas, son parte de nuestra tradición.

Pero no todo es agradable, las desigualdades se acentúan o son más crueles en tiempos de navidad. Pocos tienen mucho, muchos tienen nada. Las grietas económicas y sociales de nuestro país que ensanchan la brecha entre los ricos y los pobres se hacen más evidentes.

Por eso nos causa indignación los últimos acontecimientos en torno a las tradicionales entregas de las cajas navideñas; saqueos, largas filas, empujones, humillaciones, gritos, insultos y métodos de robos nunca antes vistos en el país.

Las entregas de cajas no se pueden condenar del todo, pues hay personas que si no les llegan literalmente no tienen Noche Buena. Aunque sabemos que la confección de cajas y canastas son una muestra más de la gran solidaridad de los dominicanos, tenemos que darnos cuenta que viviendo el siglo XXI, estas tradicionales entregas de cajas lo único que están generando es animadversión y rechazo hacia la clase política, además están reflejando las deficiencias del Estado y la falta de evolución de los partidos políticos.

Desde mi punto de vista las cajas pueden distribuirse perfectamente a los dirigentes comunitarios, líderes religiosos y dirigentes políticos locales de las comunidades, estos a su vez, coordinados con los destacamentos policiales y las juntas de vecinos de la zona, deben de llevar las cajas puerta a puerta, casa por casa, a cada uno de los hogares y en los centros donde se encuentran los más necesitados del país. Hoy más que nunca se hace necesario que estos repartos se hagan sin lesionar la dignidad humana de los que menos tienen.

La acumulación de cajas para el reparto en multitud trae robos, la acumulación de cajas trae saqueos, la acumulación de cajas hacen que estas no lleguen donde tienen que llegar, la acumulación de cajas trae humillaciones y largas filas.

Trabajemos para romper las cadenas que nos atan al siglo XX, trabajemos para vencer la pobreza, trabajemos para la liberación de los oprimidos, trabajemos para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo humano, trabajemos por el despertar de la conciencia.

Hagamos mejor las cosas en el próximo año 2018, nuestro país tiene 26 partidos políticos, la gente espera mucho más de todos ellos y de nosotros. Si vamos a hacer estas entregas que sea de manera digna, porque el espíritu de solidaridad se rompe cuando se convierte en humillación.

No se trata de ganar elecciones, se trata de ganarse el corazón de la gente.

