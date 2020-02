Las autoridades de salud están preparadas para enfrentar el coronavirus

El Ministerio de Salud Publica está reforzando las medidas para enfrentar el coronavirus, esa terrible enfermedad que nos amenaza a todos, a niños, jóvenes y personas adultas, por lo que tenemos que cumplir las instrucciones médicas correctamente al pie de la letra.

Lo que urge ahora es ser precavidos con el contacto humano, una higiene extremada y ponernos en las manos de Dios y su Hijo amado Jesucristo, porque recuerden que la biblia dice: “lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios”.

Escuchen bien las medidas que están tomando nuestras autoridades, tan estrictas como si un ejército extranjero muy numeroso nos fuera a invadir en la actual circunstancia en que se viene desarrollando la peligrosa enfermedad del coronavirus:

Salud Pública anuncia que dos unidades de aislamiento listas, 230 escáneres de medir temperatura distribuidos en puntos de entrada aéreos, marítimo y terrestre; disposición de los de indumentaria de protección del personal de salud, curso de capacitación, reforzamiento de personal en la frontera y el uso de mascarillas en personal específico, son parte de las medidas de preparación que ha adoptado el país hasta el momento frente al nuevo coronavirus.

Hermanos, miren, le digo la verdad, a Dios que nos agarre confesados. Mi pregunta es qué será de nosotros los viejitos, los niños, las embarazadas y de personas jóvenes que padecen de mucha patología, cuando penetre este monstruo de siete cabeza a los países subdesarrollados, llenos de pobrezas, sin hospitales confiables como el nuestro.

Para ponerle un solo ejemplo, el pasado lunes un paciente canceroso, anciano, muy enfermo y con discapacidad, como yo, acudió a una cita que tenía mi esposa a las 6:00 AM de la madrugada, con mi esposa Francisca Santos, al hospital Rodolfo de la Cruz Lora, del kilómetro 28 de la Autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand. A esa hora teníamos en la fila 1,500 ciudadanos de nacionalidad haitiana y 100 dominicanos. A las 4:00 de la tarde no nos habían atendido, a pesar de la avanzada edad y la vulnerabilidad de mi esposa, el pediatra no pudo atendernos y nos retiramos.

Continuamos con las medidas de Salud Pública, frente a las amenazas de la peligrosa enfermedad del Coronavirus de nacionalidad China: “Así mismo, dice la nota, se da seguimiento domiciliario a viajeros que han llegado al país procedente de zonas afectadas; se plantea la habilitación de otras salas de aislamiento en diversos hospitales, la adquisición de entre 50 y 100 camillas especiales para colocarse en puertos y aeropuertos; mas indumentaria de seguridad para el personal de salud, se tendrán unidades de aislamiento móviles y se tiene previsto la habilitación de naves con grandes espacios y cargas especiales para esos fines en caso de ser necesario”.

Señala la nota: Los detalles fueron ofrecidos ayer por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, al explicar las diferentes acciones que se realizan en el país como parte de la fase de advertencia epidemiológica en que se encuentra frente al nuevo coronavirus 2019nCoV, iniciado en China y que se ha expandido a diferentes países.

No es un secreto que el ministro Sánchez Cárdenas está realizando una gestión responsable y excelente al frente de Salud Pública, por lo que esperamos que nuestro Dios y su hijo amado, Jesucristo, nos amparen y protejan en la actual coyuntura como hicieron con los fenómenos atmosféricos recientes. La biblia dice: “Es mejor ponerse en las manos de Dios que en las manos de los hombres”.

Autor: José Guerrero

