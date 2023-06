Las Auditorías de la Contraloría

“Ay no sabía que matar era un delito. Pero solo usé mal 1000 millones de pesos. Pero ya eso fue corregido”. Un consuelo letal como insulto a la inteligencia del pueblo dominicano. Y como colofón de la comunicación estratégica victoriosa, se informa tres años después. Como un logro del control previo para mejorar las entidades. Me pregunto ¿hasta dónde somos capaces de llegar y cuantas distracciones más tendremos que usar?

Me parece que estas informaciones tipo, que se suministran en esta semana de las “auditorias practicadas” por la Contraloría General de la República, no proyectan tener la consistencia en sí mismas.

No digo que la revisión de procesos practicada no arrojen resultados correctos, me refiero a la razón de ser de la Contraloría General de la República y ¿Qué hacer cuando se detectan irregularidades, que casi siempre coinciden con ilícitos?.

Es que cuando se detecta una irregularidad, la comisión de una violación o de un delito y se tiene la documentación de ello, entonces se sustenta la evidencia de un ilícito que induce al sometimiento a la justicia del funcionario. Es lo que se ha hecho con todas operaciones sobre las especies marinas y ahora del aire, que ha manejado el ministerio público contra la pasada administración.

Entonces, la idea no es decir, ¡ay qué pena!, “es que porque no sabias te robaste 50 millones, pero ya los devolviste, ya subsanaste, eres un niño bueno”, sería lo mismo saber que alguien hirió con un arma blanca a una persona o le quitó la vida. Y que entonces el fiscal diga, si hombre se que fue un error, ¿no querías hacerlo verdad?. Entonces corrígelo y no te vamos a someter.

Mientras tanto, en los últimos dos años, se dejó de hablar del tema (y fueron muchos), entonces se sigue como si no pasara nada y para adelante con los cañones. Y ahora, a un año de las elecciones y con una cámara de cuentas incompetente y nada confiable, pretender exponer la imagen de la súper eficiencia de la Contraloría General de la República en un rol atípico y con una manipulación de la información que se maneja en los medios que deja mucho que desear.

Pero si ha sido así, cual habría sido el cumplimiento del rol fundamental de la Contraloría General de la República cuando debe actuar como control previo. ¿Por qué revelar estos hechos como resultados de auditorías, cuando se supone que en el control previo precisamente la idea es que las cosas se hagan bien y se aprueben cuando cumplen con normas?. ¿Se realizaron auditorias especiales?

Y si se realizaron auditorias especiales, que paso con el control previo que se supone debe ser con fines: detectivos, correctivos y preventivos. No nos parece que estos hallazgos de irregularidades detectados por la contraloría, se han manejado correctamente. Porque si son irregularidades, hay violaciones a normas, leyes, hay con mucha seguridad ilícitos y debieron producirse sometimientos.

Manejar la información de los resultados de estas auditorías como se ha hecho, proyecta una imagen de incumplimiento de la misma Contraloría General de la República y del ejecutivo. Y basados en estos proyectar imágenes de eficiencia cuando en realidad la misma información compartida sugiere el asumir roles que no se corresponden con esa entidad.

Decir que se encontraron irregularidades y que fueron corregidos, sin sometimientos da a entender que ahí quedo todo por ser compañeritos, distinto a lo que ha ocurrido con las distintas operaciones acuáticas y del aire llevadas a cabo por el ministerio publico. Y se estaría jugando con la inteligencia del pueblo dominicano.

El ministro Paliza dijo en algún momento que “todo lo que se realiza en la actual gestión es planificado” y siendo así, todo lo que los ministros hicieron fue con la aprobación del Presidente de la República, porque se cumple con el control previo, por aquello de la verticalidad, entonces porque tantos hallazgos e intentar burlar la ley que induce al sometimiento ante ilícitos detectados alegando se han subsanado las irregularidades.

Parecería ser intentar buscar un bajadero, para los compañeritos semidioses y nuevos propietarios del botín de guerra, pero confiando en la ignorancia de la gente.

Temo que si tengo la razón con esta interpretación de las noticias compartidas en la prensa sobre estas afamadas auditorias, que la gestión de gobierno actual, insiste en ser una ineludible y evidente marca país: una fábrica de huevos la principal granja de gallinas ponedoras de América Latina.

Las unidades de auditoría interna de la Contraloría General de la República son el control previo. Entonces son corresponsables de cada transacción que se realiza en una entidad donde está adscrita. No tiene pues calidad esa unidad para realizar el control externo, para eso está la cámara de cuentas. Y el hecho de que otro equipo de la Contraloría realice “auditorías especiales”, no da la categoría de auditoría externa que tendría la cámara de cuentas o los contadores públicos autorizados, auditores externos.

Es que no se puede ser juez y parte y es lo que luce podría está ocurriendo ahora con esta cantidad de informes de auditoría que se filtran a la prensa todas con irregularidades “subsanadas en el tiempo y sin sometimientos al ministerio publico”.

Parece ser que se quiere tapar el sol con un dedo con este desorden e inoperancia de la cámara de cuentas, pero intentar hacerlo con una mala práctica es inconsistente y carece de legitimidad.

Un departamento de auditoría interna o de contraloría dentro de cualquier empresa del estado, es un equipo de profesionales que revisa cada cosa que se va a realizar, sobre todo aquellas cosas relacionados con los ciclos de ingresos y desembolsos de la entidad, incluyendo obviamente los procesos críticos de compras, contrataciones, licitaciones, suministros, pagos, transferencias, nomina entre otros procesos.

Y su trabajo es advertir antes de que se apruebe una transacción, si la misma cumple con todos los requisitos establecidos por las normas, leyes, políticas internas, reglamentos.

Por estas consideraciones, es algo cuesta arriba que la misma Contraloría General de la República, aunque disponga de equipos de auditores para realizar auditorías “especiales”, con ello pretendan utilizar los hallazgos de irregularidades, solo para corregir procesos, cuando las mismas evidencian la comisión de ilícitos, que deberían por respeto al mismo sistema de control cuyo rector es la cámara de cuentas, que reportar estos hallazgos al ministerio publico para la realización de las investigaciones de lugar y dar forma al proceso forense de la auditoria.

Desde un principio advertimos al poder ejecutivo que la idea de utilizar la Contraloría General de la República para estos fines, no sustituiría según la ley, a las auditorías externas que realiza la cámara de cuentas o auditores externos. Necesitándose en cualquiera de los casos, que un tribunal designe peritos para que las auditorias adquieran el carácter de forense y puedan las evidencias presentarse como pruebas en un tribunal.

No importa la cantidad de entidades que se hayan venido reportando, parece que se pretende dejar en el olvido los escándalos ya detectados y sabidos en múltiples entidades y se piensa que con el hecho de decir, que se han subsanado errores e irregularidades, se despejan los hechos de la comisión de delitos o ilícitos, en el caso de las irregularidades.

Relacionado