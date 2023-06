Las Águilas piden al presidente Abinader luces led para el Estadio Cibao

García Sued se queja de la agencia libre; dice aumenta presupuesto del equipo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Águilas Cibaeñas están trabajando fuertemente en el remozamiento de varias partes del Estadio Cibao de Santiago con sus propios recursos, sin embargo, hay un pedido muy significativo que le hacen al presidente Luis Abinader: luces led para la casa de Luis Polonia, Miguel Diloné y Chilote Llenas.

“Con nuestros recursos, estaremos trabajando con el clubhouse del equipo y del equipo visitante. Queremos cambiarle la fachada al Estadio Cibao, hacer cosas nuevas para los fanáticos, que ellos se sienten cómodos en el play, para esos trabajos estamos invirtiendo con nuestros recursos entre 20 y 25 millones de pesos”, dijo el reelecto presidente del equipo amarillo, Víctor García Sued, al ser entrevistado este miércoles en el programa Diamante Deportivo, con los periodistas William Aish, Bienvenido Carmona e Iván Cruz.

“Sin embargo, hemos pedido al presidente Luis Abinader que nos apoye con las luces led, porque queremos un Estadio Cibao con más claridad para los peloteros, los fanáticos y la televisión, como se hizo en la Capital”, afirmó García Sued, quien dijo se vio con el Presidente en Santiago en una actividad y hablaron del caso.

“Nos vimos en Santiago con el Presidente, allí vía Eduardo Estrella, presidente del Senado, quien será el enlace”, señaló.

Precisó que también el presidente de Lidom, Vitelio Meja Ortiz, ha estado ayudando a las Águilas para que Abinader apoye la iniciativa de las luces.

“El presidente de la liga se comunicó con Abinader vía correo, solo esperamos una reunión con José Paliza, ministro (Administrativo) de la Presidencia para que nos reciba y plantearlo el proyecto, es simple, lo otro lo ponemos nosotros”, adujo.

De hecho, dijo que el mismo Abinader los iba a recibir, junto a una directiva de los otros equipos de Lidom, sin embargo, el presidente tuvo una reunión de emergencia, “y Joel Santos, ministro de la Presidencia y la vicepresidencia Raquel Peña nos recibió e intercambiamos informaciones, porque también ellos quieren ayudar a las Estrellas Orientales con el remozamiento de su estadio”.

Presupuesto de más de 200 millones para el torneo 2023-24

Para García Sued, también director de la Regional Norte del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la temporada 2023-24 será más costosa para las Águilas, por la famosa agencia libre de Lidom, que, desde su punto de vista, le aumentará más de 70 millones al equipo aguilucho.

“En la asamblea de accionistas aprobamos un presupuesto de más de 240 millones de pesos para el torneo que viene”, adelantó. “La gran mayoría del dinero es para los peloteros, que ahora con la agencia libre tendremos un equipo más caro, más de 70 millones de pesos del torneo pasado”.

Añadió que la agencia libre aumentará todo, y se quejó de que “la agencia libre podría matar el torneo. Nosotros no somos México, ni Estados Unidos, ni Corea, ni Japón, aquí las cosas no son iguales, aquí entra menos dinero; cómo es posible que Junior Lake perciba más de 2 millones de pesos al mes”.

Para la agencia libre, implementada este año entre Lidom y la Fenapepro, afirmó el presidente de las Águilas que “debieron hacerse estudios antes, no somos ricos, no somos esas ligas grandes, aquí solo aguanta esto los equipos con empresas grandes como Escogido, Estrellas, Toros y Gigantes; Licey y Águilas no tenemos esa oportunidad, tenemos que conformar un equipo a sabiendas que vamos a perder”, sostuvo.

Concluyó diciendo que “por ahí viene una posible serie fuera del país entre Licey y Águilas, pero aún no tenemos la confirmación”.

