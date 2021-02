Las aguas tomando su nivel

Cuando las aguas finalmente toman su nivel, en la superficie se ve todo uniforme, pero las profundidades de estas no son iguales. Eso es exactamente lo que ha sucedido con la distribución de los fondos que la Junta Central Electoral, de acuerdo con las leyes, suministra a los Partidos Políticos.

La JCE, con admirable responsabilidad y ciñéndose estrictamente a lo estipulado en los reglamentos, colocó a todas las instituciones políticas que participaron en las pasadas elecciones, en su justo lugar.

Al PRM y al PLD, que fueron los únicos en obtener más del 5% de los votos válidos emitidos, les tocará dividirse el 80% de los RD$1,260,400,000.00, que es el monto del presupuesto anual asignado para este renglón en el presente año. Cada uno obtendrá RD$504,160,000.

La FUPÚ, PRD, PRSC, AP y DXC les corresponderán la suma de RD$30,249,600 que equivale a la división del 12% de la cantidad asignada, entre los partidos minoritarios cuyas votaciones fueron mayores al 1% pero menores al 5%. Las demás entelequias, que no lograron superar un 1% de la votación, se dividirán el restante 8% con una asignación de RD$5,601,778 por ventorrillo.

Contrario a la barbaridad que hicieron los senadores con la segunda mayoría en el Senado de la República y que hoy no encuentran donde meter la cara, desde luego los que todavía les queda un poquitico de vergüenza, el pleno de la Junta Central Electoral ha hecho su trabajo, definiendo quien es mayoritario, minoritario y demás.

Pero si esto no es suficiente, nuestros lectores pueden comparar algunos números publicados por esa institución rectora de las elecciones dominicanas, base tomada para su decisión. El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo por encima de un millón de votos sobre su más cercano rival, la FUPÚ, en cada uno de los renglones que se tomaron en cuenta, que son, presidencial, senatorial y diputados.

Fue patético contemplar y escuchar al doctor Leonel Fernández, en un video que corre en las Redes Sociales, arrodillarse verbalmente, rogando, cual gordito de Jarabacoa, que le redondearan el 5% que no sacó en las urnas.

El doctor Fernández pide que se limiten a contabilizar los votos a nivel presidencial. Ya que fue donde él alcanzó, muy precariamente, el anhelado cinco por ciento. Pero esto crea otro problema, pues si solo se computa este renglón, sacarían de la repartidera a Amable Aristy Castro y su PLR, ya que esa organización al no presentar candidato a la presidencia, no consiguió votación alguna, por lo que no recibirían ningún porcentaje del dinero.

Esto lo está solicitando un ciudadano que ha sido tres veces presidente de la República, ganando varias elecciones con más de un 50%, con el Partido de la Liberación Dominicana. Aunque esta vez, compitió acompañado por un grupúsculo de micro partidos que todos juntos, con la excepción del PRM, obtuvieron menos sufragios, en cada una de las columnas, que el PLD solo.

Hay un refrán que dice: “El que se viste con votos ajenos, en la calle lo desnudan” No recordamos exactamente como es que va el adagio, pero esa es la idea. Para terminar, nos permitiremos contestar algunas preguntas, que nos han hecho vía telefónica, muy similares todas, por lo que vamos a condensarlas en una sola: “compañero, nosotros no hemos enviado cartas de renuncia al PLD, ¿usted cree que podemos volver?”.

Nuestra respuesta es, ustedes no tienen que regresar a un lugar del cual no se han ido. Pero, de todas maneras, ¡bienvenidos!

POR CARLOS McCOY