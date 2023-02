Las acciones del Congreso parecen mover a risa

En el teatro de comedias la palabra mojiganga, la cual se aplicaría mucho en El Siglo de Oro Español (siglo XVI), se refiere a un personaje cómico por su ridiculez. Aplicaría a la novela francesa decimonónica Nana de la autoría de Emile Zola, en la que la protagonista Nana (en el papel) se desenvuelve como una ridícula, al presentarse como actriz en el Teatro de Variedades.

En la trama de esa novela, el autor combina la ficción con la realidad, ya que si bien como en toda novela hay elementos de la misma que constituyen una exageración del comportamiento de las personas pues en la vida real así no ocurre, pero por otra parte en la trama novelesca hay elementos de la misma que su pueden ocurrir en un tiempo presente de la vida real; las apetencias de movilidad social vertical ascendente como la definen los sociólogos estructurales funcionalistas norteamericanos, al igual que como las tienen en su vida muchas de las personas que optan en República Dominicana por ocupar posiciones públicas, ya las tenían muchos franceses del siglo XIX y las como nos las describe el autor en la obra: Nana, el cual es el nombre de la novela y de la actriz de teatro que vive con esas apetencias, quien es la protagonista, porque no necesariamente se aspira a ese tipo de movilidad con la incursión en la política. Ella se dedicó, según la trama novelesca, a hacer inversiones económicas, invitando a comensales a su casa, pensando en lograr fama con su rol de actriz de teatro, pero en cambio despreciaba a un galán desarrapado que le confesaba amor.

Algo parecido hacen los politiqueros, no sólo antes de alcanzar un curul en el congreso de la República o en el poder ejecutivo, o para reelegirse por varios periodos en ellos. Eso ocurre con los candidatos a posiciones en el Congreso Nacional, los que aspiran a funcionarios en el poder ejecutivo y aspirantes a alcaldes en las alcaldías, donde los candidatos a congresistas, aspirantes a funcionarios y a alcaldes y regidores invierten dinero para acceder al curul, pero además para mantenerse en el mismo por mucho tiempo. Llegaron hasta el colmo de crear un “barrilito”, no está tan claro si lo quitaron o no, pero de todos modos los congresistas se siguen aumentando sus lujosos sueldos y las leyes y códigos que se siguen aprobando parecen a veces de una ridiculez increíble o es algo insólito. A algunas personas se les escucha decir: Aquí no hacen falta leyes, aquí las leyes están todas, lo que hay es que aplicarlas. Ahora bien: ¿Cuáles leyes? ¿Son justas todas las leyes? ¿De cuáles leyes es que hablamos?

Cuando hablamos de un Estado de Derechos, debemos hacer aclaraciones, porque hasta en un Estado fascista se podrían aplicar las leyes y el derecho, pero no se respetan los derechos humanos. El Congreso de la República mantiene en vigencia una ley que penaliza el aborto terapéutico, condenando a algunas madres a morir en muchos casos, nada puede ser más injusto de ahí, porque eso sí viola el derecho a la vida. Con ello el Congreso está provocando y/o convocando a la gente a realizar prácticas al margen de la ley. En cierto modo, una payasada. Pero además dicha ley no procura evitar o prevenir las enfermedades físicas y espirituales permanentes de muchas madres y niños. De todas las causas que justificarían un aborto, según los reclamos de sectores de la sociedad civil y de organizaciones políticas, pero que han sido rechazados con la ley que criminaliza el aborto, el rechazo más penoso del aborto es cuando se prohíbe el aborto a la madre que esté en riesgo de morir.

¡Vaya señores diputados y senadores! ¿Acaso se le puede llamar a eso respeto a la vida? ¡Qué barbaridad! Resulta que el Congreso de la República, siendo considerado el primer poder del Estado, no sólo ha podido lograr que los diputados y senadores tengan lujosos sueldos y pensiones hasta con pocos años en servicio, sino hasta cierto punto lograr un blindaje para sus miembros, en caso de tener problemas judiciales. Ese es nuestro Congreso Nacional de hoy día. Para llegar a ser candidato a congresista, por lo menos de los grandes partidos, se requiere tener una gran cantidad de dinero. De no ser así, no es electo en las elecciones internas de los mismos, para ser candidato y poder optar para esos cargos o funciones, en los poderes del Estado o en las corporaciones municipales. Entonces, invertir en la politiquería hoy día en estos países subdesarrollados, los cuales están bajo un modelo de capitalismo salvaje y neoliberal, receta del Fondo Monetario Internacional desde hace cerca de 40 años, bajo la crisis de la deuda pública externa, es una moda que se ha convertido en tradición de 4 décadas para ascender económicamente o para asegurarse un alto status económico estable con la fuerza del poder. Esto es así, por más que se quiera hablar de lucha contra la corrupción y de trasparencia; no se habla del historial de los grandes empresarios en la evasión de impuestos, porque este es un gobierno de los grandes empresarios.

Este gobierno le va a garantizar a funcionarios y especialmente a los del área de las comunicaciones buenos sueldos, para garantizar una campaña mediática que le sirva de sostén para mantenerse en el poder. Lo mismo quisieron hacer los del PLD, pero la corrupción fue tan asqueante y tan grande en el gobierno de Danilo Medina que le impidió a ese partido seguir en el poder. Los poderes del Estado están corrompidos y la corrupción es sistémica, nadie va a acabar con ella por más verde e independiente que sea la jurista Miriam Germán.

Si a las gentes se le pudiera hacer una prueba de anticorrupción, parecido a como se hace la prueba del dopado para saber quién consume, consumiría o ha consumido alguna vez drogas o sustancias narcóticas, probablemente muchos funcionarios y muchos grandes empresarios no pasarían sin dar positivo. Supongamos que nos equivoquemos y que la lucha contra la corrupción es efectiva, pero la realidad es que vivimos bajo un Estado de Malestar con el capitalismo salvaje para los asalariados (proletarios) y flexible para el capital engullirse las ganancias yugulando a las clases populares.

En esta época que vivimos, bajo el capitalismo, el cual es el modo de producción dominante y predominante en casi todo el planeta, la estructura económica o el factor económico no sólo es dominante, si no también predominante a la vez. La explotación voraz de los recursos naturales amenaza la vida en el planeta, a lo cual contribuye el consumismo, es decir, el consumo exagerado. No vivimos soñando como los románticos del siglo XIX, que vivían soñando con la vida sencilla y bucólica como la de la Edad Media, pero que ya no podían regresar a ella porque los resultados de la Revolución Industrial habían alterado la naturaleza y la sociedad no era la misma; sin embargo, pese a todo ello, aparecieron las novelas románticas, no sólo Nana de Zola, si no también Eugenia Grandet de Balzac, Nuestra Señora de Parus de Víctor Hugo, Flor de Fango de Vargas Vila y María de Jorge Isaac. La vida en sociedad era muy distinta en el siglo XIX, pese a que había una revolución industrial en expansión en Europa, era muy distinta de lo que es hoy día, pero había algo en común entre la vida de algunos países europeos de entonces (Francia sobre todo) y la vida actual, pues existían grandes apetencias de movilidad social ascendente en una parte importante de las personas como ocurre ahora.

A Jacques Cousteau, destacado oceanógrafo francés, defensor de la vida de los océanos, le preocupó mucho la preservación de los ecosistemas y decía que el consumo era el gran responsable de que el planeta se volviera una suerte páramo. Los congresistas dominicanos no tienen el perfil de un Jacques Cousteau, no tienen valores como la defensa de los ecosistemas y no se oponen al consumismo. Pardiez, todo lo contrario, existen indicadores de que abunda entre ellos el espíritu del derrochador.

Por otra parte, ya se está hablando de una ley que supuestamente legalizaría a los extranjeros (léase haitianos) ilegales que hayan sido víctimas de tráfico de personas o de cobro compulsivo por gestiones de residencias o nacionalidad. Eso se puede interpretar que promovería un flujo masivo de migrantes, hacia República Dominicana desde Haití. De ocurrir así, estaríamos ante una situación de caos porque el país no puede con tantos migrantes si siguen llegando en flujo masivo, nuestros hermanos haitianos no pueden ser maltratados, pero no hay una solución dominicana a la crisis haitiana. El que lo crea así perdió la razón. Si las mujeres y los hombres del Congreso Nacional estuvieran pensando muy racionalmente en vez de estar aprobando leyes que pueden resultar impopulares se pronunciarían en favor de la paz mundial y por el fin de la guerra en Ucrania, sin darle la razón a Estados Unidos y a las potencias occidentales que acorralaron a Rusia y querían la guerra entre esta y Ucrania, tendrían mucho uso de la razón.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado